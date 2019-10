Dinko Glad je pravnik koji u slobodno vrijeme radi genijalne retro bicikle. Bili smo kod njega

Dinko Glad je pravnik iz Batrine koji nakon posla izrađuje baš posebne bicikle. Jedno jutro posjetili smo ga u radioni

Zamislite da vaš bicikl izgleda kao preslika omiljenog filma, benda ili određenog stilskog izričaja. I da, može biti baš onakav kakav ste zamislili. E pa, mogli biste ga imati, a mi znamo i gdje. Ako još uvijek niste čuli za brend Retrolution Cycles iza kojeg stoji 35-godišnji Dinko Glad, vrijeme je da saznate sada. Posebno ako volite bicikle. I to posebne bicikle. Nismo pristajali na kompromis da se nađemo s njim u Zagrebu, već smo jedno jutro ‘zapalili’ do njega i na licu mjesta vidjeli što sve izlazi iz njegove radione.

VEĆ KAO MALI RASTAVLJAO JE I SASTAVLJAO BICIKLE

Dinko Glad po struci je pravnik koji, nakon što dođe kući s posla, odlazi u svoju radionu gdje slaže bicikle. Odmah naglašava kako mu to nije hobi, već ispušni ventil u kojem je, bez lažne skromnosti, briljantan. “Prvi službeni bicikl napravio sam prije otprilike osam godina i to čisto iz dosade. Tek sam završio fakultet, još nisam radio i pokušao sam složiti bicikl. To je ujedno bio prvi bicikl koji je išao u prodaju. Drugi sam složio sebi, i to je bio stvarno jako temeljit i delikatan posao, napravio sam bicikl inspiriran serijom M.A.S.H. i on će svakako ostati kod mene”. Već kao klinac je rastavljao i sastavljao bicikle tako da ovaj put i nije bio tako neobičan.

SAM IZRAĐUJE CIJELI BICIKL, A NARUDŽBI IMA TAMAN DA GUŠTA

U pravilu sam izrađuje kompletan bicikl, osim elemenata koji su ključni za sigurnost npr. rama i kočnice. “Rama i kočnice moraju biti bulletproof, tu nema kompromisa. Imam čovjeka koji se bavi zavarivanjem cijeli život i njemu prepuštam taj posao, čisto da ja ne bih napravio nešto krivo. Ja sam samouk, ništa nisam službeno učio, nego sve više manje ide po iskustvu i po osjećaju. Dakle taj sigurnosni dio je dio koji ne radim; evo upravo sam završio bicikl na koji ću sada ugraditi struju i ići će 40 do 50 kilometara na sat. Ne bi bilo baš zgodno da prilikom vožnje nešto popusti.”

Narudžbi ima dovoljno, taman da mu je izrada i dalje veliki gušt, bez nekog velikog pritiska. Za izradu bicikla mu treba otprilike tri tjedna do mjesec dana, ako radi žurno. “Ako sam malo ležerniji oko posla, onda to zna trajati i do dva mjeseca, ali to je uglavnom nešto za mene”. Narudžbe funkcioniraju tako što se prvo nađe s klijentima na kavi da dobije dojam o tome što oni uopće žele. “Imao sam stvarno različitih narudžbi do sada. Od onih pusto sentimentalnih koji žele osvježiti bicikl, preko onih koji ih žele kao ukras na zidu, pa sve do bicikla za pokazivanje.” Tako dolazi do informacija koliki je budžet i u kojem smjeru ide posao. “Ljudi koji dolaze kod mene žele imati personalizirane i posebne bicikle koji će biti prilagođeni baš njima.”

retrolution-dijelovi5 retrolution-dijelovi3 retrolution-dijelovi1

“Nedavno sam imao, kako da kažem, malo morbidan zahtjev. Naletio sam na bicikl za invalide, koji se pokreće rukama. Specifična stvar za specifičnu publiku. To mi je stvarno bio izazov i počeo sam razmišljati kako da ga sredim. Vlasnik je dao ideju kako bi mogao na sebi imati kosturske glave. S jedne strane mi je bilo čudno s druge sam prihvatio autoironiju. Ima svega.” Svoju viziju uglavnom prilagođava klijentima i uvijek je spreman na suradnju, a nedavno je jednoj prijateljici omogućio da na blatobranima ima oslikane svoje tetovaže. Totalno cool.

