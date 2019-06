Martinu su ljudi zbog kratke kose neprestano ispitivali kojeg je spola. Odgovorila im je genijalnom stranicom Ej, dečko

Stranica ‘Ej, dečko’ sadrži nekoliko zanimljivih priča uz odlične fotografije žena s ciljem slavljenja androgine ljepote

Martina Šalov iz Rijeke koja stoji iza bloga Invisible stories otvorila je Facebook stranicu ‘Ej, dečko‘ na kojoj objavljuje fotografije i priče žena koje svojim androginim izgledom zbunjuju građane i građanke koji se potom nerijetko usude pitati ih kojeg su spola. Priče stižu iz cijele Hrvatske i regije, a za fotografije je zaslužna Martina. Čule smo se s njom.

Prekrasna raznolikost žena

Kako nam kaže, osim što u zadnje vrijeme uz njeno ime pišu da je aktivistkinja, no prije svega je fotografkinja i videografkinja u slobodno vrijeme i iz znatiželje. Facebook stranica ‘Ej, dečko’ je nastala kako bi pokušala prikazati prekrasnu raznolikost žena, ženstvenosti i ljepote te kako bi se s njima pokušala boriti protiv diskriminacije i stereotipa. “Cijeli život nosim hlače i kratku kosu. Cijeli život se borim sa znatiželjnim pogledima, pretpostavkom da sam muškarac ili pitanjem jesi li ti muško ili žensko. Jedna moja dobra prijateljica davno mi je rekla kako sam najženstvenija kad istaknem svoju mušku stranu.

S vremenom sam tu svoju androginu svakodnevicu počela dijeliti na društvenim mrežama. Uskoro su ostale djevojke počele dijeliti priču sa mnom i nastao je ‘Ej, dečko’. Sama ideja o fotkama i pričama javila se spontano, u jedno ljetno popodne. Crtice iz mog androginog života, pretvorile su se u ideju kako sve te predivne žene trebaju dobiti priliku ispričati svoju priču.”

Na stranici je do sada objavljeno već nekoliko odličnih fotografija i pripadajućih priča, a Martini se uglavnom djevojke javljaju same. “Naravno udavila sam tu i tamo koju frendicu i poznanicu da sudjeluju jer znam da imaju sjajne priče. Ideja je u suštini da one pričaju priču koju prati moja fotka.” Slično kao i kod popularne stranice Humans of New York, Martina iz osoba s kojima razgovara pokušava izvući njihovu osobnost i prenijeti ju na fotografiju.

Uskoro izložba u Nišu

Do sada su reakcije publike sjajne. “Podrška dolazi sa svih strana. ‘Ej, dečko’ glas došao je čak i do Makedonije gdje planiram otići i pofotkati neke djevojke. Naravno nađe se tu i koji komentar kako to na fotkama nisu prave žene. Zaluta tu i tamo pokoji homofobni komentar.”

Jedan od najboljih dokaza uspjeha i potrebe za ovakvim medijskim prostorom je i činjenica da uskoro u Nišu u sklopu festivala ArtFemine otvara izložbu. “Radi se o festivalu feminističkog aktivizma i umjetnosti u organizaciji Centra za devojke. Organizatorice su me zvale da sudjelujem u festivalu i učinilo mi se kao odlična platforma za proširiti priču. Tako da će ‘Ej,dečko’ svoju printanu premijeru doživjeti upravo u Nišu. Ideja za ‘Ej, dečko’ ne nedostaje, ali o tom potom.”

Martinu i njenu stranicu možete pratiti na Facebooku i blogu, a ako joj se želite javiti da i vas fotografira, jedva vas čeka.