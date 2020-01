Nicol Smoljan rekli su da izgleda kao čudovište. Sad je odlučila javno progovoriti o svemu

View this post on Instagram

Iskreno ni sama ne znam kako krenuti ali već zadnjih par dana imam snažnu potrebu podjeliti ovu priču sa ljudima. Smatram da se o ovome treba pričati jer se tu ne radi toliko o fizičkom izgledu kao što će večina samo to i primjetiti (zbog čega ih ne sudim). Ovdje se radi o borbi. Borbi sa samim sobom. Ovo je ona vrsta borbe zbog koje samopouzdanje nemilosrdno pada u minus i vrsta gdje svi "imaju" veću moč od tebe. Jer "ti ne vrijediš", "jer si ružan/na" i "izgledaš kao čudovište". Gdje "nemaš što raditi vani jer ti ni šminka ne pomogne". Gdje "prijatelji" izbjegavaju kave i druženja na javnom mjestu jer im se gadiš. Hvala na tome, na predrasudama i poniženjima. Na žalost, iz najbližeg kruga poznatih, onih od koje bi se očekivala podrška, potpuno je izostala. Ovo je borba koja me naučila da nisu svi ljudi koje sam smatrala prijateljima, zaista prijatelji. Zapravo sam shvatila da jedino što mogu je biti zahvalna što sam na ovakav način morala naučiti što znači biti prijatelj. I bilo bi mi drago, koliko god da je moguće da se priča o ovome. Ne o meni. Nego općenito stanete i zapitate se. Danas i našem društvu fizički izgled je jedino što vrijedi i što je potrebno. Stari, nema veze ako si glup bitno da dobro izgledaš!!! Nas privlači vanjski izgled i to je u redu, takvi smo po prirodi ali to nije ključ za koji se trebaš vezati. Vanjski izgled se može iznenadno promjeniti radi nekog utjecaja baš kao što se meni dogodilo ALI ono što je unutar nas, e to je ono što se ne mjenja. I za kraj… želim reći ljudima koji se nose sa istim stvarima poput akni, mitesera,.. To što sada imaš na licu to je prolazno, a male duše koje su te odbacile radi toga jer si "čudovište" će se sa time nositi cijeli život. Mala im je duša za lijepu riječ i podršku, ne stane im ništa dobroga u usta jer su se zagadila ružnoćom. Nije to tvoja briga, nego njihova. #hvala #share #acnescars #acne #acneproblems #youarebeautiful #behappy #youredifferent And…NEVER forget to smile! Veliko HVALA za veliku podršku i slike kakve sam zamišljala, Photo credit: @marina.kaic ♥