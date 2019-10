Od nastupa na Milijunašu do vlastitog kviza na Europskom trgu. Silvije Pleština odsad je naš joker zovi

Silvije Pleština je lik koji je prije 12 godina osvojio 250 tisuća kuna na kvizu “Tko želi biti milijunaš?”. Našli smo se na kavi i saznali što radi danas

Silvije Pleština vam je možda poznat po tome što je 2007. godine osvojio 250 tisuća kuna na kvizu “Tko želi biti milijunaš?”, a tada je imao samo 19 godina. Otkad zna za sebe pratio je kvizove, od Upitnika, Izazova pa sve do spomenutog Milijunaša. Danas Silvije ima svoju tvrtku koja se prvenstveno bavi digitalnim marketingom, a bavi se i sastavljanjem pitanja za televizijski kviz Potjera i sastavljanjem kvizova po narudžbi.

KAKO JE SVE POČELO

Rekao mi je kako je samo čekao da postane punoljetan kako bi se prijavio na kviz “Tko želi biti milijunaš?” i u principu čim je navršio 18 godina je krenuo zvati za prijavu. “Potrošio sam nekih soma kuna telefona, jer pozivi su se plaćali. Upao sam na kviz, prošao najbrži prst, a sa sobom sam u pratnji furao sestru.” Jedna je bila s njim u pratnji, a druga je bila joker zovi. “Ponovno se emitira “Tko želi biti milijunaš?” revival kviza i baš ta sestra sudjelovat će u novom izdanju.”

Što se tiče njegovog iskustva, kaže da su mu se lijepo pitanja posložila, a odgovor za 250 tisuća kuna je baš friško negdje pročitao pa ga je odmah i pospremio. “Otvorio sam pitanje za pola milijuna kuna i moram ti reći da sam dobio kunu svaki put kada me to netko pitao bio bih danas bogat.” Bilo je pitanje u kojem se moru nalazi talijanska skupina otoka Tremiti, a ponuđeni odgovori bili su Jadransko, Jonsko, Tiransko i Ligursko. “Nisam pogodio, bubnuo sam Ligursko.” Ja sam šutjela kao zalivena, a Slivije mi je otkrio da ih je ovo ljeto vidio kada je posjetio Palagružu. Dakle, točan odgovor je Jadransko more. “To je pitanje koje je smislio Pauletić.”

Novac je potrošio na čašćenje frendova i putovanje, ali i na ulaganje u burzu i u fondove. “To je bilo taman vrijeme prije krize, nešto sam vratio, nešto sam izgubio, meni je ta lova pala s neba.” Dodaje kako je opremio i stan.

POLITIČKE ZNANOSTI I KVIZOMANIJA

Silvije je studirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, završio je smjer Međunarodni odnosi. Oduvijek ga je zanimala geopolitika te zemljopis. “Što se tiče radnog iskustva nisam radio u struci, bavio sam se uglavnom marketingom.” Odnedavno je sam svoj šef, ima tvrtku koja se bavi prvenstveno digitalnim marketingom, oglašavanjem. To mu je primarna djelatnost, a sekundarna su mu kvizovi. “Sastavljam kvizove, pišem pitanja za Potjeru, organiziram i vodim tematske pub kvizove za razna događanja, druženja i team buildinge. Takve kvizove posebno koncipira, pogotovo ako se radi o team buildinzima, pitanja su uglavnom vezena uz opću kulturu, ali i tvrtku kako bi se ojačao taj duh pripadnosti. “Znam koju žicu treba svirati.”

Nakon Milijunaša se više nije natjecao, drugi formati mu nisu bili toliko privlačni. Onda se 2013. prijavio za Potjeru, na natječaj za sastavljanje pitanja. “Imao sam par krugova testiranja, postojala je mogućnost da budem i Lovac, ali na kraju sam odabran da sastavljam pitanja za kviz. To radim već više od šest godina, sad je iza mene nekih 13 tisuća sastavljenih pitanja.”

Kvizomani rade, ono što se kaže od 0-24. U svakoj prilici vide neku temu zgodnu za pitanja i mašta samo krene. Što se tiče blokada, naravno da ih ima, ali ih vješto probija. “Prvih par godina je bilo jako lagano, samo mi se slijevalo. Pitanja su tekla. E onda trebaš malo pomoći u vidu Wikipedije, enciklopedija ili novina kako bi potaknuo stvari. Čitaš nešto i samo klikaš na hyperlinkove i ideš dalje dublje u materiju. Tako ti se rađaju ideje.”

POPULARNOST KVIZOVA U HRVATSKOJ

Kvizovi u Hrvatskoj, krenuli su tamo u Booksi, 2006. godine, prvenstveno za uski krug knjiških moljaca, nišno dosta. Ali od tada se lagano širilo. “Studentski centar, pa razni barovi po gradu s tim da mislim da se najveći uzlet dogodio s Potjerom, jer su Lovci svi pub kvizaši zapravo.” Već neko vrijeme kvizovi nisu rezervirani samo za uske skupine ljudi, evo nedavno je udruga KOZa organizirala kviz na otvorenom na Trgu Francuske Republike i pojavilo se oko 600 ljudi. To je dosta, lagano već postaje mainstream.” Komentirao je kako je lijepo da se popularizira znanje, a da ne radi kvizove uz smijeh kaže da bi vjerojatno umro, bez obzira na to što osim tog posla ima i primarni.

PRVA STRAST KVIZ, A DRUGA PUTOVANJA

“Jako volimo putovati, možda da nije takva gužva među travel blogerima, angažirao bih se sigurno. Putovanje u Japan je izdvojio kao nešto zbilja posebno i siguran je da će se ondje ponovno vratiti. Sviđa mi se sve od kulture do točnosti, kao turist si tamo baš počašćen.” Volio bi otputovati u Australiju i Južnu Ameriku i dodaje da je glavno da se putuje i da se šire vidici.

VELIKI KVIZ ZA ADVENT U ZAGREBU

Na Europskom trgu ovog Adventa planira organizirati veliki kviz u jednu srijedu u popodnevnim satima. “Sam ću sastaviti sve i voditi, imat ćemo DJ-a, a ako se prijavi veliki broj ekipa onda ću zvati nekog u pomoć. Dođite, naravno, to će biti prvi projekt takvog tipa, mislim da Advent još nije imao tako nešto.”

Popili smo kavu i već sam si mislila kako sam dobro prošla što me nije ulovio u zamku, a onda dok smo plaćali račun, na radiju je svirala Sade pa me pitao iz koje je zemlje porijeklom. Gentlemanski je ponudio četiri odgovora, na što sam ja odgovorila kako su sve zemlje iste (grozna sam) i uz smijeh bubnula Nigerija. Pff, ovaj put sam se izvukla za dlaku.