Zavirile smo u jedan moderni novi stambeni kompleks u Vodicama. Pogled koji se pruža na more je sve

Zagrebački Arhitektonski studio Sia + predstavio je svoj recentni projekt. Riječ je o modernom stambenom kompleksu u Vodicama

Panoramski pogled na vodički arhipelag, moderna gradnja, jednako moderno uređeni interijeri, tek nekoliko stanova, glavne su prednosti jedne nove stambene zgrade naziva KO u Vodicama koju je projektirao Arhitektonski studio Sia + iz Zagreba.

“Radi se o stambenoj zgradi sa šest stanova koji su koncipirani s dvije spavaće sobe i prostranim dnevnim dijelom. Iz svakog stana se dizalom dolazi do garaže tako da je osiguran maksimalan komfor. Ono što ipak izdvaja zgradu su prostrane ozelenjene terase s kojih puca pogled na sve otoke ispred Vodica dok je na svakoj terasi predviđen i jacuzzi” objasnio je arhitekt Ivan Sučića iz spomenutog studija.

Suvremeni izgled prisutan je i u interijeru koji je zamišljen kao prostor oplemenjen jednako modernim, dizajnerskim i vješto ukomponiranim komadima. Drvo, prirodni materijali, ali i glam detalji s pozlatom zajedničkim nastupom čine tako životnim prostor ugodnim, ali i estetski elegantnim te nenametljivim. No, glavni aduti svakog stana svakako su prostrane, ozelenjene terase s kojih puca pogled na beskrajno more, otoke, a svi znamo da to na kraju cijele balade jednostavno nema cijenu. A kako izgleda stambeni kompleks KO u cijelosti, donosimo vam u sklopu članka.