Uvijek ste se pitali kako je raditi u modi u svjetskoj metropoli? Dino Bonačić ispričao nam je sve o tome

Dino se prije pet godina preselio u London kako bi studirao modu, a onda i nastavio raditi u modnom novinarstvu. Danas radi za britanski 10 Magazine

Imati karijeru u modnom novinarstvu izvan Hrvatske nije lako. Prvenstveno zbog jezika, a drugo – možete li zamisliti koliko se ljudi prijavi za isti posao, osobito u Londonu? Zato je odlučiti uspjeti vani, osobito u modi, veliki pothvat. Pun odricanja, upornosti i velike želje. Dino je u Hrvatskoj radio za časopis Elle, a onda je 2014. godine odlučio otići studirati u London, na London College of Fashion, diplomski studij na smjeru Fashion Media Production, te ostati potražiti posao upravo u jednoj od modnih prijestolnica. Kaže da se do danas London jako promijenio, kao i on sam. A nas je zanimalo cijelo njegovo iskustvo i kako izgleda pet godina života u modnom svijetu u kojem je startao od nule.

Prvi posao nije imao veze s modom

“Prvi posao mi je bio u pilates centru gdje sam radio kao recepcionar za vrijeme studiranja. Nakon što sam završio diplomski, trebalo je nekoliko mjeseci prije nego što sam našao prvi posao u struci”, priča mi Dino. Radilo se o poziciji online urednika za časopis Because Magazine koji pripada istoj grupaciji kao i popularni Tank Magazine. “Bilo mi je osobito teško pronaći posao jer nisam imao prijašnje iskustvo kao pripravnik. To si jednostavno nisam mogao priuštiti jer mi je trebao novac za stan i režije. A nisam ni bio siguran želim li biti novinar ili stilist i bilo mi je teško paralelno raditi oboje.”

Pronaći stan u Londonu također mu nije bio lak posao, par mjeseci dok se nije snašao živio je s tetom i njezinim suprugom, a onda je iznajmio svoj prvi stan. “On je stvarno bio jeziv, ali i šarmantan. Tada nisam mogao sam tražiti stan jer kako nisam imao stalno zaposlenje, morao sam to činiti preko agencije. Imao sam tri cimera s kojima se nikad nisam sprijateljio, niti sam to htio. Povremeno bi se samo posvađali oko toga zašto nisu oprali suđe ili očistili za sobom. Taj stan nije imao ni dnevni boravak, ali moja je soba bila velika za londonske pojmove i imala je vrt. Prednost je bila i to da sam bio samo desetak minuta udaljen od jednog od najljepših parkova, Hampstead Heath.”

Za razliku od mnogih koji pri selidbi prvo posegnu za poznanstvima iz Hrvatske, Dinu tako nešto uopće nije zanimalo. “Nikad se nisam trudio naći Hrvate u Londonu, iako se nekoliko mojih poznanika doselilo u isto vrijeme kao i ja. Znao sam se nekad s njima vidjeti, ali to mi nije uopće bilo zanimljivo – samo zato što smo iz iste države ne znači da imamo puno toga zajedničkog.” Nove prijatelje upoznao je na fakultetu, a nakon toga i na poslu ili u izlascima.

“Kao osoba sam dosta komunikativan i nikad mi nije bio problem pričati sa strancima, tako da sam dosta brzo upoznao nove ljude. No, u Londonu je dosta teško bilo graditi nekakva ozbiljnija prijateljstva. Grad je toliko velik da je gotovo nemoguće očekivati da ćeš se s nekim s kim si se upoznao u klubu ikad ponovno vidjeti, iako ste razmijenili brojeve mobitela. Sklapanje prijateljstva u Londonu je svojevrsna lutrija.”

Biti modni novinar u Londonu

Još kada je radio kao modni novinar u Hrvatskoj, samostalno se organizirao i otišao u London na Tjedan mode, no kaže kako je to bilo jedno sasvim drugo iskustvo. Prilika da sada doživljava London Fashion Week iz prve ruke jedno mu je od najljepših iskustva. “Od kada sam tu uspio sam stvoriti iskrene i prijateljske odnose s modnim dizajnerima, drugim novinarima i PR stručnjacima koji su zaslužni za neke genijalne poteze u ovoj industriji. Bio sam jako sretan kad mi je članak izašao u vikend izdanju Financial Timesa, kao i na Guardianu. To su neki uspjesi koje nikad prije nisam mogao ni zamisliti dok sam živio u Hrvatskoj. A jedno od ljepših iskustava u zadnjih mjesec dana mi je intervju s Caroline de Maigret i intervju s Marine Serre za nadolazeći broj 10 Magazinea.”

