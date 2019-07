Radiolog i influencer Natko Beck o Instagramu, zdravlju i tome zašto meso nije jedini način da budemo veliki i jaki

Otkrio nam je zašto je njegov životni heroj dr. Andrija Štampar, koja je najveća zabluda o zdravlju i kako promovira zdravlje na svom Instagramu

Ako još niste spazili njegov Instagram profil, uputite se tamo odmah i zapratite ga. Dr. Natko Beck nije još jedan influencer niti liječnik koji radi svoj posao samo da bi ga odradio i pobjegao kući. On živi zdravlje, promovira ga na sasvim inovativne načine i inspirira ljude oko sebe da čine isto.

Ljubav prema biološkom nosi sa sobom još od djetinjstva, a danas je živi kako poslovno tako i privatno jer, kako kaže, liječnici moraju biti dio naroda. S njim smo se našli u cafeu Gluten na Sveticama gdje nam je ispričao sve o tome zašto se okrenuo Instagramu kao mediju za promociju zdravlja, što misli o riječi influencer, ali i o ljudima koji promoviraju zdravlje na društvenim mrežama, a nisu nužno za to obrazovani.

MEDICINA KAO ŽIVOTNI POZIV

“Muzika mi je oduvijek bila jako bitna u životu, ali mislim da sam gitaru zadnji put vidio u srednjoj školi kad sam imao bend”, započinje Beck svoju priču o putu do Medicinskog fakulteta. “No, oduvijek mi je bilo interesantno ono što je biološko. Onda sam, kad sam bio mali, htio biti zoolog i istraživač, onda kasnije molekularni biolog jer me interesiralo kako to sve funkcionira, a onda sam shvatio da zapravo želim znati kako ja funkcioniram, i onda – medicina. Onda po putu otkriješ da voliš ljude pa ti je taj dio najbolji, a to je najveća nagrada i shvatiš da si to zapravo htio. To ne kužiš kad si još mali.”

Beck je danas radiolog u dječjoj bolnici Srebrnjak, a u slobodno vrijeme radi i u privatnim klinikama. Osim toga, suosnivač je tvrtke Core Interface koja je hrvatskoj javnosti poznata po sjajnim izumima kao što je aplikacija koja pomaže ljudima riješiti se tinitusa odnosno šuma u ušima koji nastaje nakon primjerice glasnog koncerta. “Realnost je da je ta tvrtka na zadnjim izdisajima”, kaže o Core Interfaceu. “No, još čekamo jer imamo neke simpatične ponude koje smo dobili pa smo još u nekakvim kasnim pregovorima. Nećemo raditi dalje i nećemo ostvarivati profit s tom firmom, ali ono što smo napravili vrijedi i dalje jako puno. Napravili smo super inovativne stvari, ali nismo bili dobri u marketingu i prodaji i onda smo klasično propali. Naš research i development dio nije propao, to su super stvari koje smo izmislili, one i dalje stoje kao vlasništvo te kompanije zato ona neće biti ugašena.”

Na pitanje kako je moguće uskladiti liječničku i poduzetničku karijeru i istovremeno biti tako uspješan na oba polja, Beck kaže – nije moguće. “Mislim da sam četiri ili pet godina radio Core Interface svaki dan u sve vrijeme koje nisam bio na poslu, a radio sam 50 posto radnog vremena što znači da sam 4-5 sati bio na radiološkom poslu, a ostalih 26 sati sam radio Core Interface. I to onda tako traje 4-5 godina i onda više ne možeš, posljedica toga je da danas više ne mogu otvoriti mail. Nemam više strpljenja gledati u to.” Kaže da je to kao i profesionalni sport. “Ako si ozbiljan u poduzetništvu, onda goriš za to cijelo vrijeme, a ono što gori neminovno pregori prije ili kasnije.”

O INSTAGRAMU I POJMU INFLUENCER

U svemu tome najveći izazov su mu nove stvari, istraživanje pa i stvaranje novih stvari i promatranje njihovog ishoda. Istu motivaciju primjenjuje kad je u pitanju njegov Instagram profil uz koji je zaista postao influencer. No, značenje te riječi za njega nosi razne probleme.

“Cijelo vrijeme bih na Instagramu htio staviti nešto na temu influencera, ali u kratkoj formi izričaja znam biti pregrub. Bolji sam u dužim razgovorima. Dakle, danas netko od 15 godina kad mu kažeš pojam influencer povezuje to s društvenim mrežama. On to povezuje s osobom koja tamo ima neki status i neki broj, i ne mora nužno imati neke kvalitete koje su vrijedne influencanja. Meni je zanimljivo da su se s pojavom interneta pa pojavom društvenih mreža pa onda i zarade na njima, pojavili ljudi koji zapravo nemaju influencerske kvalitete. Da je Tesla danas živ i da ima Instagram sa sedam milijardi pratitelja, to bi bilo vrijedno influencanja. Ali netko kome su najveća vrlina i strast isprobavanje kupaćih kostima ili otvaranje kutija, je influencer samo na temelju broja pratitelja.”

“Ali tu je onda i ljudska priroda protiv koje se ja nikad ne borim, a ljudska priroda je ta da tražimo i gluposti. U nama živi i majmun, a taj majmun voli gluposti i te gluposti su onda dozvoljene. Zato taj pojam danas više ne vežemo uz ono što na engleskom zapravo znači influencer nego uz ono što on znači na društvenim mrežama. Ako sam ja prepoznat kao influencer to mi je drago jer je to moj cilj. Cilj mi je biti influencer u onom korijenu riječi koji ima neku težinu. To znači da ne influencaš samo broja pratitelja radi, nego da zaista doneseš nešto što je vrijedno utjecaja. U mom slučaju to nije ni moda niti nešto drugo, nego zdrav život odnosno razmišljanje o zdravlju, već i to mi je dovoljno. Ako sam influencer u razmišljanju o zdravlju, ja sam sretan.”

