Otišle smo se pirsati i saznale sve što trebate znati prije i poslije. Imamo i izdašnu fotogaleriju

Isprobale smo klasičan piercing ušne hrskavice kao i vrlo popularan piercing septuma

Danas sve možete pronaći na internetu, no nekako je ipak ljepše čuti iskustvo iz prve ruke. Veronika i ja dugo smo se spremale na pirsanje, a onda smo shvatile da bi bilo genijalno da to učinimo pred kamerama i cijelo iskustvo podijelimo s vama.

Ona je pirsala septum, a ja ušnu hrskavicu točnije forward helix. Za to smo iskustvo odabrale studio za piercing i tetovaže Octopus, gdje nas je dočekala nevjerojatno ljubazna i pristupačna vlasnica Irena. Objasnila nam je sve što trebamo znati prije pirsanja, odabrale smo nakit koji želimo i krenuli smo.

Što trebate znati prije pirsanja jedite sat ili dva prije pirsanja kako biste smanjili šansu da vam nakon bude loše

dođite odmorni, u protivnom bi bol mogla biti povećana

ako dođete pod utjecajem alkohola ili droge, nećete biti primljeni

upozorite svog body piercera ako pijete lijekove, imate kroničnu bolest ili ste trudni

VERONIKA

Već neko vrijeme u sebi navijam za septum, ali sam se zapravo odlučila kad sam dobila zeleno svjetlo od bližnjih koji su rekli da će mi sigurno dobro stajati. Danima sam kontemplirala i zapravo odugovlačila jer nisam bila spremna baviti se time i pratiti proces zarastanja. Još jednom sam se uvjerila da je sve lakše kad imaš 18 i kad ideš glavom kroz zid, ali stisla sam zube i rekla: pa nije to ništa, to je samo malo želatinozne teksture ispod hrskavice nosa.

Nosila sam već naušnicu u nosu, na klasičnoj poziciji s desne strane, pa sam odlučila srebrni ring zamijeniti točkicom u boji rose gold, a odlučila sam se u paru staviti i tanki ring u septum u istoj boji. Nisam puno zapamtila o njezi jer sam bila malo nervozna prije samog čina.

Prvo mi je Irena zamijenila nakit i pregledala nos te zaključila kako ima malo mjesta između hrskavice i dna nosa te najavila da će trebati s alatom malo to povući prema dolje kako bi obavila posao. Ja sam cijelo vrijeme imala zatvorene oči tako da sam tek pri pregledavanju fotografija skužila kako je izgledao postupak. Bušenje septuma se inače izvodi kako se kaže, na slijepo, pa je moguće da on iz prve ne bude točno centriran. Bila sam oduševljena s tom informacijom i sama sebi potiho rekla kako će sve biti ok, autosugestija je sve.

Kad si je napravila mjesta, iglom je probola septum i provukla nakit. Samo pirsanje traje jako kratko pa ne mogu reći je li me boljelo, ali sam osjetila kako mi je potekla suza s lijevog oka. Radosnica, naravno. Oko sebe sam imala bitne ljude koji su me čuvali, ma da su mi kasnije priznali da kad su vidjeli iglu, samo su se gledali. Sve je prošlo u redu, ponovila bih opet, ali hvala bogu ne trebam.

Prva dva tjedna dva puta dnevno čistim nos s fiziološkom otopinom, a svaki treći dan koristim Octenisept u spreju. Brinem se dobro i nježna sam prema njemu kako bi što prije sve dobro zaraslo.

Cijena pirsanja septuma je 220 kuna, a nakit od 70 do 320.

NIVES

Već dulje vrijeme sam htjela staviti mali biser na ušnu hrskavicu, ali činjenica je da se nisam imala pojma kako će to zapravo izgledati. Imam visok prag tolerancije na bol tako da me toga nije bilo strah, no nisam se previše raspitivala kako će izgledati proces zacjeljivanja. Irena mi je objasnila da ušna hrskavica zacjeljuje najduže, točnije od od šest do devet mjeseci. Pritom nije dobro spavati na piercingu čak ni nakon što vas prestane boljeti na dodir jer može doći do pomicanja nakita, nije dobro kupati se u bazenu ili kadi (more je ok, čak i poželjno).

To me malo preplašilo jer mi se devet mjeseci čini kao zbilja dug period spavanja na jednoj strani, ali ok, mogu spavati na leđima. Osim toga, očekivala sam da ću prvo morati nositi svojevrsnu medicinku, no za tim nije bilo potrebe. Odmah sam odabrala biserni nakit i krenuli smo s pirsanjem.

Proces je počeo označavanjem pozicije gdje će piercing biti na forward helixu, a nakon toga je odmah krenulo bušenje. Irena mi je prvo probušila rupicu, a onda je kroz cjevčicu provukla piercing i sve je bilo gotovo kroz minutu. Bol je kratko trajala, bila je oštra, no ništa nepodnošljivo i neočekivano. Boljelo me još dan i pol kasnije, no nije bilo oticanja, pretjeranog crvenila niti ikakvog iscjedka. Naravno, to je sve individualno i nije isto kod svake osobe. Mene je poprilično iznenadilo koliko mi je brzo prošla bol kao i činjenica da nema crvenila ni drugih problema.

Prva dva tjedna čistim piercing ujutro i uvečer fiziološkom otopinom i Tyrosur gelom, a nakon toga čistiti trebam po potrebi ili jednom tjedno prije spavanja. Nakon čišćenja važno je osušiti piercing jer se na vlažnom području lakše razvijaju bakterije.

Cijena pirsanja stoji forward helixa je 120 kuna, a nakit varira od 70 do 250 kuna.