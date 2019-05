Zavirili smo u luksuznu Olive Hill House na Čiovu čija vlasnica ima malo drugačije prioritete kada govorimo o kućama za odmor

Nećemo se lagati, ali ja sam blago rečeno ovisnica u Instagramu. Bio je to splet okolnosti jer osim što volim fotografiju, Instagram je sjajna platforma kako privatno za inspiraciju u raznim segmentima, tako i poslovno. Realno, mjesto je to na kojem često pronalazim priče ili još bolje rečeno, prema algoritmu, one pronalaze mene. I to je stvarno sjajno. Upravo to bio je slučaj s kućom Olive Hill House koja me oduševila već samo jednom fotografijom, a hype koji je u meni odmah proradio naveo me da odmah doznam o čemu je riječ. I naravno, bio je to dobar potez. Dame i gospodo, predstavljam vam jednu interijersko-arhitektonsku poslasticu koja se nalazi u mjestu Slatine na Čiovu.

“Unatoč ugodnom dizajnu, naglasak ovdje pridajem doživljaju. Zapravo, on je jedini i bitan” odmah na početku rekla mi je decidirano vlasnica Nikica Domić jer kako objašnjava, a ja se s njom u potpunosti slažem, lijepih smještaja ima stvarno svugdje, ali danas se ipak traži nešto više. “Gosti žele kući ići ispunjeni i odmorni. Doživljaj ne možete prenijeti fotografijama, niti prodati unaprijed, zato smatram da su naši gosti toliko očarani boravkom ovdje iz razloga jer imamo divne, iskrene i motivirajuće komentare.”

“Personalizirani pristup je, po meni, budućnost kvalitetnog turizma i rada. Jer, turizam je neograničen proces koji mi, kao iznajmljivači, moramo živjeti i jedni smo od glavnih aktera koji turizam kao proces prenosimo na gosta. Približavamo mu se svojim običajima, kulturom i navikama, i upravo to ostaje u njemu kao doživljaj” priča mi Nikica svoja razmišljanja te ističe kako ljudi danas žive u velikim gradovima, odvojeni od prirode i prirodnih materijala te da smatra kako je važno u kratkom vremenu zbližiti ih s prirodom, ljudima i običajima. Točnije, smiriti ih kvalitetnim, personaliziranim pristupom ili primjerice ugodnom glazbom, mirisom eteričnog ulja u objektu te prirodnim materijalima koji ih okružuju. “U industrijskom turizmu nemoguće je doći do takve razine, pa je to razlog zašto se u ovakvim objektima uvijek traži apartman više. Naime, kad “prodajete” apartman, a gosti vam pričaju o doživljaju, znate da ste uspjeli”.

Na pitanje što zapravo nude kada pričamo o samom smještaju, koji se može pohvaliti kategorizacijom od pet zvjezdice, Nikica mi kaže kako u ponudi imaju dva dvosobna i dva jednosobna apartmana te da su svi kompletno opremljeni vrhunskim uređajima, ali da se puno računa vodilo i o materijalima. “Kuća je zapravo građena i opremljena s mnogo brige i ljubavi.”

“Napomenula bih recimo jednu jako bitnu stvar, a to su kvalitetni, udobni kreveti. Smatrali smo da je dobar san za vrijeme odmora izrazito bitan, pa smo na tom polju sve poduzeli” nastavlja Nikica i ističe kako su se trudili da primjerice materijali tkanina, a vezani uz spavanje, budu potpuno prirodni kako, pojašnjava moja sugovornica, ne bi došlo do zagrijavanja tijela ili neke slične neugode tijekom spavanja.

O samom interijeru vam neću priču kvariti riječima jer za to stvarno nema potrebe s obzirom na to da vas vizualna poslastica (iza koje stoji Koridor 27) očekuje u sklopu teksta, ali ću vam samo još reći kako gosti ovdje i u hladnim danima, bilo u predsezoni, sezoni ili postsezoni i dalje mogu uživati u svim blagodatima Olive Hill House smještaja jer je bazen grijani, a dodatni sadržaji kao što su sauna, mini fitness, hidromasaža i slično, na raspolaganju su uvijek. U nastavku prošećite kućom, vjerujemo da ćete ostati impresionirani kao i ja, na svaki mogući način.