Dodaje i da je loš u planiranju objava, ali se trudi dnevno objaviti barem jedan Story, ako već nije osmislio nešto kvalitetno što bi stavio u feed. “Imam jako dobre savjetnike – suprugu koja ima jako dobar senzibilitet za marketing, radi na radiju, poznaje neke zakonitosti, ima žensku intuiciju, oko za estetiku, pisala je i sjajne tekstove za Rolling Stone i ona mi tu stvarno puno pomaže. A onda je tu i jedan od najboljih prijatelja ako ne i najbolji, Ivan Šarić, koji je i sam influencer sebe radi pa onda i njega ‘kopiram’. Pokušavam pronaći nekakav svoj stil i ne držati se zakonitosti koje nalaže Instagram jer nije mi cilj postići veću publiku, cilj mi je promijeniti način razmišljanja jednog čovjeka. Više mi vrijedi jedan koji će slušati nego njih tisuću na broju pratitelja.”

U SLUŽBI PROMOCIJE ZDRAVLJA

Na pitanje bi li ikada promovirao proizvode na svom profilu, Beck odgovara zanimljivom analogijom. “Držim se načela Andrije Štampara, a to je da ne budem ekonomski ovisan o pacijentu. No, ako nisam ekonomski ovisan o pacijentu onda negdje trebam izvući novac. Instagram je navodno, kruže glasine, dobar izvor zarade, ali koja je cijena? Da mi proizvođač usisivača pristupi i pita me bih li reklamirao njihov usisavač, vjerojatno bih pristao. Kad sam bio mali sam bio maneken i tad sam radio što mi drugi kažu, no danas moj način život ne dozvoljava da radim što mi drugi kažu. S jedne strane moram čuvati dignitet liječničke struke, ne mogu biti potpuni klaun luđak, ne mogu zagovarati idiotizme poput necijepljenja i tako dalje, ali teoretski bih mogao reklamirati usisivače. Bih li reklamirao Milku, Coca-Colu ili Lays čips? Radije bih si odrezao noge. Ne bih nikad zgazio svoj princip nesudjelovanja u zločinu protiv čovječanstva.”

Ljudi kod nas generalno nisu dovoljno informirani o štetnim sastojcima koji se nalaze u raznim prehrambenim proizvodima. Međutim, problem je i, kako Beck kaže, kulturni nutritivni šovinizam. “Jedna od najvećih zabluda je ta da čovjek ne može biti velik i jak ako ne jede meso. To je zabluda broj jedan, a ta zabluda se provlači u moje akademske i liječnike krugove. Prije ćete naći ljude koji su za meso nego one koji su protiv njega, iako znanstveni dokazi govore sasvim suprotno. Mi smo ti koji se moramo držati znanosti, a ne šovinističkog kulturnog načina. Ali ja ipak ne kritiziram jer moramo biti svjesni i odakle to dolazi. Ja nikad ne bih rekao čovjeku da mora smršaviti 20 kila. Ja mu govorim koje su posljedice ovoga što mu se dešava sada i pokušavam s njim propitati zašto mu se to dogodilo. To nekad dolazi iz djetinjstva, nekad je tu zbog neke traume, nekad zato što su psihički bolesni. Nekad je zbilja štitnjača, nekad zbilja je. Postoji niz razloga koji su doveli do toga da ta osoba svoju kilažu i zdravlje nema pod kontrolom, a to propitivanje vodi nas do dijaloga i kroz koji onda saznajem na kojem je nivou ta osoba. Neki znaju sve, ali ne mogu si pomoći, to je najtužnija kategorija, a neki mi kažu da nisu znali da je Cola. Ali ti su najrjeđi. Najčešća je letargična sredina koja živi u polu lako ćemo, polu neznanju, polu ovi pretjeruju stanju plus tu je pritisak industrije… Sve to formira kako osoba gleda na svoj problem.”

Zato se on u poslu, ali i na Instagramu i privatnom životu trudi promovirati zdravlje i kaže da je svatko tko je na strani zdravlja, za njega dobrodošao da o tome govori na društvenim mrežama. “Andrija Štampar, najveći heroj i genijalac Hrvata ikad u povijesti, najveći domoljub i svijetoljub u povijesti čovječanstva, je upravo bio taj koji je rekao da mi doktori moramo ući među narod da svi skupa sudjelujemo u zdravlju. Ono što se izvitoperilo u zadnjih 50 godina je da ljudi dolaze bolesni doktoru, a doktor treba biti tu sa svima nama cijelo vrijeme i brijati o zdravlju. Takvi ljudi su karika koja je u zadnjih 50 godina nestala. Svatko tko je na toj strani zdravlja meni je dobrodošao, a onima koji zagovaraju neke krive stvari treba objasniti što je ispravno i poučiti publiku o brojnim problemima koje imamo kao što su zdravstveni odgoj u školama, masna jetra kod djece, pretilost kod djece, utjecaj pekare na naše društvo i tako dalje. Poanta svega je da se počne iskreno normalno i otvoreno komunicirati. Mi doktori smo zadnjih 50 godina promašili tu komunikaciju s narodom.”