Karla Čović prva je Hrvatica koja je uspjela završiti peterostruki Ironman. Čule smo se s njom

Ispričala nam je kako i koliko se pripremala te koji su joj budući planovi

Ironman je triatlon natjecanje koje se smatra jednim od najekstremnijih, a Karla Čović iz Varaždina prva je Hrvatica koja ga je uspjela završiti. Karla je za natjecanje prošla 19 kilometara plivanja, 900 kilometara bicikliranja te 211 kilometara trčeći. Za sve ovo trebalo joj je samo 137 sati i time je prošla pravi test za najizdržljivije. Ispričala nam je kako i koliko se pripremala te koji su joj budući planovi.

Trenira već sedam godina

Karla je sada prvi puta prošla peterostruki Ironman, a prije toga je već bila prva Hrvatica koja je prošla dvostruki i trostruki. Obični Ironman se sastoji od 3.800 metara plivanja, 180 km bicikla i 42 km trčanja. Peterostruki uključuje sve to puta pet pa je tako biciklistička staza bila 900 kilometara sa šest tisuća metara nadmorske visine i po toj stazi se vozilo 333 kruga, a uz to se još 211 kilometara trčalo i plivalo 19 kilometara.

Natjecanje se ove godine održavalo od 10. do 18. srpnja u Austriji, a Karla za Ironman natjecanja trenira već sedam godina. “Ovo je prvi peterostruki Ironman na kojem sam sudjelovala i za njega sam trenirala godinu dana. Prošle godine sam pala s bicikla nakon što se natjecatelj sudario u mene. Od tada imam problema s vratom već oko godinu dana, liječim to, ali nikako da se popravi. Imala sam veliki strah prije natjecanja ponovno sjesti na bicikl i tu stazu. Znala sam da me čekaju neprospavane noći, žuljevi i bolovi.”

“Ovo mi je bila želja već dvije tri godine, ali nisam imala vremena i novaca. Da se održavalo u Švicarskoj ili negdje drugdje ne bi si to mogla priuštiti jer košta oko dvije, tri tisuće eura. Zaposlena sam i sav godišnji sam koristila za treninge, s time da je to možda bilo premalo vremena.”

Oporavak od samo dva dana

Kako nam kaže, oporavak nije dugo trajao, a za iduće ovakvo natjecanje će ipak malo pričekati. “Dva dana mi je trebalo da oporavim žuljeve, a onda sam već otišla u planine i na more, na aktivni odmor. Ni jedan mišić nije pod upalom i nije bilo grčeva, ali sve je to samo zato što već sedam godina radim takve treninge.

Logični slijed bi nakon ovoga bio deseterostruki Ironman, ali to će možda biti tek za kojih tri ili četiri godine. Startnina za to natjecanje je 27 tisuća kuna, a uz to još idu i troškovi jer će se održavati u Švicarskoj ili Meksiku. Za to bih trebala barem pet mjeseci godišnjeg da mogu trenirati, a to si ne mogu priuštiti. Zato će to malo pričekati.”

Zato se Karla sada posvećuje planinarenju, Alpama, a kaže nam i kako bi htjela posjetiti Nepal. Inače je profesorica kineziologije i radi na bazenu kao trenerica plivanja i spasioc. Kroz razgovor je i nekoliko puta napomenula koliko su sport i aktivnost važni u životu.

“Ja to radim sebi za gušt, za srce na mjestu. Dobro sam i uživam u tome, glava mi je čista i mentalna snaga mi je na visokoj razini i fizički se dobro osjećam. Često me ljudi pitaju zašto to radim pa im kažem da neka pogledaju sebe i mene pa vide koliko sam zdravija od njih.”

Još jednom čestitamo Karli i nadamo se u sličnom tonu pisati o njoj i za par godina.