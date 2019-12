Nakon gotovo 15 godina, grupa Divas ponovno je nastupila zajedno ekskluzivno za Super1 Sexy&Cool party

Ivana Husar Rimac, Marija Husar Mlinac, Maja Vučić i Martina Štritof vratile su nas u 90-e

Generacija milenijalaca odrastala je uz taktove Sexy cool, Da ili ne i Oprosti mi. Ivana Husar Rimac, Marija Husar Mlinac, Maja Vučić i Martina Štritof bile su ultimativne ikone i najsnažniji girl bend koji je apsolutno vladao od 1995. do 2005. godine. Malo je reći da smo, kad smo ih uspjele nagovoriti da ponovno nastupe zajedno samo na jednu večer na Super1 Sexy&Cool partyju #neponovljivo uz Eucerin, bile u apsolutnoj ekstazi.

NAJPOPULARNIJI GIRL BEND 90-ih

Grupa Divas osnovana je krajem 1995. godine, a postojala je sve do 2005. kada su Ivana Husar Rimac, Marija Husar Mlinac, Maja Vučić i Martina Štritof krenule odvojenim putevima. No, do tada su ostvarile zaista značajne i zapažene uspjehe.

Objavile su tri studijska i dva live albuma, već 1995. nastupile su na Dori s nezaboravnom pjesmom Sexy cool po kojoj je ekskluzivni Super1 Sexy&Cool partyju #neponovljivo uz Eucerin i dobio naziv, a za nju su 1997. dobile i nagradu Porin koju su ponovno dobile 2000. godine za najbolju izvedbu grupe s vokalom.

Neke od njihovih najpoznatijih pjesama su upravo Sexy cool, zatim Da ili ne, Oprosti mi, Bon Appetit, Tvoja jedina kao i niz drugih. Početkom 2002. objavile su svoj posljednji album Bon appetit, a 2005. su poslije koncerta Divas i dive u dvorani Vatroslav Lisinski najavile da grupa prestaje s radom.

EKSKLUZIVNO OKUPLJANJE ZA SUPER1 PARTY

Svi smo mislili da više nikada nećemo vidjeti grupu Divas u punom sastavu – sve do danas. Na glamuroznom Super1 Sexy&Cool partyju #neponovljivo uz Eucerin koji upravo traje u Hrvatskom glazbenom zavodu, članice grupe Divas su nas počastile ekskluzivnim nastupom koji je sve ostavio bez teksta.

Izvele su svoje najveće hitove među kojima su bili gore spomenuti Da ili ne, Oprosti mi, Bon Appetit, Tvoja jedina kao i Sexy cool po kojem jeSuper1 Sexy&Cool party #neponovljivo uz Eucerin dobio ime. Fantastične vokale Ivane Husar Rimac, Marije Husar Mlinac, Maje Vučić i Martine Štritof pratio je bend sastavljen od vrhunskih glazbenika koji čine Ante Gelo, Saša Miočić, Filip Gjud, Mario Klarić, Mario Raščić dok brass sekciju čine Zvonimir Bajvić, Marin Ferketin i Mario Bočić. Za scenski pokret zaslužna je Tihana Smrečki, a uz to, sve četiri članice grupe Divas apsolutno su zasjale u kreacijama Hippy Garden koje je posebno za njih i ovu svečanu prigodu kreirala dizajnerica Đurđica Vorkapić.

GDJE SU ČLANICE GRUPE DIVAS DANAS

Bilo je ovo ekskluzivno okupljanje samo za Super1 Sexy&Cool party #neponovljivo uz Eucerin u Hrvatskom glazbenom zavodu jer članice grupe Divas i dalje nastavljaju odvojenim putevima. Sestre Husar imaju vlastite glazbene škole, Ivana svoju vodi s Martinom Tomčić u Zagrebu dok Marija ima vlastiti glazbeni atelje u Samoboru. Maja Vučić bavi se vlastitom strukom, psihologijom, dok se Martina Štritof bavi dizajnom interijera.

