Iskonovci imaju novi radni prostor, a mi smo ih odmah odlučile posjetiti. Skoro smo ondje ostale

Ekipa iz Iskona preselila se nedavno u svoj novi radni prostor. Znale smo da će on biti jako cool, ali smo se u to sve skupa morale uvjeriti iz prve ruke

I dok je dosadašnji prostor Iskona svojim futurističkim uređenjem oslikavao startup duh koji je uključivao crnu epoxi smolu na podu, narančaste zidovi, svemirsku recepcija, došlo je vrijeme za promjene. Naime, Iskon je danas velika i zrela tvrtka koja postoji preko 20 godina, s jako razvijenom kulturom odnosa, ali isto tako spremnija je no ikad za novi radni prostor koji se nedavno i dogodio na adresi Radnička 21. Tim povodom posjetili smo Iskonovce u njihovim novim odajama, u kojima ipak vlada ona stara premisa koje se ne planiraju odreći, a to je da ured i dalje bude prijateljski nastrojen, topao i s razigranim ozračjem.

“Izgradnja prostora završila je paralelno s početkom lockdowna, pa nas je korona tek djelomično zakočila s obzirom na otežanu dobavu materijala zbog zastoja na granicama i (djelomično) u proizvodnji. Naime, puno je ključnih komada u prostoru rađeno po mjeri, poput okvira radnih otoka, garderobnih i pregradnih ormara, prijemnog pulta itd. U konačnici, ured je bio spreman za prve stanare s tek dva tjedna zakašnjenja, dok smo nekoliko isključivo estetskih komponenti odradili naknadno, uz već prisutne prve stanare” prisjećaju se iz Iskona koji su na ovom projektu surađivali s arhitektom Teom Budankom i dizajnerom interijera Markom Peračkovićem iz studija ABWD.

Stimulativan prostor i odmak od korporativnog duha

“Preuređenje prostora za novi Iskonov HQ u Radničkoj svakako je predstavljao izazov. Iskon je otpočetka tražio drukčiji pristup; odmak od korporativnog duha poslovnog prostora te ugodan i stimulativan prostor koji odiše internom filozofijom firme” objašnjava nam Budanako te dodaje kako se projektom ispitivala mogućnost kreiranja radne atmosfere kojoj je u centru osoba i njen doprinos, a ne titula i njene manifestacije.

Naime, u novom Iskonovom radnom okruženju prostori za rad su diverzificirani od standardnog radnog mjesta preko raznih oblika prostora za zajednički i povremeni rad, različitih formata soba za sastanke, video konferencije i slično, varirajući sve vrste sjedenja – od niskog do visokog, do kuhinje i dnevnog boravka kao mjesta posebnih susreta.

Ondje su tako, govori nam dalje, naglašene zone kolaboracije i socijalizacije, koje su najviše potrebne na dane koji se provode u uredu. Iskonovci na raspolaganju tako imaju 14 zatvorenih konferencijskih dvorana za od tri do 20 osoba te otvorene kolaboracijske agilne zone za do 10 ljudi. Tu su i zone koncentracije (radne stanice za max četiri osobe s akustičnim panelima) smještene uz rubove, uz izvore prirodnog svjetla, kako bi pružile potreban mir kolegama koji više vole boraviti u uredu ili se trebaju samostalno koncentrirati na neki zadatak.

Kao veliku prednost sada sretno ističu i veliku kuhinju, koja se kod Iskonovaca oduvijek najviše koristi i ocrtava njihovu kulturu zajedničkih doručaka i ručkova. Istovremeno se mogu pohvaliti i dnevnim boravkom sa zabavnim sadržajima gdje imaju i posebnu prostoriju za snimanje svojih internih podcasta.

Pozitivno djelovanje na zaposlenike i opuštajuća vibra

“Prostor je prilagođen suvremenom načinu poslovanja, zaposlenicima je ujedno blizak, pristupačan i prilagodljiv njihovim potrebama svih mogućih vrsta i zahtjeva. Isto tako on vrlo pozitivno i kreativno djeluje na zaposlenike jer im pruža ugodno mjesto za rad, a istovremeno nudi opuštajuću vibru u užurbanoj svakodnevici” govori arhitekt te ističe kako prostor prema njegovom mišljenju mora istovremeno biti ugodan i atraktivan, a opet pomalo inatljiv te da se svi ondje osjećaju pozvano i dobrodošlo.

Tome doprinosi i odabir raznobojnih štofova i materijala, različitih obloga i tekstura čime se ostvario veseli ambijent. Prirodno zelenilo i mahovine po zidovima dodatno su prostor ondje osvježili i učinili ga ‘zdravijim’ u vremenu ubrzane tehnologije i digitalizacije. Živim zelenilom, dodaje pak, u prostoru se uvijek promiče filozofija održivog razvoja i ekologije – dok se zaposlenici prema biljkama u tom slučaju počinju drukčije odnositi te ih redovito održavati.

Pitam Budanka i što im je u cijelom procesu bio ipak najveći izazov. “Napraviti pozitivno, opušteno i inspirativno radno mjesto te uistinu omogućiti transformacije suvremenog načina rada, pristupa radu i međusobnih odnosa zaposlenika, a zaposlenicima olakšati zbližavanje i identifikaciju sa samim prostorom.”

Osim toga, kaže i kako su radna mjesta međusobno odvojena i osmišljena u manjim grupama te je omogućeno raditi u tišini manjih odvojenih kutaka i prostorija osmišljenih za individualan rad sa strane. S obzirom na to da se radi o open spaceu, bilo je izuzetno važno osigurati u prostoru zadovoljavajuću razinu buke što se postiglo odabirom mekanih i strukturiranih tekstilnih i spužvastih materijala.

Koncept i budućnost novih uredskih prostora

S obzirom na to da je njihov novi radni prostor stvaran u jeku pandemije koronavirusa, za kraj pitam Iskonovce koliko je to utjecalo na samo oblikovanje te koje je njihovo mišljenje o cijeloj situaciji oko budućnosti koncepta ureda. Govore kako je Iskon oduvijek bio mjesto susreta kolega te da su fleksibilni po pitanju rada od kuće, što im je sada itekako išlo u prilog. Dodaju kako će novo normalno jednom proći, no da je isto tako teško zamisliti masovniji povratak u male kancelarije, one u kojima izolirani u manjim grupama provodimo većinu svojeg radnog vremena. Smatraju i kako paralelni trendovi agilizacije i fleksibilnijih, flat organizacija koje nude hibridne ili remote modele rada to također neće dopustiti.

“Ured budućnosti je mjesto susreta, koje svojim korisnicima nudi sve potrebno za uspješnu kolaboraciju, kao i povremenu potrebnu koncentraciju. Trenutno je veliki naglasak i na zdravstvenoj zaštiti, prvenstveno kod poslodavaca koji nemaju mogućnost fizički udaljiti svoje radnike zbog prirode njihovog posla. Tako upravo svjedočimo nizu inovativnih tehnoloških rješenja, usmjerenih prvenstveno na beskontaktne pristupe prostorijama” za kraj komentiraju Iskonovci. A kako su se oni sami u svemu tome snašli i prilagodili, pogledajte u našoj galeriji fotografija.