Dom kao s Instagrama. Vodimo vas u životni prostor Lede Bosnić koji se krije u Varaždinu i izgleda top

Leda Bosnić blogerica je i influencerica iz Varaždina, a njezin životni prostor nas je naprosto oduševio. Vodimo vas u obilazak

Online zajednici poznatija je kao Ledaboss i vjerujem da je većina vas za nju čula. Ona je 25-godišnja blogerica i influencerica iz Varaždina na čijim ćete fotkama nerijetko uočiti i Emily, mačku vrste sfinks, a našu pažnju privukla je prije svega svojim lijepim i vrlo atraktivnim životnim prostorom koji je nedavno renovirala i uredila.

Odmah smo joj se javile sa 100 pitanja ne bismo li doznale kako je uspjela stvoriti takav interijer za koji smo jednoglasno u redakciji konstatirale da izgleda – kao da je s Instagrama. No, s druge strane ne bi bilo fer toliko cijelu stvar pojednostaviti, jer prije svega, Leda Bosnić je velika kreativka, jedna nimalo tipična influencerica te ujedno vlasnica obrta za dizajn.

Za početak, svoj interijer bi opisala kao kombinaciju skandinavskog dizajna s romantičnim notama, no mnogi kada su ga vidjeli rekli su joj samo ovo: “Leda, ovo si totalno ti!” Iako iznimno drži do estetike, i svega onoga što je prema njezinom mišljenju lijepo, naglašava i da joj je itekako bitna funkcionalnost jer da sve skupa ne bi imalo smisla. Osim naravno, govori mi sa smiješkom, nekih dekoracija čija je svrha da budu samo lijepe.

Najljepše i najsigurnije mjesto na svijetu bi trebao biti dom

Iako ne ostavlja takav dojam i u njezinoj kući sve djeluje savršeno dotjerano, moja simpatična sugovornica mi otkriva da su zasad sredili tek neke bitnije dijelove u kući i da su još daleko od gotovog.

“Za sada su adaptirane spavaće sobe, dnevni boravak i kuhinja. Još nam preostaje dosta posla oko kupaonica, fasade, okućnice. Tu su i novi prozori, nova vrata itd. Kod takvih projekata rijetko ide sve glatko, no mi smo si dali vremena. Nismo ništa požurivali kako bi sve išlo bez puno stresa.” priča mi i dodaje kako joj je jako važno da je prostor u kojem boravi ugodan.

“Najljepše i najsigurnije mjesto na svijetu bi trebao biti dom. Željela sam stvoriti osjećaj da gdje god odem jedva čekam vratiti se svojoj kući.”

Gledajući detaljno s čim sve raspolaže, pitam je i gdje je nabavljala sve te zgodne komade namještaja, detalje. Kaže kako je to uglavnom kombinacija nekoliko različitih brendova, dok su kuhinju primjerice radili po narudžbi u Lab1 firmi iz Varaždina.

Ostatak je Ikea, Jysk, Emmezeta. “Neki detalji su i iz Offertissime, Mima namještaja itd. Kad vidim neki dobar proizvod stvarno mi nije važno koji je brend u pitanju.”

Čim sam pokrenula ovu priču, nisam se libila Ledi reći kako joj dom izgleda poput onih najdivnijih koje viđamo na kanalima posvećenima dizajnu interijera, pa je pitam i gdje pronalazi inspiraciju za uređenje. “Na stranim blogovima, Pinterestu, a i kod određenih brendova – kad vidim neki proizvod, odmah ga zamislim kako bi se dobro uklopio u naš prostor.”

Iako je na moje pitanje oko trenutno najdražeg kutka u stanu bila prilično neodlučna, prstom nakon dugog vijećanja upire u stvarno divnu, novu kuhinju. “Dala mi je volju da stalno nešto spremam i eksperimentiram.”

Razgovarajući dalje s Ledom, konstatiramo i kako je svojim uređenjem i stilom jasno dala do znanja kakvu estetiku preferira i želi da je okružuje, no isto tako, doznajem kako sebe primjerice ne može zamisliti u pretjerano futuristički uređenom ambijentu. Smatra da se u to nikako ne bi uklopila.

Kuhinja mi je dala volju da stalno nešto spremam i eksperimentiram

Ono što još definitivno ne može podnijeti je i nered, a kako rješava takve potencijalne situacije, prepričava mi jednu recentnu od tog dana. “Nakon jela odmah se ustanem i perem suđe, pospremam, uvijek usisam, posložim sve. Ne mogu podnijeti da mi je razbacano. Tek kad sve složim mogu predahnuti.” smješka se samoj sebi.

Znatiželja me natjerala i da doznam kako izgleda njezin proces fotkanja za Instagram, na kojem je prati preko 14.000 ljudi. Leda mi govori kako prvo detaljno dekorira kutak koji želi fotkati, pričeka dobro svjetlo i fotografira sve dok ne bude potpuno zadovoljna. Kasnije se baca na obradu fotki u nekom od programa, podesi boje, svjetlinu i to je to – stisne publish.

Za kraj, iako je uvijek dosljedna sebi, rado skreće pažnju i na nekoliko svojih favorita, profila koje i sama redovito prati i nerijetko se inspirira, a to su @minimaliving, @ania.home, @tabita_aundal. Zajedno ih komentiramo i zaključujemo kako inspiracije stvarno nikad dosta.