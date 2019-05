Otkrili smo genijalnu kuću na osami kod Makarske. Ima tri spavaće sobe i infinity bazen

Ova novouređena vila u Makarskoj sinonim je za hedonizam i pravi odmor

U malom mjestu Makar iznad Makarske smjestila se nova luksuzna vila s rustikalnim štihom. Kako bismo doznali o čemu je riječ, razgovarali smo s Ivanom Marinović, suprugom vlasnika, koja nam je otkrila nekoliko stvari zašto je Villa DeLinda toliko posebna.

Pa, prije svega, riječ je o kući koja se nalazi na osami, a to je danas iznimno na cijeni kod gostiju koji potražuju ovakav oblik odmora. Uz to, okružna je prirodom, a bajkoviti pogled na more je pak priča za sebe, točnije faktor koji cijelom dojmu daje jednu posebnu dimenziju. Vlasnica mi kaže kako je zapravo riječ o novoj i vrlo luksuznoj kući s infinity bazenom, whirlpoolom, a tu je i jacuzzi. Kada govorimo o samom interijeru on se proteže na dvije etaže, a u sklopu njih su čak tri spavaće sobe, prostrani dnevni boravak koji se prema najmodernijim principima uređenja interijera fluidno nastavlja na blagovaonicu te potpuno opremljenu kuhinju.

Tu su i privatne kupaonice, a ono što gostima uvijek bude nekako najzanimljivije jest kombinacija terase s bazenom i ležaljkama koje jednostavno pozivaju na cjelodnevni odmor i maksimalnu uživanciju. Vlasnica mi ističe i kako je kuća potpuno opremljena svim potrebnim uređajima i da iako je smještena na osmi, da je do centra grada udaljena tek nekoliko minuta vožnje pa će biti idealan smještaj i za one koji preferiraju pasivni odmor, ali i za one koji se odluče unijeti i neke aktivnost te dodir s civilizacijom.

Promatrajući vilu iz perspektive stila, mogli bismo reći kako je u pitanju kombinacija modernog, izvornog, rustikalnog, ali i popularnog eklekticizma no, s naglaskom na dizajnerske komade namještaja kao što je primjerice vječni klasik – Eames Lounge Chair s pripadajućim otomanom. Iako će mnogi na spomen izražajnog kolorita u interijerima prevrnuti očima, u ovom slučaju to itekako funkcionira. Upravo ta kombinacija akcentnih komada namještaja i detalja u jarkim bojama s pak neutralnim, uglavnom drvenim plohama, čarobna je formula za ovaj interijerski sklad i uspjeh. Cijena noćenja u vili iznosi od 220 do 550 eura po noćenju, ovisno o periodu najma, a kako zapravo izgleda očaravajuća Villa DeLinda, koja naprosto evocira odmor iz snova, donosimo vam fotografije u nastavku.