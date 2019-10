U Zagrebu se otvorilo jedinstveno mjesto za sve ljubitelje dizajna. Prve smo bile tamo

Krijete ljubav prema časopisima o dizajnu i arhitekturi, jedinstvenom dizajnu i fusion prostorima? Vodimo vas u Selectedd, novo mjesto u gradu

U Zagrebu se otvorilo jedno uistinu posebno mjesto. Jedno od onih mjesta u koje pri samom ulasku ne možete reći ništa drugo wow. Ali ne zato što je pretenciozno ili raskošno, već jer je mjesto kakvo ovom gradu već dugo vremena nedostaje. Radi se o minimalističkoj oazi koja je istovremeno pravo otkriće po pitanju produkt dizajna, mjesto za istraživanje i upoznavanje novih dizajnerskih imena, indie časopisa i coffee table knjiga, ali i mjesto budućih kreativnih radionica, druženja te uživanja u kavi.

Njegova vlasnica, Nives Borko, nakon deset godina u odnosima s javnošću odlučila je pokrenuti nešto drugačije te svoju ljubav prema lijepim stvarima i mjestima pretvoriti u stvarnost. Nakon pokretanja vlastite tvrtke koja okuplja uistinu jedinstven dizajn, sada je otvorila i jedinstven showroom. Uživajte u prvom pogledu na Selectedd, novo it mjesto koje se otvorilo na broju 32 Preradovićeve ulice.

Dizajn s pričom

Na samom ulazu dočekala nas je i Ginger, srednja riđodlaka pudlica. “Taman smo se vratili iz Splita, bila je na frizuri.”, govori mi Nives dok nas pufasta i isfrizirana Ginger zbunjeno gleda. Selectedd će vas uvući u svoju ponudu čim zakoračite u prostor. Automatski ćete se zaputiti prema velikom centralnom stolu na kojem se nalazi niz minimalističkih dizajnerskih vodiča i najnovijih knjiga o interijerima i kreativnom dizajnu. “Svaki proizvod koji je ovdje ima neku svoju priču. Znam cijeli put od samog njegovog početka, kako je nastao i tko stoji iza brenda. Često se radi o brendovima koji su proizašli iz malih obiteljskih biznisa, a danas su jako poznati – to je osobito slučaj kod skandinavskog dizajna, a poseban je naglasak na samoodrživosti, materijalima, načinu proizvodnje i načinu pakiranja.”, objašnjava mi Nives.

Kako mi je prvi dojam bio da se radi samo o skandinavskim brendovima, Nives me odmah ispravila. “Nisu samo Skandinavci u pitanju. Tu su i španjolska i primjerice belgijska, nizozemska te australska dizajnerska imena. No, kako Skandinavci najviše imaju tu neku politiku stvaranja proizvoda s pričom i perfektnog su dizajna, oni možda jesu više zastupljeni.”

Nives je deset godina bila zaposlena u odnosima s javnošću, a onda je 2008. godine odlučila otvoriti tvrtku Minuta Dvije za dizajnerske, kvalitetne i neklasične poslovne poklone među kojima su bili i hrvatski brendovi. Kako je po struci povjesničarka umjetnosti uvijek su je zanimali arhitektura i dizajn, kao i sve što je povezano s umjetnošću. Nudila je concierge usluge, poslovne poklone, organizirala korporativne radionice i događanja s izletima te osmišljavala koncepte u području kulturnog turizma, a onda je prije godinu dana pokrenula SELECTEDD webshop, kao logični nastavak, te sada i showroom.

Spoj ureda, showrooma i mjesta za druženje

“Voljela bih da ovo bude mjesto gdje će ljudi doći istraživati, razgovarati, ostati na kavi i pitati sve što ih zanima. Pomno birani dizajn ne znači da je dramatično skup ili precijenjen, ovo su sve iznimno kvalitetni i funkcionalni proizvodi, nema tu nekog hoch momenta. Ljudi ih možda automatski povezuju sa zemljama luksuznijeg lifestylea, no evo mi se nalazimo u jednom gradskom dvorištu u centru grada, ovdje je svaki dan opušteno i ugodno.”

Voljela bih da ovo bude mjesto gdje će ljudi doći istraživati, razgovarati, ostati na kavi i pitati sve što ih zanima

A uistinu imate što za istraživati. Od toga da možete prelistati najnoviju knjigu The Touch iza koje stoje Kinfolk i Norm Architects, poznati časopis o stilu, dizajnu i arhitekturi, RUM, Kinfolk knjige, pronaći novi omiljeni vodič ili poklon poput onog brenda School of Life koji je osmislio kartice s pitanjima za druženja s prijateljima. Tu su i odlični Men’s Society sa zabavnim, ali korisnim mini setom za bicikliste, ali i slike naziva Lebdeće lišće te rad odličnog nizozemskog umjetnika Klaasa Kuikena koji od starih boca umijećem puhanja stakla stvara nove.

“Ovako nešto nikada neće biti mainstream jer nemaju svi ljudi takav senzibilitet. Ali to je u redu. Mjesta poput Selectedda i ono što on nudi nisu za mase, no s druge strane sve više i više ljudi se osvještava i naginje promišljenijem i samoodrživom dizajnu.”, komentira mi Nives. “Ono što me posebno veseli i što bi htjela prenijeti drugima je to da sve ovdje ima svoju priču i oko svakog proizvoda može se napraviti nešto posebno i približiti ga ljudima. Tako da se nadam, i planiram, da ćemo ovdje u budućnosti imati i razne radionice, poput kulinarskih, radionica crtanja ili izrade keramike. Bilo bi divno napraviti i radionicu za uređivanje stola kao i tematske radionice poput recimo božićne. Puno je tu planova i ideja kako sve ovdje staviti u jednu lijepu priču.”

