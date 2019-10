U početku je pekla lepinje i štovala modu, a danas Matea ima drugi fokus i vlog od kojeg živi. Sjele smo s njom

Matea Frajsberger od hobija je napravila posao. Modu i blog ostavila je po strani i orijentirala se na vlog popraćen nekim drugim temama i inicijativama

Bilo je to 2012. godine kada je Matea Frajsberger svoju ljubav i strast prema modi željela i odlučila pretvoriti u svojevrsni projekt. Cijela stvar zarolala se s blogom zvučnog naziva Click4Chic s kojim je uspjela okupiti sve one koji su s njom dijelili jednake interese, ali i sve one kojima je jednostavno trebala inspiracija i pokoji modni savjet.

Kada je scenom zavladao Instagram, Matea je mudro i strateški upravo na toj platformi stvorila svojevrsnu ekstenziju bloga pod istim nazivom gdje je računala na to da se sadržaj može konzumirati ipak malo brže, a gdje je kroz godine stekla dodatnu vojsku obožavatelja. Danas je na Click4Chic Instagramu prati gotovo 45.000 ljudi.

Iako to rijetko ističe, činjenica je da Matea zaista voli ono što radi. Pokazala je to kroz godine predanog rada i još jednim potezom – onim kada je počela snimati vlogove. S obzirom na to da se radi o kompleksnom formatu koji nije za svakoga i zahtjeva jako puno ulaganja, truda, znanja, vremena, ustrajnosti i karizme, Matea je još jednom podigla svoju ljestvicu i dokazala sebi, ali i drugima da može – i da hoće.

Upravo je vlog bio prekretnica kojim je razotkrila još dotad većini neotkriveni dio sebe te na račun svoje pristupačnosti, jednostavnosti, neopterećenosti, iskrenosti i duhovitosti zaradila dodatne simpatije.

Na njezinom YouTube kanalu Click4Chic koji sada opravdano možemo proglasiti i brendom okuplja danas tako preko 56.000 pretplatnika s kojima redovito i aktivno komunicira jer je itekako svjesna da upravo bez njih svega ovoga što danas ima ne bi ni bilo. No, Matea je za moje pojmove na sam spomen brojki skromna, ali ono što mi se jako kod nje dopalo jest i to što je istovremeno i jako zahvalna.

Iako je moda inicijalno bila njezin okidač za pokretanje Click4Chic online avanture, kroz godine i odrastanje Matea je u fokus odlučila staviti ipak neke druge stvari koje je osobno smatrala bitnijima, kako za sebe tako i za društvo.

Zajednici koju je oko sebe okupila nedavno je tako kroz vlogove skrenula pažnju na neke društveno osjetljive teme, edukaciju, ali i pokazala kako se može pomoći onima kojima je pomoć doista potrebna. Click4Chic pametno je iskoristila i okrenula u smjer u kojem bismo se svi trebalo često zaputiti.

To sve skupa bio mi je dovoljan povod da se nađem s Mateom i doznam iz prve ruke o čemu je riječ, što se sve kroz ove godine kod nje i Click4Chica promijenilo te kako je to biti uopće YouTuberica u Hrvatskoj s jednim od popularnijih kanala u regiji, a kojoj je hobi postao full time posao.

“Da, sad kad pogledam koliko je to sve skupa bilo davno što si nabrojala, vidim i sama koliko se toga promijenilo. Ne samo da sam ja odrasla i samim time prilagodila sadržaj, promijenilo se i sve oko mene – od tehnologije, društvenih mreža i samog načina komuniciranja s publikom.” prisjeća se 30-godišnja Matea cijelog proces i dodaje kako se zapravo nikada nije smatrala ekspertom za modu, a još manje za beauty.

Svi misle da trebaju donirati novac da bi nekom pomogli ili odvojiti od sebe te uložiti vrijeme da budu dio te promjene

“Ja bih ti samo pisala i pokazivala stvari koje volim i koje mene vesele. S vremenom su mi te teme postale dosadne, isprazne i htjela sam ljudima dati nešto više od savjeta što odjenuti i kako se našminkati.” Kako je vidjela da publika reagira pozitivno na promjene i teme koje su joj se učinile važne da ih obradi, odlučila je pokrenuti hvalevrijedni projekt pod nazivom Mala promjena čini veliku razliku.

Prije svega, riječ je o humanitarnoj inicijativi u sklopu koje pomaže raznim udrugama. No, napominje da kod takvih akcija najveći problem vidi u krivoj percepciji ljudi. “Svi misle da trebaju donirati novac da bi nekom pomogli ili odvojiti od sebe te uložiti vrijeme da budu dio te promjene. No, projekt Mala promjena čini veliku razliku pokazuje upravo suprotno. Nekad je malo dovoljno da se napravi puno.”

Upravo iz tog razloga Matea je uzela kameru u svoje ruke, krenula od tema koje nju zanimaju i koje su joj bitne te počela snimati epizodu po epizodu. Govori mi uzbuđeno kako su reakcije zasad stvarno odlične, a otkriva i da joj je krajnji cilj osnivanje udruge. U jednom od aktualnih videa iz te serije progovorila je tako o cyberbullyingu, gorućem problemu današnjice i online zajednice te kako mu stati na kraj. Donijela je i stvarne priče svojih kolega koji su se s tim problemom nažalost susreli.

