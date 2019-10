Hortiart je novo cool mjesto na kojem možete kupiti biljku. Prve smo zavirile i popričale s vlasnikom

Zagreb sutra dobiva novu lokaciju za sve ljubitelje biljaka i zanimljivih interijera u kojima one vode glavnu riječ

Na adresi Ulica kralja Zvonimira 24 smjestio se Hortiart Home, prodajno-izložbeni prostor namijenjen svima koji žele i kupiti biljku ili neki od pripadajućih detalja za interijer. Osim toga mogu dobiti i savjet kako ju održavati, mogu dogovoriti uređenje vrta, ili sudjelovati na radionici posvećenoj biljkama. Vlasnik Tonko Katović se hortikulturom bavi gotovo 10 godina, a do sada je uređivao brojne vrtove bilo da se radi o mediteranskim ili japanskim. Sada je odlučio otvoriti malu oazu u Zagrebu i ovo je za sada jedini takav koncept u gradu pa smo ga odmah posjetile.

O PROJEKTU HORTIART

Hortiart se prvenstveno bavi projektiranjem, izvođenjem te održavanjem privatnih i javnih zelenih površina i vrtova, prostor u Zvonimirovoj je samo nadogradnja poslu u sklopu koje će klijentima i svim novim prijateljima omogućiti druženje i upoznavanje na licu mjesta te priliku za predstavljanje svih budućih Hortiart Home kolekcija za uređenje interijera. “Ovo nije samo showroom, ovdje je i ured u kojem projektiramo. Imali smo dosta upita za uređenje interijera pa smo vidjeli da ima dosta prostora za to, ovo je bio logičan korak.” S obzirom na to da je sve popularniji trend urbane džungle kod kuće, Hortiart se čini kao super odgovor na želje i potreba kupaca.

ŠTO SVE ONDJE MOŽETE PRONAĆI

Osim prekrasnih biljaka ondje možete pronaći dobar izbor dekorativnih proizvoda za uređenje s potpisom hrvatskih dizajnera. Kut na Kvadrat ima genijalne tegle od betona, Mondum radi modularne tegle koje su idealne za veće biljke, a tu su i stilizirane košarice brenda Utopia. Dosta pažnje privlače i terariji Shamai Grin koje izrađuju Jelena Šangarelo i Dina Šavorić. Nizozemski dizajn nudi međunarodno poznati brend Pottery Pots, a ondje je i engleski brend Mobilane.

Osim uživanju u carstvu bilja ondje ćete moći sudjelovati na raznim radionicama, ali i dobiti savjet od Doktora za biljke ako nešto s vašim biljem krene po zlu. “Ideja je da ljudi ovdje mogu svratiti po savjet i pronaći biljku koja će najbolje opstati u uvjetima u njihovom domu.” Cijene se za sada kreću od 60 kuna pa sve do 50o-tinjak kuna i čim ih vidite poželjet ćete ih nekoliko u domu. “S ovim biljkama svatko može imati svoj vrt kod kuće.”

INTERIJER INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

Ovo mjesto je kompletno izrađeno u industrijskom dizajnu, a crvena cigla na zidu je osnovna podloga za zelenu bajku koja će se mijenjati s vremenom. Prostor kao takav zamišljen je da bude interaktivan i da uvijek izgleda drugačije počevši od instalacija u izlogu. Vlasnik je sve uredio sam po svojem guštu, a iznad samog prodajnog prostora je ured u kojem se odmah mogu dogovoriti konkretni poslovi. Nisam mogla na zidu ne primijetiti Instalaciju od biljaka koja visi na zidu, a Tonko mi je otkrio da se radi o projektu Žive slike by Mobilane.

Prolaznici već mjesecima kucaju na vrata s pitanjem kada će se napokon otvoriti ova zelena oaza na Zvonimirovoj. Hortiart Home otvara se sutra, 25. listopada, a bit će otvoren dvokratno od ponedjeljka do petka, od 10 h do 13 h i od 16 h do 19:30 h te subotom od 9:30 h do 13 h. Više informacija možete dobiti na Facebooku i Instagramu.