Nikolina je spakirala kofere i na tri i pol mjeseca otišla u Aziju. Ispričala nam je sve o svom putovanju

Razgovarale smo s Nikolinom Dianežević koja je donijela tešku odluku i sama otišla na Tajland i u Vijetnam na par mjeseci kako bi dobila vrijeme za sebe

Nikolina Dianežević iz Velike Gorice bavi se sa zaista puno različitih stvari, a kad sam je pitala da se ukratko opiše, pripale su joj sve ove uloge – fitness trenerica, putoholičarka i fotografkinja koja voli fotografirati ljepote svijeta oko sebe, motoristica, kuharica i ljubiteljica zdravog lifestylea, fitnessa i joge. Nikolinu ste na Super1 mogli upoznati kroz njene recepte, no, razlog zašto smo ovaj put razgovarale s njom je to što je na tri i pol mjeseca otišla iz Hrvatske u Aziju. Samo ona, njen fotoaparat i ljubav prema Tajlandu koju gaji od 2015. godine.

Ljubav se nije gasila ni nakon četiri godine

“Odluka za odlazak bila je planirana, ali je sam trenutak realizacije iste, točnije kupovanje avionske karte, bio pomalo impulzivan. U Tajlandu sam prvi put bila 2015. godine, također sama. To je bilo moje prvo solo putovanje ikad, na kojem sam provela prekrasna tri tjedna koja su mi na neki način već tada promijenila život. Zaljubila sam se u Tajland, dobrotu, nasmiješenost i ljubaznost Tajlanđana, tajlandsku hranu, krajolike, džungle, pješčane plaže, sloniće i ostali životinjski svijet. I već tada, te 2015. godine, znala sam da ću se ovdje sigurno vratiti na neko duže vrijeme.”

Proslavila sam za mene vrlo značajan 30. rođendan kada sam sama sebi darovala i čvrstu odluku da ću ostatak života posvetiti ostvarenju svojih snova

Iako je tu odluku odgađala nekoliko godina, prošle godine je želja za odlaskom bilo sve o čemu je danima razmišljala. “Proslavila sam za mene vrlo značajan 30. rođendan kada sam sama sebi (osim dugoželjenog motora) darovala i čvrstu odluku da ću ostatak života posvetiti ostvarenju svojih snova. Zapisala sam ih na papir, uključujući i one koje sam već ostvarila. Pri vrhu želja je, pogađaš, bila i ta za povratkom u Aziju.”

Željela je živjeti pod svojim uvjetima

Kaže kako joj nije bilo lako, ali željela je živjeti život pod vlastitim uvjetima. “Kroz godine sam postala ‘alergična’ na društvo i okolinu punu raznih vrsta programiranja kojima nas uče od malena kroz neke nerijetko zadrte načine razmišljanja. Živeći takav život u kojem sam se uvijek nastojala prilagoditi razmišljanju i željama drugih i uklopiti u neke standarde, na neki način sam se razboljela i imala sam osjećaj da će stvari biti samo gore ako nešto ne poduzmem, ako ne počnem živjeti život pod svojim uvjetima.”

Skupila sam nešto novca, završila neke projekte, dala otkaz na sigurnom poslu, kupila tu jednosmjernu kartu, pozdravila se s prijateljima i obitelji i otišla u veljači 2019.

Za razliku od putovanja 2015. godine, ovaj put je odlučila ostati u Aziji duži period. “Skupila sam nešto novca, završila neke projekte, dala otkaz na sigurnom poslu, kupila tu jednosmjernu kartu, pozdravila se s prijateljima i obitelji i otišla u veljači 2019. U tom trenu nisam imala gotovo nikakav plan, nisam znala kad ću se vratiti natrag u Hrvatsku niti koliko ću ostati. Znala sam samo da želim provesti više vremena u ovoj predivnoj zemlji, te obići i ostatak Azije. Znala sam da sama sebi zaslužujem darovati ovo vrijeme i mogućnost da upoznam još bolje taj svijet koji me oduševio.”

Nikolinina odluka bila je vrlo hrabra, a iza sebe je ostavila život koji je poznavala, svoju ugodnu zonu, ali i ono zbog čega je bila najtužnija – svog psića koji je ostao na čuvanju kod mame. Priznaje mi kako je odluka možda bila teška, ali nakon što je to učinila, strah je nestao i zamijenila ga je radost i uzbuđenje zbog činjenice da je napravila nešto isključivo za sebe. “Pobijedila sam strahove i brigu o tome što će okolina reći te se jednostavno zaputila u svoje putovanje života. Kontra nekog plana i programa kakve sam uvijek kovala – ovaj put sam odlučila stvari raditi spontano i živjeti za trenutak.”

