Početkom lipnja u Zadru se otvara luksuzni kamp. Smješten je na plaži i okružen borovom šumom

Okružen je s četiri nacionalna parka i bit će otvoren tijekom cijele godine

Čak 369 smještajnih jedinica, od čega je 86 mobilnih kućica i 7 glamping jedinica, wellness spa centar sa saunama, sobama za tretmane, a la carte restoran s pogledom na more, borova šuma, pješčano-šljunčana plaža itd. – ako ste pomislili da govorimo o nekom novom hotelu, u krivu ste. Naime, u Zadru se kroz nekoliko dana otvara luksuzni kamp s pet zvjezdica – Falkensteiner Premium Camping Zadar. Tako ćemo pored uobičajenih Falkensteiner sadržaja i pogodnosti, dobiti i novi kamp s njihovim potpisom koji se ističe prije svega jedinstvenim položajem. Smješten je u mirnom parku u sjeni borova unutar Falkensteiner Resorta Borik i to s izravnim pristupom plaži.

Ono što mu ide u prilog jest činjenica, osim da je okružen s četiri nacionalna parka, da je otvoren cijele godine pa na njega uvijek možete računati. Da je ovdje stvarno puno sadržaja govori sam kamp za sebe svojom raskošnom ponudom. Tako ovdje možete uživati pasivno i aktivno, odnosno vježbati u fitness centru, posjetiti centar za vodene sportove uz plažu, unajmiti bicikle ili se pak opustiti u ponudi masaža ili saunama.

Za one koji se na odmoru uvijek brinu za gastronomiju, nema razloga za uzbunu jer je na raspolaganju i ekskluzivni à la carte restoran s prekrasnim pogledom na more koji nudi ukusna, međunarodno inspirirana i domaća jela. Tu je i lounge bar u sklopu kojeg se poslužuju pak mini zalogaji koje možete u svakom trenutku ponijeti sa sobom. Za osnovne potrebe svakog kampera, tu su i supermarket te druge trgovine i mogućnosti unutar resorta.

Ako uz more preferirate i bazen, i on je ovdje podređen gostima, a okružuje ga prostrano sunčalište s ležaljkama na kojima možete neometano uživati tijekom cijelog dana. No, u ovom segmentu mislilo se posebno i na najmlađe jer je na raspolaganju i poseban bazen s dva tobogana.

Kada govorimo o samim smještajnim jedinicama, osim što izgledaju vrlo lijepo i potpuno su opremljene, ne smijemo zanemariti i vanjsku terasu koja pripada svakoj kućici, a može se pohvaliti i panoramskim pogledom, ali i garniturom za sjedenje. Svaka od njih ima i potpuno opremljenu kuhinju, dnevni boravak s blagovaonicom te spavaći dio. Za cijeli projekt zaslužan je arhitekt Robert Bezdikian koji je pritom vodio računa i održivom razvoju i ekologiji, a otvorenje samog kompleksa službeno je zakazano za početak lipnja. Cijene noćenja u početnom promo periodu kreću od 20 eura, a o cjelokupnoj ponudi više doznajte sami na službenoj stranici kampa.