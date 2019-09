Vodimo vas u jedan obiteljski zagrebački stan u kojem dominira elegancija s dozom luksuza

Kako bi ovaj stan postao doslovno dom iz snova, obitelj je angažirala studio Mirjana Mikulec interijeri. Rezultat je divan

Upravo ona potpisuje uređenje ovog stana u Zagrebu – i to od namještaja i detalja preko zidnih obloga do osmišljavanja namještaja po mjeri, ali i cjelokupni izvedbeni projekt te nadzor radova. Ono što je dizajnerici Mirjani Mikulec i njezinu timu znatno olakšalo i ubrzalo posao jest to što nije bila potrebna prethodna adaptacija s obzirom na to da je riječ o stanu u novogradnji, zadovoljavajućeg tlocrtnog rješenja.

Isto tako, nisu rađene nikakve prostorne preinake ni izmjene, tako da je studio odmah mogao prionuti na dizajn interijera, ali i izvedbu. Jedini zahtjev koji su vlasnici imali bio je da dom bude ugodna i topla obiteljska oaza koja će u svakom trenutku djelovati opuštajuće.

“Željeli su da stan bude prožet prirodnim materijalima i bojama, svijetlim tonovima koji se mijenjaju iz prostorije u prostoriju kako bi se stvorila dinamika, ali i da se boje prilagode namjeni prostorije, odnosno stanarima. Kada je stilsko usmjerenje u pitanju, svidio im se trend modernizirane klasike. Sjajna strana tog trenda jest što pruža osjećaj tradicije na drugačiji, moderniji način. Istodobno, vrlo je atraktivan i bezvremenski” otkrila je na početku priče dizajnerica Mikulec.

Stan se tako sastoji od čak četiri spavaonice; dvije dječje sobe, roditeljske sobe i gostinjske sobe u kojoj povremeno borave roditelji bračnog para. Tu su i prostrani dnevni boravak, blagovaonica, kuhinja i dvije kupaonice – jedne koja je povezana s roditeljskom sobom i jedne zajedničke.

Velika posebnost i svojevrsna okosnica dizajna ovog stambenog prostora je i blago nakošeni vanjski zid (pročelje) koji se proteže cijelom dužinom jedne strane stana i obuhvaća dvije spavaće sobe, kuhinju i blagovanje. Kosina je tako, ističe Mikulec, dala atraktivnost prostoru, ali i dašak šarma kakav imaju stanovi u potkrovlju. Zato se može lako steći dojam da je riječ o potkrovnom stanu jer tako funkcionira, iako to ustvari nije.

Prijedlogom dizajnerice sugerirano je da glavna spavaonica, ona roditeljska, bude uređena elegantno i s dozom luksuza, ali i štihom hotelskih soba, koji je u posljednje vrijeme veliki trend u spavaćim sobama. Ostale su tri spavaće sobe prilagođene uzrastu i potrebama njihovih stanara, odnosno sinu i kćeri u tinejdžerskoj dobi, te roditeljima koji povremeno ondje prespavaju.

“Roditeljska, glavna soba i gostinjska soba su više u elegantnom tonu, a prevladavaju nenametljive, suzdržane boje. Ovdje su to siva i tamno zelena koja je prostoriji dala mir i dubinu, dašak prirode. Prostorijom odiše profinjenost, a njezinoj posebnosti pridonijele su dizajnerske visilice i visoko uzglavlje koje seže do stropa. Spavaća soba djevojčice je, pak, jako romantična i ženstvena, a u dječakovoj dominiraju neutralni tonovi.”

U središnjem dijelu stana, dnevnom boravku, uređenje je pak inspirirano klasikom i elegancijom. Tu se ističu meke prirodne tkanine, posebice baršun na stolcima. Pažnju plijeni i kuhinja od deset kvadrata koja ima stanoviti odmak od uobičajenog dizajna ovog prostora, barem kada se radi o odabiru materijala, boja i odluci da zidovi ne budu obloženi keramikom. Ormarići su ukrašeni, a radna površina s uzorkom mramora čini odličan spoj s dvije nijanse zelene i zlatnim frontama od stakla.

Za razliku od kuhinje, blagovanje i boravak su suzdržanijeg dizajna i odabira boja. Posebna stilska priča je i inače zanemarena prostorija u domu, hodnik, iz kojeg je tim Mirjane Mikulec doista izvukao maksimum, a vlasnici su se u njega zaljubili na prvi pogled.

“Hodnik smo otpočetka osmišljavali tako da funkcionira i odaje dojam više kao dnevni boravak nego ulazni prostor. Većinom je u hodnicima cilj napraviti malu stilsku točku koja vas navodi da odete u druge prostorije ili iziđete iz stana. Ovaj hodnik smo koncipirali tako da djeluje kao produžena ruka dnevnog boravka. Naime, čak 11 metara koje morate proći od točke A do točke B znači i puno duži boravak u hodniku. Uz to, on povezuje sve ostale prostorije u domu i morate proći kroz njega kako biste došli u kupaonicu, dječju sobu, dnevni boravak ili roditeljsku spavaću sobu. Znali smo da će hodnik u ovom stanu biti prava društvena žila kucavica. Zato smo odmah zaključili i da tradicionalni pristup pada u vodu.”

Tako ovaj dugi hodnik krase elementi i obloge koje inače češće viđamo u dnevnom boravku kao što su štukature, tapete. Čak i parket koji je zamijenio nešto uobičajenije keramičke pločice ide u prilog kreiranju dojma dnevnog boravka.

“Imali smo sreće što hodnik ima dovoljno svjetlosti koja dopire iz svih drugih prostorija pa smo to iskoristili da stvorimo i iluziju širine. Osim tapetama koje smo smjestili unutar okvira od štukatura, poigrali smo se i ogledalima pa tako na pojedinim mjestima stvaramo igru refleksija i uzoraka tapeta. Ujedno, tako smo i dobili iluziju nešto šireg prostora.”upravo to je, ističe Mirjana, ono što je važno dobro osmisliti i izvesti u prostorijama nezahvalnog oblika.

Za kraj, vlasnici ističu kako jednostavno obožavaju život u novih 130 četvornih metara koji su im, dodaju, i više nego dovoljni da se zadovolje sve potrebe i način života, a osigurana je i potrebna komocija i privatnost svakog člana obitelji kada on ili ona to požele. A sada, razgledajte stan.