Istražila je Tajland i Vijetnam

Prvo buđenje na Tajlandu bilo joj je nestvarno te mi govori kako se osjećala kao da započinje novu etapu života. “Moja je misija ovdje bila fotografirati, istražiti malo izvan utabanih turističkih ruta, doživjeti još dublje duh budizma i Tajlanda, Azije. Tako sam se prvog jutra, ili drugog, nakon što je prošao jet lag, spremila, uzela stativ i fotić, i krenula pješice po bangoškoj vrućini bilježiti ljepote ove urbane džungle.”

Uglavnom sam odsjedala u low budget hotelima ili apartmanima, smještaj u Tajlandu zaista nije skup

Već mi je prije četiri godine bilo jasno da Nikolina voli Tajland, ali morala sam je pitati zašto baš Azija. “Osim dva i pol mjeseca provedena u obilaženju Tajlanda, provela sam i mjesec dana istražujući prekrasni Vijetnam. Nakon toga razmišljala sam bukirati let za Indoneziju ili Šri Lanku, no na kraju sam ipak odlučila na ljeto doći u Hrvatsku i nastaviti svoj put po Aziji sljedeće godine.” U Tajlandu je obišla Bangkok, Chiang Mai, Pai. Krabi, Koh Phi Phi, Koh Lantu i Koh Samui. U Vijetnamu sam obišla Hanoi, Sapu, Halong Bay, Ninh Binh, Hoi An, Ho Chi Minh i otok Phu Quoc.

Za sebe kaže da je na putovanju bila nešto između turista i osobe koja se zadržava malo duže na jednom mjestu ne bi li osjetila čari tajlandskog života i bolje upoznala krajolike i običaje koje ova divna zemlja nudi. “Nigdje mi se nije žurilo pa sam tako u pojedinim naseljima i gradovima ostajala i po više od dva tjedna, ovisno o tome koliko mi se mjesto svidjelo i kakva mi je bila vibra i osjećaj. Uglavnom sam odsjedala u low budget hotelima ili apartmanima, smještaj u Tajlandu zaista nije skup.

Ljudi koje je upoznala danas su joj motivacija

Iako je otišla sama, tamo ju je dočekao jedan od njenih bliskih prijatelja koji je u to vrijeme studirao u Bangkoku, a kojeg je posjetila za vrijeme svog boravka tamo. “Kad je jedna od mojih najdražih prijateljica čula moj plan, odlučila mi se pridružiti na 20-ak dana. Za to vrijeme smo zajedno putovale. Od lokalnog stanovništva nisam znala nikoga, ali sam upoznala jako puno ljudi – što kolega putnika, što ljudi koji su preselili u Tajland i većinom me dosta inspirirali svojim životnim pričama i razmišljanjima. Ljudi su svakako bili faktor od kojeg sam jako puno naučila i nadalje usmjerila neka svoja razmišljanja. S nekim ljudima koje sam upoznala na putu se čujem i dan danas te su mi velika motivacija.”

Nikolina je u Tajland otišla po vrijeme za sebe, nešto što mnogi od nas često zanemaruju. Tamo je fotografirala, radila na stvaranju kvalitetnog sadržaja za svoj Instagram profil @thesliceoftravellife, učila, istraživala, bavila se jogom i fitnessom, meditirala. “To je bilo neprocjenjivo vrijeme koje sam poklonila sama sebi kako bi rasla iznutra prema van. Od avantura svakako moram spomenuti i posjet trećoj najvećoj špilji na svijetu u Vijetnamu, gdje smo unutar špilje spavali u šatorima u adaptivnom kampu, te jedno od iskustava koje mi je promijenilo život – osmodnevni boravak u meditacijskom centru, budističkom samostanu, u kojem su se promijenili brojni moji pogledi na svijet i gdje sam zaista napravila ogroman posao na sebi.”

Tijekom cijelog ovog iskustva jednostavno sam naučila opustiti se i uživati u životu. Slijediti svoje snove

No, nakon tri i pol mjeseca uživanja, Nikolina se ipak vratila u Hrvatsku. “Vratila sam se prvenstveno zato što su mi užasno nedostajali moj psić, moj motor te prijatelji i obitelj. Također sam htjela odraditi ljetnu sezonu u Hrvatskoj, te sakupiti nešto novca kako bi se onda krajem godine ili početkom 2020. mogla vratiti u voljenu Aziju i nastaviti istraživati.”

Plan joj je svakako se vratiti u Aziju, a možda čak odlučiti koja azijska zemlja bi mogla postati njen novi dom, barem kroz veći dio godine. “Uskoro najvjerojatnije kupujem kartu za Bali za sljedeću godinu, to je sve što znam za sada. Tijekom cijelog ovog iskustva jednostavno sam naučila opustiti se i uživati u životu. Slijediti svoje snove. Kombinirati red uživanja, red rada na sebi, red rada kojim se ipak privređuje i za život. Vjerovati u proces života i razmišljati na način da se sve odvija za moje dobro i upravo onako kako bi trebalo. Mislim da se upravo to i dogodi jednom kad se oslobodimo svojih strahova i ograničenja – istinski počnemo živjeti, a ne samo preživljavati.”