Ovaj showroom svojevrstan je povratak onome što je bitno, a to je promišljeno kupovanje i dugotrajnost

Osim toga naglasak je i na samoodrživosti, kako proizvoda tako i načina pakiranja te dostave. ”Pazimo u što pakiramo naše poklone, u čemu ih dostavljamo, a ostvarili smo i suradnju s hrvatskom inicijativom Plastic Free Croatia, tako da ćemo moći ponuditi tvrtkama da zamijene ono plastično s nekim od naših samoodrživih proizvoda.” Ne samo to, ovaj showroom svojevrstan je povratak onome što je bitno, a to je promišljeno kupovanje i dugotrajnost.

Slow shopping

“Hrvati svakako vole ono što je u trendu, a kako ovakvi prostori i minimalistički dizajn trenutno jesu, to nam je svojevrsna sretna okolnost. No, ono što je meni prvenstveno bitno je kvaliteta. I da ljudi počnu kupovati manje, ali kvalitetnije. Zato je dosta naših proizvoda for lifetime proizvodi. Povodim se za filozofijom manje je više, tako da očekujem da ljudi dođu ovdje i dva, tri puta dok ne odluče što žele za sebe, ali da onda budu sigurni da su odabrali pravu stvar, stvar koja odgovara njihovom stilu, odražava njihov životni stil i koja će im biti od koristi ili jednostavno lijepa još dugi niz godina.”

Mislim da je došao kraj konzumerističkom pristupu, ali opet trebamo biti u skladu s vremenom

Danas kada smo zatrpani sa svakodnevnim novim ponudama web shopova, a online nam je dostupno gotovo sve, mnogi se zbog zasićenosti vraćaju dobrom, starom načinu kupovanja, a o tome priča i Nives. ”Slow shopping je ponovno u trendu. Mislim da je došao kraj konzumerističkom pristupu. U svijetu je sve više neovisnih dizajn web shopova koji otvaraju svoje showroomove, baš zbog tog idealnog spoja. Tako da mislim da smo napravili jedan dobar miks. Ovdje možete doći sve vidjeti, isprobati, pomirisati, a onda fino iz fotelje naručiti na kućnu adresu ono što vam najviše odgovara ili doći u showroom po to.”

Selectedd je prvenstveno jedan fusion ureda i showrooma, ali i mjesto sporog uživanja, čitanja i razgledavanja. ”Želim da se ljudi ovdje dođu inspirirati, nisu dužni kupiti nešto, više da dolaze češće, vide što imamo novog, pa da s vremenom stvorimo i neki community te izmjenjujemo mišljenja i kreativne ideje, uživamo u razgovorima.”

Prostor je prije izgledao potpuno drugačije, a Nives ga je sama preuredila. Ako se sjećate, nekad je ovdje bio smješten Plavi Lonac, poznato mjesto za kulinarske radionice. “Promijenili smo pod, a od samog početka htjela sam zidove u akrilnim bojama što je na kraju bio najkompliciraniji dio posla. Namještaj je danski, radi se o skupini dizajnera koji stoje iza imena Frama, a dizajniraju sve od namještaja, rasvjete, pa i kozmetike te parfema. Možete ih naručiti i ovdje, kao i ostalo što se nalazi u showroomu. Veliku pletenu ljuljačku sam donijela sa sobom iz Meksika, a bilo mi je važno i da napravimo i šank, upravo zbog dojma da se ovdje može ostati i na kavi. Zavjese su recimo jedan poseban detalj u prostoru i imala sam gomilu upita za njih. Naime, napravljene su od zaštitnog materijala u kojima se inače transportiraju umjetnine, a kupila sam ga u ogromnim količinama, tako da osim što sam ga iskoristila u vlastitom stanu, stavila sam ga i ovdje.”

Iz odnosa s javnošću u svijet dizajna

Nives je svoj hobi pretvorila u posao, a sve je krenulo kada je odlučila napustiti svoju karijeru u odnosima s javnošću. “Kada sam napustila karijeru u PR-u kako bi se bavila onime što volim, to je bilo u vrijeme kada tako nešto nije baš bilo uobičajeno. Danas je već normalno, i dalje nije lako, no ljudi lakše odluče ostaviti siguran posao zbog želje da rade ono što vole. Moram priznati da ja nisam imala skroz točan plan i program, ali opet imala sam iza sebe dugogodišnje radno iskustvo i mislim da je dobro odraditi tako nešto prije pokretanja vlastitog biznisa. Osim toga, svi su me već pitali zašto ne otvorim nešto svoje, što je bio dovoljan znak da tako nešto moram učiniti.”

Sve je krenulo s time da se na početku bavila uslugama conciergea, no prije deset godina ipak nije bilo vrijeme za to. Prvih godinu dana radila je od doma, zatim je dijelila poslovni prostor s curama iz poznatog brenda Trika, a onda se počela interesirati i za dizajn te je tako naposljetku završila u tim vodama.

Danas joj je najvažnije da ne mora čekati službeni završetak radnog vremena iako je odradila sav posao. “To mi je stvarno besmisleno. Sada naravno radim stalno, ali sve što radim mi je gušt. I mislim da danas kada se pričao dizajnu ne treba ići u sferu luksuza, najbolji je dizajn onaj koji je funkcionalan, dizajn s kojim nam je ljepše i jednostavnije živjeti.”