Nažalost, i u Londonu ima diskriminacije prema strancima i naravno, teško se uspijeva u novinarstvu ukoliko niste iz engleskog govornog područja. Dino kaže da postoji svega nekoliko novinara na visokoj poziciji kojima engleski nije materinski jezik. “Definitivno ima diskriminacije prema strancima i u modnom novinarstvu. Još uvijek me frustrira, iako već radim i pišem godinama, kada se suočim s ljudima koji me ne shvaćaju ozbiljno. A i činjenica da nemam vremena svaki dan malo sjesti nakon posla, odmoriti i razmisliti o životu. Tu nema stajanja.”

U Londonu ljudi većinom rade, a kada to ne čine, onda se, kako Dino kaže ‘žestoko zabavljaju’. “Da, ovdje definitivno vrijedi ona poznata work hard, play hard. Ovdje kada se ljudi napiju, onda se stvarno napiju”, prepričava Dino i smije se. On pak svoje slobodno vrijeme voli provoditi i kod kuće, gledajući Netflix ili preko vikenda odlazi na planinarenje.

Kratko je radio i za poznati brend Browns Fashion što mu se nije svidjelo, pa je nakon četiri mjeseca počeo raditi neovisno kao novinar i pisati intervjue za medije. Pola radnog vremena radio je u jednom modnom arhivu za što kaže da mu je bio jedan od najljepših poslova ikad jer je stalno bio okružen vintage odjećom koju je mogao proučavati i time učiti o modi još više.

Pozicija online urednika u britanskom 10 Magazineu

Prvo je u britanskom 10 Magazineu dobio poziciju modnog asistenta, a već nakon dva mjeseca bio je promoviran na mjesto online i modnog novinara te onda par mjeseci kasnije i u svoju sadašnju ulogu, online urednika. “Kako se radi o magazinu u privatnom vlasništvu radim doslovce sve. Vodim online platformu, društvene mreže i paralelno pišem za tri print izdanja – 10, 10 Men i 10+. Uz to i dalje pišem i kao neovisni novinar te uskoro počinjem i predavati na fakultetu.”

10 Magazin pokrenula je Sophia Neophitou-Apostolou koja je i njegova glavna urednica, a radi se o niche muškom časopisu o modi i umjetnosti koji izlazi tri puta godišnje. Sophia je poznata stilistica koja je između ostalog i dugogodišnja suradnica za Victoria’s Secret, a radila je i na vizualnim identitetima najpoznatijih časopisa na svijetu kao što su Harper’s Bazaar, Dazed & Confused, i-D i Vogue.

Kada traju svjetski tjedni mode Dino je u stalnom pokretu, bez stajanja, dok njegovi prosječni dani izgledaju nešto drugačije. Na posao odlazi biciklom, a kući se vraća predvečer. “Preko tjedna rijetko imam vremena za išta, ponekad ima evenata i događanja, ali uglavnom dolazim kući, večeram i odlazim spavati jer sam previše umoran.” Jedan od razloga zašto biciklira je skup javni prijevoz, tako da pokušava uštedjeti na taj način. Osim toga, u Londonu sve samo ovisi o tome koliko želite, ustvari možete potrošiti.

“Općenito, kad imaš takav ekstrem izbora, totalno je na tebi da odlučiš koliko ćeš potrošiti. Na primjer, neke dane si odlučim priuštiti salatu iz Wholefoodsa za sedam, osam funti, a druge dane si skuham večer prije i ponesem pa potrošim nula funti.” Dino se ne bi dvoumio oko povratka u Hrvatsku da ovdje može pronaći posao koji voli i koji mu je zanimljiv i izazovan, ali u usporedbi s Londonom i tamošnjim prilikama to je trenutno nemoguće.

“Ne volim to da su mi prijatelji i obitelj toliko daleko i da ne mogu više vremena provesti s njima, podijeliti one lijepe stvari, ali obožavam to da su mi se pružile poslovne prilike koje ne bih nikad dobio da sam ostao u Hrvatskoj. Dolazio bih ja doma i češće da nisu toliko skupe cijene avionskih karata. Od kada je Hrvatska postala luksuzna turistička destinacija u Engleskoj, cijene su postale nevjerojatno visoke, osobito za nekih vikenda koji bi se mogli spojiti u višednevni odmor.”

S Brexitom dolaze i nove promjene po pitanju prava stranaca u Velikoj Britaniji, no Dino kaže da to trenutno nema nekih velikih utjecaja na njega. “Iskreno, nema nekakvih direktnih utjecaja na moj život. Naravno, tu su neki dugoročni planovi oko promjene prava stranaca u Velikoj Britaniji, ali kako ja ovdje živim već pet godina, po trenutnim planovima ne bih trebao imati nikakvih problema. Ipak, kao što se vidi iz prethodnih par godina, Brexit je i totalno nepredvidiv i nikad se ne može znati što će se točno dogoditi sljedeće. Ono što je sigurno je da su u Londonu većinom ljudi protiv Brexita, ali to je samo London. Ostatak Engleske je dosta konzervativan po pitanju doseljenika.”