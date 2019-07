Kineskinja Queenie došla je u Hrvatsku istražiti gdje bi mogla prakticirati jogu na vodi. Genijalna je

Kineskinja Queenie Xiao je učiteljica joge koja je već nekoliko puta posjetila Hrvatsku, a ovaj put sam iskoristila priliku da mi ispriča zašto je opet tu

Uvijek je zanimljivo čuti kako se stranci provode u našoj zemlji i što misle o njoj, posebno kada je uvijek iznova posjećuju. Tako sam saznala da je u gradu jedna jako zanimljiva žena koja je osim godišnjeg odmora, došla malo pronjuškati ljepote naše zemlje na koje bi mogla dovesti svoje joga polaznike iz Kine. Živi u Pekingu, ima 40-ak godina, a prije pet godina odlučila je napustiti svoju karijeru u korporaciji i posvetiti se joga praksi. Dogodila se ljubav te je ubrzo počela i podučavati, a danas je učiteljica vinyasa flow stila, ali i joge na vodi.

Za jogu na vodi vam je potrebna daska tzv. paddle board i nešto koncentracije i fokusa. Nešto više, budimo iskreni. Osim podučavanja Queenie je prava maherica u organiziraju i vođenju retreat putovanja po Kini, ali i diljem svijeta, a za Hrvatsku kaže da je za nju još neotkriveni dragulj.

O JOGI I ŽIVOTNIM NAVIKAMA KINEZA

“Cijeli život sam provela u Pekingu, a možeš pretpostaviti koliko je to veliki grad i koliko je stil života ubrzan i gotovo nemoguć. Ljudi provode previše vremena na poslu, u prometu, obavljajući tekuće obaveze, i jako teško pronalaze vrijeme za sebe. Uglavnom odlaze u teretanu.” Kaže kako je joga tek u porastu popularnosti u Kini i miljama daleko od interesa koji vlada npr. u Americi. Joga na vodi je savršena kombinacija sporta na vodi i uvođenja zdravog i svjesnog života i odnosa prema sebi. To je ono što Queenie želi postići svojim radom.

“Ono što ja želim ponuditi je stil života, a ne samo sportska aktivnost. Spojiti putovanje i aktivnost, to je zaista lijepo.” Nastavlja kako oni imaju svoje nacionalne sportove u kojima su dobri, kao što su badminton i ping pong i dodaje kako bi sigurno bila oduševljena kada bih vidjela što se sve nudi u Pekingu od sportskih aktivnosti. Pa, nisam niti sumnjala. Ono što ističe kao bitno jest to da mnogo ljudi žele naći mir i u tom trenutku razmišljaju o satovima joge. Živimo nabrijane i stresne živote, a joga je u tom segmentu mnogima izlaz. “Uči nas da zaustavimo um na trenutak i da budemo tu, sada u ovom trenutku.”

Polaznici koji dolaze k njoj su ljudi koji prihvaćaju izazove, oni koji žele pobjeći iz tzv. comfort zone, ali i oni koji si to mogu priuštiti. Jedan sat stoji oko 350 kuna, a članarine se kreiraju prema željama klijenata. “Za sada ne planiramo smanjivati cijene zato što nemamo konkurenciju i u nišnoj smo kategoriji.” Satove održavaju na ekskluzivnim lokacijama i moglo bi se reći da su pioniri s ovom uslugom na tržištu. Njezine usluge sve više traže i luksuzni hoteli koji imaju bazene, ali nemaju sadržaj. “Ja sam sretna što mogu promovirati svoje satove ondje i upoznati ljude s jogom na vodi.”

KARIJERA NAKON KORPORACIJE

S joga praksom je započela prije 5 godina, i vrlo brzo ju je počela i podučavati. Danas je prva učiteljica joge na vodi prema BOGA standardima. BOGA je inače brend koji je specijaliziran za proizvodnju daski za jogu na vodi i ostalim rekvizitima za SUP (Stand Up Paddleboard) zajednicu koji je sve popularnija. Osim u dvorani, treninzi se održavaju na bazenima, ali i jezerima. “Za sada imamo 8 studija u Kini, nudimo 4 različita tipa treninga, a to su joga na vodi, ples na vodi, fitness u vodi i HIIT treninzi za izdržljivost i snagu.” Vježbanje u vodi ne može se usporediti s onim vani jer je sam osjećaj pada u vodu, odmah izmami osmijeh i nekako, oslobađa. “Sigurna sam da ćemo se s vremenom proširiti, to tako ide.”

Prije nego se počela baviti jogom radila je u korporaciji. Danas još uvijek radi kao freelancer za Olimpijske igre. “Velika želja mi je bila povući se iz posla, umiroviti se s 40 godina, ali eto, otišla sam jednu godinu kasnije. Sada sam u potpunosti posvećena jogi i mogu bez razmišljanja reći kako sam stalno na praznicima. Bez obzira na to što puno radim, u ovome istinski uživam”. Smatra da je najvažnija stvar u poslu biti strastven, onda se sve lakše i gradi.

VEZA IZMEĐU KINE I HRVATSKE

Queenie je već nekoliko puta posjetila Hrvatsku, a sada ju je odlučila malo bolje istražiti kako bi svoje polaznike dovela ovdje na retreat putovanje. “Prošle godine kada sam iz aviona ugledala Dubrovnik, točnije Cetinu, rekla sam kako to mora biti jedno od mjesta na koje ću doći.” Dodaje kako je Hrvatska skriveni dragulj i kako bi zbilja voljela ovdje dovesti svoje polaznike joge. Za sada još uvijek istražuje, a otkriva mi kako je ovaj put ponijela i dasku te me pozvala da joj se pridružim u Osijeku, na Dravi. Ovaj put su nam se putevi razišli, a na pitanje koja je najveća dobrobit koju možemo dobiti iz joge na vodi s velikim osmijehom je kratko odgovorila – sreću.