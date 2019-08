Muzej osobnih priča u Osijeku stvarno je poseban, a dirljiva izložba Priče Roma postala je virtualna

Čim im je okrenuo leđa, psovali su mu mater cigansku – dio je fragmenta jednog od aktera izložbe ‘Priče Roma’ Muzeja osobnih priča u Osijeku

“Udajom za Romkinje najčešće prestaje društveni život. Postaju domaćice, supruge, osobe koje će samo rađati, pospremati, kuhati, biti u kući. I to najčešće vrlo mlade. A to nisam ja. Želim više od života. Zbog toga me ljudi iz moje zajednice osuđuju.” priča je 24-godišnje Jovane Petrović. No, njezina priča samo je jedna od 18 u sklopu dirljive izložbe ‘Priče Roma’ Muzeja osobnih priča u Osijeku, koja se od neki dan može razgledati i virtualno, a u sklopu koje je svaki akter popraćen portretom, tekstom, videointervjuom i osobnim predmetom.

Ideja za projekt rodila se prije nekoliko godina, a iza nje stoje začetnici Željka Kovačević (Fade In) i Jovica Radosavljević (Romski resursni centar Darda). Ovaj dvojac smatrao je kako nedostaje pisane materije o romskoj zajednici u Hrvatskoj i to su željeli promijeniti. Tako je nastala ‘Priča Roma’, izložba koja danas okuplja puno veći autorski (Martina Globočnik, Željka Kovačević i Miroslav Sikavica) i produkcijski tim, a kako stoji na stranici Muzeja osobnih priča u sklopu kojeg je ona i plasirana, riječ je o vrlo osobnim i bitnim životnim trenucima Roma i Romkinja, većinom pripadnika i pripadnica podskupina Muntenci/Munćani, Ludari i Ardeljani/Erdeljci, ogranka Bajaši, naseljenih na području Slavonije i Baranje.

Cilj samog projekta Muzeja osobnih priča uključivanje je tako nacionalnih manjina, u ovom slučaju mladih Roma, u kreiranje kulturnog proizvoda, približavanje povijesti hrvatskih Roma široj zajednici te njihova integracija u društvo, a sve to kroz kulturno-umjetnički projekt. No, osim toga, namjera je istovremeno i preispitati razne stavove kao i predrasude, ali i prezentirati Rome na jedan malo drugačiji način.

Kako kažu iz Muzeja, upravo ovakvim projektnim aktivnostima planirana je sustavna edukacija i prikupljanje audiovizualne građe – osobnih narativa te predmeta pripadnika romske zajednice u Baranji i Slavonskom Brodu, a sve to zajedno uskoro će biti prošireno i dignuto na još jednu višu razinu.

Iako je ovo tek početak cijele inicijative, točnije jednog hvalevrijednog, iskrenog, potresnog i hrabrog putovanja, muzej će tako krajem studenog ove godine dobiti i fizički prostor u Staroj Pekari osječke Tvrđe dok je generalna ideja Muzeja osobnih priča da se u budućnosti istraže i predstave sve manjine koje žive u Osijeku. Uz Rome ih na tom području ukupno ima 22, a sljedeća kojoj se namjeravaju iznimno posvetiti i baviti su Židovi.

Virtualnu izložbu ‘Priče Roma’ detaljno razgledajte ovdje.