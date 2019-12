View this post on Instagram

Brutal bomb burning booty workout 🔥🍑💦 – kettlebell only!! 1️⃣ Elevated RDL to pulsating squat – 12 2️⃣ Offset RDL – 12 each leg 3️⃣ Deep squat – 12 each leg 4️⃣ Incline tension lunge – 10 each leg 5️⃣ Swings – 15 Repeat 3 times!! Also if you don't have access to dumbbells you can always do these exercise body weight and increase the reps! —————————————— Brutalni trening za straznjicu 🔥🍑💦 – samo sa kettlebell-om!! 1️⃣ 15 2️⃣ 12 svaka noga 3️⃣ 12 svaka noga 4️⃣ 10 svaka noga 5️⃣ 15 Ponovi 3 puta! Takoder, ako nemate pristup utezima uvijek možete odraditi ove vježbe i povećati broj ponavljanja!