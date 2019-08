Ušli smo u vrijeme djevice, a to ima velik utjecaj na naša razmišljanja kroz buduće razdoblje

Ulazak u period djevice znači da ulazimo u vrijeme puno melankolije, obiteljske ljubavi, ali i potrebnog reda

Nakon vatrenog perioda lava koji je bio prožet emocijama, zabavom i avanturama, sada će svaki znak osjetiti da se mora malo smiriti i uključiti više logike u svakodnevno razmišljanje i postupanje. Djevica je jedini znak koji predstavlja žena pa će i kod ostalih znakova zodijaka biti izražena ženska moć. I ovaj period će imati utjecaj na svaki znak, a u nastavku saznajte kakav.

Ovan

Dobro vam je došao period lava kada ste imali priliku malo izaći iz svojih svakodnevnih granica koje si sami postavljate. No, period djevice dat će vam još veći poticaj da se primite svog posla i da ga napokon napravite do kraja. Ovdje se ne mora raditi baš o poslu, već o tome da stvari koje ste odgađali napokon dovedete do završetka. U budućih par mjeseci ćete biti dosta zauzeti i puni inspiracije, a sve to počinje s ovim tjednom.

Bik

Uživate u emocijama, senzualnosti i seksualnim odnosima, ali u budućem periodu će vam prioritet biti mentalna povezanost. Vaš partner ili partnerica bit će vrlo sretni jer ćete biti romantični, kreativni i puni inspiracije za neke nove avanture. Na poslovnoj razini ćete također biti uspješni, ali samo ako si dopustite priznati sami sebi da ste sposobni i da možete ostvariti sve što si zacrtate.

Blizanci

Na emocionalnoj razini ćete se u ovom periodu naći u nezavidnom položaju. Istovremeno ćete htjeti da stvari ostanu kakve jesu jer vam je bivši period bio dosta pogodan, no željet ćete i iskušati svoje granice. Najbolji način za to je da napravite detoksikaciju čitavog organizma, ali i fizičko čišćenje prostora u kojem živite. Promijenite ono što već neko vrijeme želite kako vam to kasnije ne bi oduzimalo pažnju.

Rak

Ne volite previše izlaženje iz svoje mirne zone, ali budući period će vam davati poleta da to ipak učinite. Razvit će se nova prijateljstva, obnoviti stare povezanosti s dragim ljudima, a vi ćete postati malo svjesniji svih svojih kvaliteta. Vjerojatno ćete imati želju istraživati nešto novo, a to možete napraviti tako da dublje istražite već poznata mjesta ili odnose.

Lav

Da, vaš period sada završava, ali to ne znači da vas čeka negativno razdoblje. Jedino na što biste trebali paziti je vaša financijska situacija jer ste skloni tome da brzo trošite zarađeno. Moglo bi doći do propitkivanja vlastitih stajališta i ponašanja što će vam samo pomoći da i dalje rastete kao osoba.

Djevica

Svake godine čekate svoje vrijeme, a sada kada je napokon stiglo morate ga dobro iskoristiti. Bit će vam pojačana želja za redom i pospremanjem cijelog života. Ovo je vrijeme kada trebate misliti na sebe i vlastite želje, ali i prihvatiti neke svoje mane. Zapitajte se što se sve promijenilo u proteklo vrijeme i gdje točno želite biti za godinu dana. Odgovor bi vas mogao iznenaditi.

Vaga

Iako volite ljeto, kada se bliži jesen i vaše vrijeme osjećate još više poleta za sve situacije u životu. Uživajte malo sami sa sobom, ali ne zaboravite niti na svoje prijatelje i ljude kojima je stalo do vas. Ovo vrijeme će vam dati mnogo snage, volje i želje da razvijete svoje mentalno stanje. Ne bi bilo loše niti da se okušate u nekom novom učenju, dobro će vam ići.

Škorpion

Vama bi se mogla dogoditi brojna druženja i uživanja s ljudima, čak i više nego što se događalo kroz ljeto. Bit ćete dosta zauzeti s poslom i druženjima pa je jako važno da ne zaboravite malo misliti na sebe i na svoje slobodno vrijeme. Navikli ste na to da imate mnogo stvari koje trebate odraditi, a u idućem periodu mogli biste si ih zadati još više. Nemojte pretjerati.

Strijelac

Ovo je vrijeme kada trebate razmišljati o svom poslu, ali i o budućnosti na drugim životnim razinama. Prihvatite sve dobrobiti koje su stigle od vašeg rada kao i sve komplimente koje primate. Sve to ne dolazi samo od sebe već ste sve to zaslužili. Razmislite po čemu želite da vas pamte i počnite poduzimati potrebne korake da to ispunite.

Jarac

Ako imate mogućnosti za putovanja u idućih mjesec dana, iskoristite ih. Ovo je vrijeme u kojem se trebate pokrenuti i sve one stvari koje ste možda do sada odgađali napokon ispuniti. Tu se može raditi samo o tome da napokon pročitate knjigu do kraja ili da otiđete na razgovor za posao. Samo ostanite smireni jer bi vam se sve željeno zaista moglo ostvariti.

Vodenjak

Period djevice vrlo je intenzivan za vodenjake jer ćete osjetiti posljedice povezanosti s važnim osobama u vašem životu. To može biti i pozitivno i negativno, ali sve ovisi o tome kako ćete vi to prihvatiti. Vrijeme je da prihvatite kako neke stvari ili osobe više nisu u vašem životu i da krenete dalje, a ovo je idealan period za to. Ne zaboravite misliti na svoje mentalno zdravlje.

Ribe

Period djevice je vrijeme u kojem ćete se najviše fokusirati na svoje veze – i ljubavne i prijateljske. Usredotočite se na sve dobro što možete učiniti za sebe u tim odnosima kako bi profitirali i vi i osoba o kojoj se radi. Dobit ćete novu perspektivu na život i ljude oko sebe, čak i početi prihvaćati kompromise na koje prije možda ne biste niti pomišljali. Ovo je početak promjena.