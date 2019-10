Što je za vas ljubav? Ako ne znate odgovor na to pitanje, horoskop bi vam ga mogao objasniti

Ljubav je jako teško definirati. Za neke je ljubav samo fizička, a nekima je ljubav sve čemu u životu teže

Najčešće se definira snažnom privlačnošću, ali i posebnom psihološkom povezanošću. Neki ljudi posebno cijene ljubav i sve osjećaje koje ona donosi, dok je za neke to samo priča iz filmova za koju misle da se njima nikada neće ostvariti. Možda sami ne možete doći do odgovora na to što je za vas ljubav, što znači da možda niti osobi s kojom provodite svoje vrijeme ne znate to objasniti. To može biti problem u odnosu, posebice ako sami ne znate što točno želite. Karakteristike horoskopskog znaka bi vam možda mogle pobliže objasniti kako vi vidite ljubav.

OVAN

Vi ste osoba koja voli natjecanje, brz život i volite biti vođa, a upravo te karakteristike pobliže objašnjavaju kako vidite ljubav. Uvijek tražite način da pokažete partneru koliko ga volite, no za vas to nikako nisu samo riječi. Prava ljubav za vas su djela i obostrani trud, kao i neprestana želja za razvijanjem odnosa.

BIK

Za vas je prava ljubav ona situacija kad ste potpuno opušteni i mirni s nekom osobom. Ne vjerujete baš u kompromise i želite da se stvari odvijaju kao po špagi. Lako osjetite nesigurnost ako pomislite da osoba s kojom provodite vrijeme nema iste osjećaje prema vama kao i vi prema njima. To može biti veliki problem u vašim vezama jer često osjećate nesigurnost kada je ne bi trebalo biti.

BLIZANCI

Vjerujete u ljubav i često osjećate takve osjećaje, ali prava ljubav za vas mora biti bajkovita i puna romantike. Osjećaj da s nekim možete komunicirati bez ikakvih problema poticat će ljubav, kao i jednostavni dogovori koje možete ostvariti s partnerom. Kad ste s osobom koju volite, rijetko će se dogoditi da šutite, a što se vas tiče, nepresušne teme dobra su osnova za pravu ljubav.

RAK

Jako brinete o svom vanjskom izgledu zbog čega su vam ljudi s kojima možete biti potpuno opušteni najdraži. Oni s kojima možete biti svoji su oni s kojima ćete osjetiti ljubav ili barem nešto slično tome. Za vas je prava ljubav osjećaj mira i slobode, ali i snažne emocije koje morate dobivati od druge strane. Tek tada ćete biti sigurni da je to ono što želite i trebate.

LAV

Volite živjeti raskošno i bogato, a želite da vam takav bude i ljubavni život. Kada netko zadobije vašu pažnju i povjerenje, prepustit ćete se potpuno, a ljubav ćete osjetiti kada vas ta osoba stavi na prvo mjesto. Želite da vas se tetoši i razmazi jer očekujete da će ta vaša ljubav biti centar vašeg i partnerovog života.

Djevica

Vi ćete jako teško objasniti što je za vas ljubav jer je vi nalazite u najmanjim stvarima. Niste veliki fan skupih večera i romantičnih izleta jer ljubav možete osjetiti i u malim stvarima kao što je zajedničko gledanje filma, kuhanje ručka ili šetnja po gradu. Volite kada vas netko poštuje, a ako to zaista osjećate, to je za vas ljubav.

Vaga

Bez mira za vas ne postoji ljubav. Ako je osoba koja vam se sviđa dobra osoba u suštini, samo je pitanje vremena kada će se pojaviti ljubav. Vi ljubav vidite u svemu jer vjerujete da ona sve pokreće. Često se zaljubljujete, a posebnu ljubav od vas će primiti osoba koja vas smiruje i koja vas razumije bez da im trebate objasniti što trebate. Trebate duboku povezanost, to je za vas ljubav.

Škorpion

Sama ideja ljubavi jako vas veseli jer vjerujete da je to jedna od najvažnijih stvari u vašem životu. Ljubav je za vas svaki trenutak s partnerom kojem vjerujete i koji vas razumije. Kada osoba s kojom provodite vrijeme ne mari za vaše nedostatke nego ih vidi kao pozitivne strane, to je za vas ljubav. Ako vas netko može dobro nasmijati i uz to voditi zanimljive razgovore, doslovno ne trebate ništa više od toga.

Strijelac

Vrlo ste samostalna osoba i sama ideja vezanja vam nije baš najprivlačnija. No, kada osjetite da je netko spreman na kompromis i da netko jako dobro prihvaća sve vaše strane, počnete se zaljubljivati. Teško vjerujete u ljubav pa ona za vas mora biti nešto spektakularno, intenzivno i jako jer ćete u suprotnom vjerovati da se radi samo o prijateljstvu.

Jarac

Ljubav je za vas tradicionalan pojam. Vjerujete da ako s nekim provodite mnogo vremena, ta osoba vam odgovara i dobro se slažete, da mora da je to ljubav. Možda i jest jer je to ono što vam treba u tim trenucima. Tako će vas veseliti male stvari kao što su izleti u inozemstvo, večere u lijepim restoranima ili iznenađenja. Ne očekujete puno, ali tako niti ne dajete puno.

Vodenjak

Razumijevanje je za vas glavni ključ za ljubav. Druga osoba s kojom provodite vrijeme mora biti sposobna shvatiti sve dijelove vaše komplicirane osobnosti, tek tada ćete osjećati mir i sigurnosti, a onda i ljubav. No, čak i kad osjećate ljubav, važno je da vam partner svaki dan pokazuje da vas voli jer će vas inače ubijati nesigurnost.

Ribe

Vaša ideja ljubavi dolazi iz bajki, priča i filmova. Nemate realnu sliku ljubavi u svom životu zbog čega možda i mislite da je nikada nećete osjetiti. Imate snažne stavove oko toga kakva mora biti osoba s kojom provodite vrijeme, a zbog toga često ignorirate dobre prilike. Ljubav pokazujete kroz svoju umjetnost. Počnite vjerovati u nju i u to da je možete pronaći u malim stvarima, tek tada ćete je zaista osjetiti.

*Ilustracije su djela Veronique de Jong, preuzeta sa Giphy.com