Sara Renar je na vrhu nebodera u kojem stanuje organizirala privatan koncert. Ispričala nam je sve o tome

Airbnb već neko vrijeme u Hrvatskoj nudi uslugu posebnih iskustava pa tako i organiziranje intimnih koncerata na nevjerojatnim lokacijama

Ako to slučajno do sada niste znali, Airbnb ima zanimljivu platformu nazvanu Airbnb Doživljaji koja omogućuje korisnicima nova iskustava u novom gradu, a jedno od takvih iskustava su i privatni koncerti. Nakon što je ovaj koncept već par godina aktivan u ostalim zemljama Europe i SAD-u, nedavno je stigao i u Hrvatsku, a jedina pravila koja trebate poštivati da biste se priključili jesu da se publika sastoji od najviše deset ljudi te da se koncert održi na nekoj nevjerojatnoj lokaciji. Prva osoba u Zagrebu koja je to iskoristila je kantautorica Sara Renar, održavši koncert na krovu nebodera.

Prvi privatni koncert u Zagrebu

Domaćin koncerta može postati bilo tko pa je tako prošlog vikenda Sara organizirala prvi doživljaj preko Airbnba ovakvog karaktera u Zagrebu.

“Već sam dulje vrijeme upoznata s konceptom Airbnb doživljaja jer često putujem, a radi se o tome da su oni posrednik korisniku pri pronalaženju novog doživljaja u novom gradu. Vidjela sam da u Hrvatskoj ne postoji koncertna ponuda u tom smislu i onda sam zaključila da, s obzirom na to da puno vremena provedem na cesti, zašto ne bih napravila inverziju, a to je da publika koja se nađe na proputovanju, ili, dapače, lokalna publika, iskusi jedinstveni doživljaj koncerta na krovu moje zgrade. Radi se o 17. katu stambenog nebodera u širem centru Zagreba”, rekla nam je Sara.

Ovakvo iskustvo preko Airbnba već par godina funkcionira u SAD-u i Europi. U sklopu toga se nudi zaista svašta, od klasičnih turističkih šetnji do tečajeva kuhanja, jahanja, degustacije vina, vožnje biciklom i slično. Između ostaloga se u mnogim gradovima diljem Europe postoji i ponuda za koncerte. Do prije godinu dana, ovaj koncept u Zagrebu nije postojao.

GLAZBA, SUMRAK I POGLED NA GRAD

“Razmišljala sam o tome kako da proširim ponudu da bude atraktivna pa sam tu navela dva glavna aduta osim glazbe – pogled sa svih strana na cijeli grad i koncert za vrijeme sumraka. Uz to sve su posjetitelji u cijeni ulaznice dobili i piće, a koje je organizirano u suradnji s Dubrovačkom pivovarom. Specifična je glazba, cijeli postav i pogled s krova pa sam htjela da i piće koje posjetitelji dobiju bude od domaćih proizvođača, a strani državljani mogli su kući odnijeti knjižicu s prijevodima tekstova. Tekstovi su prevedeni na engleski, njemački i francuski.”

Iako je ovakav način organiziranja iskustava u Zagrebu prisutan već oko godinu dana, ovo je bio prvi privatni koncert na atraktivnoj lokaciji, no, bit će ih još dosta ovo ljeto. “Ispada da sam prva u Zagrebu koja tako nudi Airbnb iskustvo. Za sada to mislim raditi dva, tri puta mjesečno, a to će sve ovisiti o mom rasporedu putovanja i koncerata. U slučaju kiše će se koncert prebaciti u moj stan, u dnevni boravak. Stan je na dvanaestom katu pa nitko neće biti uskraćen za pogled na grad. Sve to skupa za sad radimo samo u ljetnim mjesecima, a onda ćemo nešto smisliti eventualno za sezonu adventa. Super je odaziv i interes, publika je bila zadovoljna. U lipnju idemo za ozbiljno i nadam se da će nas i vrijeme poslužiti.”

Dok mnogi glazbenici možda nemaju priliku predstaviti svoju glazbu u koncertnim dvoranama, upravo je ovakav koncept koncerata odličan način za promociju kantautora. “Živimo u društvu u kojem se ljudski rad ne cijeni i gdje svi muku mučimo s naplatom honorara. Mislim da smo svi suočeni s problematikom na koji način da ono što radimo prezentiramo ljudima tako da je to i dalje u duhu te glazbe i da se ne prodamo u nešto komercijalnije što se tiče zvuka, ali i da uspijemo plasirati i naplatiti našu autorsku glazbu kako bi nam i dalje to bilo održivo. Čini mi se da su ovakvi formati, pogotovo za neke glazbene žanrove jako interesantni, ne samo turistima nego i profinjenijoj glazbenoj publici koja želi malo privatniji i ekskluzivniji pristup. Ovo je sigurno zahvalno za kantautorski format, a vjerujem da bi bilo dobro i za određene formate klasične glazbe.”

Ovi privatni koncerti samo jedan od Sarinih projekata. Trenutno završava zajednički projekt s osječkom DJ-icom Insolate, ovog vikenda će biti promocija kompilacije Femme Nouvelle Aquarius Recordsa s ciljem promocije ženskih kantautorskih imena na našoj sceni, a na kojoj će naći Sarina skladba. Paralelno s time radi i na novom albumu koji bi trebao izaći idućeg proljeća, uz pokoji singl prije toga.

Idući privatni nastupi na kojima možete poslušati Saru na krovu njenog nebodera uz sumrak, craft pivo i prekrasan pogled na grad su 14. i 15. lipnja, cijena ulaznice iznosi 150 kuna, ali nakon toga se možete odlučiti za još datuma.