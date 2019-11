Studeni je mjesec pun preokreta, promjena i zanimljivih situacija za sve horoskopske znakove

Saznajte što vam donosi horoskop za studeni

Studeni nam je stigao jako brzo i malo je nevjerojatno pomisliti koliko nam je blizu kraj godine. Sa studenim i Merkur kreće u retrogradno razdoblje koje zna biti poprilično zanimljivo i puno neočekivanih događaja. No, ovaj mjesec će svim znakovima donijeti promišljanje o nekim stvarima i slušanje vlastite intuicije. S polovicom mjeseca ulazimo u period strijelca koji će nekima dati zimski polet i hrabrost kao što period lava čini ljeti. Studeni je svakako mjesec pun preokreta, promjena i zanimljivih situacija, a na vama je samo da ih jako dobro iskoristite i pokušate ih okrenuti u vlastitu korist.

Naravno, na svaki znak će utjecati malo drugačije, a u nastavku saznajte kako.

OVAN

Iako jako dobro znate kojim se poslom želite baviti i s kim želite provoditi svoje vrijeme, to do sada niste učinili. Ovog mjeseca bi bilo dobro da više razmišljate o vlastitim željama, a ne o onome što se od vas očekuje. Polovicom mjeseca bi se mogle dogoditi neke pozitivne financijske prilike, ali to će se dogoditi jedino ako budete otvoreni prema novitetima.

BIK

Zadnjih mjeseci pomalo ste zanemarivali svoje zdravlje i osjećaje zbog čega imate osjećaj kao da u ovaj mjesec ulazite iscrpljeni. Ovo je vrijeme u kojem ćete se morati dobro pobrinuti za sebe, a čak i biti malo sebični. U znaku vam dolazi Mars što znači da ćete imati puno energije i biti voljni zaista učiniti neku promjenu u svom životu po tom pitanju. Što se tiče karijere, trudite se i dalje, izgleda da zaista djeluje.

Blizanci

Ovaj mjesec počinjemo s retrogradnim Merkurom, a upravo on je vaš znak. Gotovo do kraja studenog osjećat ćete njegovu snagu koja će utjecati na mnogo toga u vašoj svakodnevici. Imat ćete više hrabrosti, volje i vidjeti mogućnosti koje su vam do sada bile pred nosom, ali ih se niste usudili prihvatiti. Bit ćete glasniji nego ikada do sada i napokon ćete skupiti hrabrosti reći iskreno što mislite. You go girl!

RAK

Ovaj mjesec će vam biti med i mlijeko. Osjetit ćete kako vam raste kreativnost i volja za novim iskustvima, a možda čak i otkrijete neki novi hobi na koji ćete trošiti ono malo slobodnog vremena što imate. Mnogo ćete razmišljati i o svojoj karijeri jer ćete napokon prihvatiti sve sumnje koje ste imali do sada. No, ovaj put ih nećete moći pustiti tako lako.

LAV

Kod vas se stvari rijetko mijenjaju, a tako će biti i u studenom. Izlasci, druženja, izleti, putovanja, sve to želite iako možda ne možete baš sve i ostvariti. Pokušajte te svoje velike želje zamijeniti za neka mala otkrića poput novog restorana ili nekog koncerta koji još niste slušali. Ovaj mjesec će vam dati malo više hrabrosti da se požalite na stvari koje vam već dugo vrijeme smetaju, samo pripazite da ne pretjerate u svojoj ljutnji.

DJEVICA

Merkur u studenom će vam dati malo više glasa, a vama je potrebno još više od toga. Imate mnogo posla, zauzeti ste cijelo vrijeme, ali jako malo brinete o sebi. Ovog mjeseca ćete, za razliku od mjeseci do sada, napokon izgovoriti da trebate pauzu i čut će vas se. Osigurajte da vas čuju, razumiju i da budete tretirani jednako kao i ostali. Oko polovice studenog, za vrijeme punog mjeseca imat ćete neke nove ideje. Nemojte da ostanu samo na razmišljanjima.

VAGA

U vašem znaku se krije Mars koji vas tjera na akciju u gotovo svim životnim aspektima. Znate da je vrijeme za promjene već neko vrijeme, a sada je vrijeme da reagirate i zbilja ih ostvarite. U studenom ćete napokon izgovoriti, pitati i tražiti sve što želite. Nemojte se čuditi što ćete imati snažan unutarnji osjećaj da stvari radite baš onako kako ste si ih zamislili, a ne onako kako su vam drugi rekli. Pogodite što, možete to i isplatit će se.

ŠKORPION

U vašem razdoblju vam ništa ne može smetati. Financijska situacija jako dobro stoji, posao se razvija, a ljudi oko vas kao da vas u zadnje vrijeme više cijene i poštuju. No, to samopouzdanje moglo bi vas natjerati na veće financijske izdatke zbog kojih biste mogli žaliti u prosincu. Ovo je vrijeme kada ćete istražiti svoje talente, kreativnost i više zarađivati. Samo pazite, sve to će se događati jedino ako stvarno vjerujete u sebe.

STRIJELAC

Ovo razdoblje dijelite sa škorpionom i izgleda kako će se sve okrenuti na vašu stranu. Sreća bi vas mogla pratiti u nekim situacijama u kojima ćete je najmanje očekivati, a dat će vam dodatnu želju da se razvijate i poboljšate svoje mentalno i fizičko stanje. U studenom razmislite o tome za što ste u životu zahvalni, zašto ste sretni i što vam znače svi ljudi koji se nalaze u vašem životu. Pokušajte što više izlaziti i putovati jer će to biti iskustva za pamćenje. Doduše, nije li svako?

JARAC

Merkurova snaga će osvijetliti vaše veze i prijateljstva u ovom mjesecu. Dok se vaši prijatelji i bližnji puno oslanjaju na vas, vi do sada niste bili toliko slobodni i sigurni s njima. U studenom bi se mogle dogoditi situacije zbog kojih ćete se više opustiti, a ne bi bilo loše i da malo bolje poslušate svoju intuiciju. Cijelo vrijeme vam govori što zapravo želite, zašto to napokon ne prihvatite?

VODENJAK

Studeni će za vas biti mjesec pun rada što se tiče posla i karijere, ali i rada na sebi. Mars u vašem znaku navodit će vas da više istražite svoje mogućnosti i da širite svoje znanje. Mogli biste otkriti novu sposobnost koja će vam otvoriti mnoga vrata. Nove poslovne mogućnosti su na vidiku zbog čega ćete više razmišljati o promjeni svog puta. To možda i nije tako loša ideja.

RIBE

Svaki dan vam izgleda gotovo isto – isti posao, isti ljudi, isti grad. Želite li zaista živjeti tako? Ako će vam se u studenom činiti kao da baš jako želite neku promjenu, nemojte da vas to zabrine. Venera u vašem znaku će vas navoditi da se pokrenete i promijenite svoju svakodnevnu rutinu. Vrijeme je da isprobate sve one stvari o kojima maštate i posjetite sva mjesta koja već neko vrijeme istražujete. Sada je to vrijeme, vrijeme samo za vas.

*Ilustracije su djela Emme Darvick preuzeta sa Giphy.com