Osim što izrađuje kompletne bicikle, često i ušminkava one stare. “Nedavno sam sređivao jednog plavog Ponyja, prvotno je u planu bio kompletan makeover, ali kad je bicikl stigao do mene vidio sam da se uz dobar servis i malo šminkanja može dobiti autentičan retro bicikl, te se vlasnica složila s mojom sugestijom, pri čemu ju je na kraju to koštalo više nego duplo manje od prvotnog plana.

SA SVOJIM BICIKLOM OSVOJIO JE NAJVIŠE GLASOVA ZA DEBITANTA

Prije nekoliko godina prateći platforme i cjelokupnu scenu otvorio si je vrata kada se prijavio na natjecanje na forumu www.ratrodbikes.com

“Bio sam totalni anonimus, a u natječaju su sudjelovali uglavnom Amerikanci, nas Europljana je bilo tek pet ili šest. Ispalo je da je moj bicikl dobio najviše glasova od svih debitanata, te hrpu pozitivnih i konstruktivnih reakcija od strane profesionalaca u tom poslu. Njima bio zanimljiv pristup kojim sam išao. To im je bilo jako zanimljivo, oni svi više manje koriste iste metode jer se dugo prate, druže, a onda i međusobno inspiriraju.” To mu je bio dobar vjetar u leđa i dobio je potvrdu da nešto dobro radi.

OD ČEGA JE IZRAĐEN I KOLIKO KOŠTA

Do sada je svoje bicikle prodavao i u Hrvatskoj i u inozemstvu, a cijene se okvirno kreću od 2.500 tisuća kuna pa na više. “Ovisno o tome što se od materijala koristi, cijena se pravda tehničkim stvarima ili nekim skupljim dijelovima. Sic npr. može stajati 70, a može i 1.000 kuna.” Do sada je napravio 50-ak komada i dodaje kako je strašno kritičan. “Uvijek sam mogao nešto bolje. I dok god vidim da imam prostora za napredak, znat ću da sam i dalje za ovaj posao.”

Materijale naručuje u Hrvatskoj i po Europi, ali mnogo toga pronalazi i na buvljacima. Isto tako pokupovao je pozamašnu količinu starih bicikla, a kod njega uvijek možete naći neki bicikl za prodaju. “Svi modeli su u prodaji, osim M.A.S.H.-a, to je moj”, smije se Dinko. Priznao mi je da mu je jako dugo trebalo dok se odlučio samo za njegovu boju, onda znate koliko je sati. Ne mogu ne spomenuti njegovu radionu koja je nekad davno bila bakina kuhinja u kojoj su još i danas ostali neki autentični elementi.

Pas Švrćo je isto dosta bitan u Dinkovom životu i stvaralaštvu jer osim što nadgleda radove, često ga podsjeti kada je vrijeme da se ode na spavanje. Isto tako isproba svaki gotovi bicikl vozeći se u Dinkovom naručju i ako mu se ne sviđa obavezno laje, a čuli smo i kako pjeva dok Dinkov otac svira gitaru. Od nekih planova za dalje, uskoro planira pokrenuti vlog na kojem će svi moći pratiti kako se odvija proces izrade i obrade jednog bicikla.

Malo smo napasli oči, prođirali se po dvorištu i uputili se za Zagreb. Ovakav bicikl svakako je luksuz, ali onaj koji si veliki ljubitelji bicikla žele priuštiti. U tom slučaju dobro je znati da samo 160 kilometara od Zagreba možete nabaviti jednog savršenog. Baš po vašoj mjeri.