Cyberbullyinga ima, bilo je i nažalost, bit će

“Dio sam virtualne zajednice i skoro cijeli svoj život dijelim online. Cyberbullyinga ima, bilo je i nažalost, bit će. Svojim primjerom želim ljudima pokazati da se fokusiraju na sebe i na ljude oko sebe jer uvijek će biti onih kojima se ne sviđaju, bilo online ili offline.”

Ono što isto smatra problematičnim, a često zna otežati situaciju jest da u ovom tipu posla svi od tebe stalno jako puno očekuju. Očekuju da si lijepo odjeven, da si kreativan, da imaš znanja i da educiraš generaciju na pravi način. Međutim, Matea iz iskustva govori kako ništa ne ide preko noći te da treba imati strpljenja i snage.

“Mislim da je jako važno da svatko krene od sebe, od stvari koje njega bole i na koje želi utjecati. Jedino takvim dizanjem glasa on će se čuti i imati reakciju na zajednicu.” Iako svakodnevno komunicira i njezina interakcija s publikom je intenzivna, ova YouTuberica mi naglašava kako joj to nikad nije naporno, ali da joj je nekad naporan dio u kojem sama sve radi – od ideje, realizacije, trčanja po gradu, vođenja računa, Porezne i slično. No, tu joj često ulete dečko Danijel, ali i njezini prijatelji. “I da, svi su oko mene naučili držati fotić, kameru ili mi pak ulete kao vozači kada trebam izvan grada obaviti kakav sastanak.”

U privatnom životu želiš ljudima dati najbolju verziju sebe i često prešutiš loše stvari, tako je i online

No, Matea mi u razgovoru otkriva kako se ipak unatoč svemu zna naći u situacijama kada izgovori na glas da je ljubomorna na sve one koji Instagram profile imaju zatvorene. Da, dođu joj ti trenuci, kaže mi iskreno, oni kad ne želiš da te ljudi vide i kad želiš biti sam. No, s druge strane, nekad je online podrška puno veća od one koju ima u privatnom životu i ističe kako ima osjećaj da je ti ljudi različitih nadimaka puno bolje razumiju od nje same.

Iako ima stvari koje ne prikazuje i stvari koje su pak uljepšane, objašnjava kako taj balans u njezinom vloganju funkcionira. “U privatnom životu želiš ljudima dati najbolju verziju sebe i često prešutiš loše stvari, tako je i online.” No, samokritično govori kako joj je jasno da joj je u nekim situacijama jezik ipak predugačak i da treba znati kada ugasiti kameru, iako je svjesna da je ljudi cijene zbog iskrenost te da je upravo to njezino oružje radi kojeg je i stvorila tu veliku zajednicu oko sebe.

Naravno, nisam propustila pitati je i kako zapravo izgleda njezin jedan vlogerski dan. Matea mi samo kratko odgovara i smije se – kaotično. Kaže mi kako uglavnom nema rasporeda ni plana te da obveze rješava onako kako joj dođu. “Obožavam taj ritam, tu nepredvidivost ovog posla” govori mi ushićeno i naglašava kako ovaj mjesec slavi već dvije godine kako je pokrenula tvrtku te da od tog pokretanja živi samo od svojih Click4chic kanala. “Evo iskreno, nikad nisam ni sanjala da će do toga doći.”

Danas te mlađe generacije sve imaju na dlanu i ljubomorna sam na njih

Sada kad se osvrne na sve, kaže kako joj se sve što je dosad napravila isplatilo. No, da nije bilo baš jednostavno govori činjenica kako je u početcima radila i hrpu studentskih poslova. Prisjeća se kako je svojevremeno pekla i lepinje na Jakuševcu kako bi zaradila i priuštila si novu majicu ili hlače, pa potom sve obavezno fotkala za blog. Upravo iz tog razloga danas bi svima koji se žele okušati u tim vlogerskim vodama poručila da imaju strpljenja, za čiji nedostatak smatra da je najveći problem današnjih mlađih generacija.

“Oni nikada neće znati kako je to kad si morao čekati top ljestvicu na radiju da čuješ novu pjesmu, ali i nabavljati prazne kazete kako bi tu pjesmu snimio da je kasnije čuješ kada ti to poželiš. Danas te mlađe generacije sve imaju na dlanu i ljubomorna sam na njih. Ali, upravo zbog toga im svima želim strpljenje, kao i hrabrost da se izbore za sebe, te da ne očekuju ništa od drugih i žive onako kako žele, a ne kako im društvo nameće.”

Iako djeluje glamurozno, živjeti vlogerski život i biti influencer nije nimalo jednostavno kao niti to da si stalno izložen reflektorima javnosti. No, Matea mi kaže kako kad se kamere ugase ipak na kraju radnog dana najviše uživa i opušta se s prijateljima uz pivo. Dodaje kako zapravo živi za ljude oko sebe i da je potrebno, da bi se sve odbacila zbog njih. Iako joj je život, kako kaže sama, trenutno divan i sretna je jer radi ono što voli te može od toga pristojno živjeti, prioriteti od kojih ne odstupa su joj i dalje jasno posloženi.

Na moje pitanje o daljnjim nekim planovima govori mi kako ide dan po dan i da se pritom uvijek veseli svemu što joj dolazi sutra, za godinu dana i dalje. Isto tako, ne želi sebe ni svoj vlog stavljati u kategorije što se tiče sadržaja jer kako joj se život mijenja, mijenjaju joj se i interesi. Za kraj ponosno zaključuje kako je sve to skupa život kakav ona želi živjeti, pa da ga jednostavno tako i živi.



*Hvala Velvet Caféu na ustupljenoj terasi za fotografiranje!