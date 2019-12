Biljkoborci otvaraju svoj dućan na Trešnjevci i imaju jako fora nove proizvode. Čule smo se s njima

Ljubav prema biljkama u prvom planu

Potraga za nešto drugačijim i nekonvencionalnim božićnih poklona ovih nas je blagdana odvela do društvenih mreža Biljkoboraca, tima entuzijasta koji svijet žele učiniti boljim mjestom, s biljkama kao saveznicima. No, osim ponude novih proizvoda, ondje smo naišle na vijest koja nam je u trenu privukla pažnju. Za nekoliko dana otvaraju dućan, što je bio i više nego dobar razlog da im se javimo i postavimo nekoliko pitanja. Glavnu i odgovornu Biljkoborku, kako se sama voli predstavljati, Marinu Andrijašević, prvo smo zamolile da svima onima koji za njih još možda nisu čuli, ukratko objasni tko su Biljkoborci i što točno rade.

“Biljkoborci su mali tim zelenih ‘hakera’, huškača na sadnju i bavljenje prirodom, biljkama i hranom. Osim mene, tu su još i Luka Vlahović, Dorja Horvatić i Nika Vujević, a nekako nas najbolje opisuje Biljkoborski statut. Što radimo je malo teže reći – u principu stalno nešto, stvaramo jer ne znamo sjediti mirno. Najviše nas ‘rajcaju’ zelene, vrtlarske ideje koje zatim pretvaramo u šarmantne proizvode. Sami dizajniramo, osmišljavamo, prototipiramo i izrađujemo. Ukratko, tim poduzetnih dizajnera i arhitekata, pojačan majstorima od brojeva i riječi”, kaže nam Marina.

S obzirom na to da smo i same kod njih pronašle odlične opcije poklona za blagdane, zamolile smo je da nam ispriča i nešto više o novitetima. “Uz standardnu ponudu našeg najvećeg hita – Čašice Zemlje, čiju seriju ‘jestivo cvijeće’ premijerno predstavljamo na sajmu Artomat i u Biljkoborci Shopu, ove zime pojačali smo ponudu s Biljkoslovcima, vertikalnom vrtlarskom abecedom, Limited Edition Čašicama Zagonetnih Biljaka i još pokojom sitnicom od naših prijatelja koji dijele dućan s nama, poput ‘reciklažnog’ brenda B Točka, koji se bavi malim ukrasnim stvarčicama izrađenim isključivo od recikliranih materijala, tekstilnog otpada i reklamnih letaka”, pojašnjava.

Interijer u potpunosti izrađen od – kartona

Naše se sljedeće pitanje, naravno, odnosilo na otvaranje dućana na adresi Nova cesta 105. Uz osmijeh, Marina nam kaže kako bi voljela odgovoriti nešto poput pomno smo planirali, pratili smo tržište, dovoljno smo narasli, primijetili smo potrebu… No, realno, kaže, jedan su dan malo maštali scrollajući Njuškalom, vidjeli zgodan lokalčić, obavili poziv – dva, odšetali do njega, zaiskrile su im oči od ideja i uzbuđenja, i to je bilo to. Znali su da su se previše ‘zapalili’ za ideju dizajniranja i osmišljavanja vlastitog prostora i da sad nema natrag.

“Šalu na stranu, već neko vrijeme imamo webshop i prodajemo svoje stvari u tuđim dućanima i ovo je nekako bio logičan potez. Osim te logike, velim, jako nas je nabrijala ideja da radimo interijer po svom, biljkoborskom guštu. I tu je zapravo krenulo. Brainstormanje, razmišljanje o standardnim problemima oblikovanja interijera kroz stroge limite koje smo imali (16 raspoloživih kvadrata i limit od tisuću eura koji smo sami sebi zadali za cijeli interijer, od spajalice do police – beat that!), iscijedili su nam maštu na tisuću posto. Prionuli smo skiciranju i rodila se ideja o 100 posto kartonskom interijeru. Kroz pametno rezanje svega par ploča dobili smo sve što nam je trebalo – jako zanimljiv, organski interijer koji odiše našim stavovima i sustavima vrijednosti i služi kao velika univerzalna polica za sve što bi nam ikad moglo zatrebati”, nastavlja nam pričati Marina i ističe kako su se kroz cijeli proces najviše oslanjali sami na sebe.

Čašica razgovora i jadanja o žutom lišću biljaka

“U ova dva i pol mjeseca koliko je trajalo uređenje i planiranje u prostor nije ušao nitko osim šireg Biljkoborskog kruga ljudi – Luka, Marina, Dorja, Siniša, Nika i još pokoji prijatelj-mučenik odradili su sve što vidite, od a do ž. Sva rezanja, poklapanja, spajanja, unošenja, popravljanja…. sve to je prošlo bez ijednog ‘profi’ majstora’, ako ne računamo našeg Luku, najvećeg profića i perfekcionista u ovoj galaksiji! To i je u principu ono što Biljkoborce izdvaja od drugih – koliko god nam okolnosti dopuštaju, nastojimo sve raditi sami. To, naravno, rezultira i nekim greškama, ali ne bježimo od toga, dapače. Biljkoborci čvrsto stoje iza svojih grešaka i kategorički tvrde da se iz njih najbolje uči”, tvrdi Marina.

Zanimalo nas je i nešto više o njihovoj viziji posjetitelja dućana; kome je on namijenjen i koga ohrabruju da ga posjete. Odmah nam odgovora kako Biljkoborci ne diskriminiraju ni biljke ni ljude – doslovce su svi dobrodošli. Ne morate, uvjerava nas, samo doći kupovati, i čašica razgovora ili jadanja o žutom lišću biljaka u ovo doba godine je isto potpuno okej. Osim toga, nastavlja, prošlo je vrijeme poklanjanja bajadera i kave – dođite do njih i zgrabite jednu čašicu zemlje i gledajte kako se domaćin/primatelj tog malog poklona pažnje veseli s djetinjom iskrenošću.

Na kraju, rekle smo joj i kako nam se čini da su biljke i u svijetu i u Hrvatskoj naglo postale popularne. “Apsolutno ste u pravu i jedino što možemo reći je – konačno! Ovaj ludi svijet poremećenih vrijednosti najzad je skužio neke stvari, koliko god djelovale kao prolazni trend – i dalje je pozitivan i može donijeti samo dobre pomake u razmišljanju i vrednovanju svijeta oko nas, prvenstveno prirode koja nas okružuje. Doslovce svaka biljka, svaki listić kojem kao ljudi pomognemo da se izbori za svoju budućnost i mjesto pod suncem, puno su karma bodova u vašem pravcu”, zaključuje.