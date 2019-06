Dosta nam je unutarnjih, idemo na vanjske. Evo koji su bazeni u Zagrebu i okolici upravo otvoreni

Otkrile smo devet bazena na kojima ćete osvježenje pronaći tijekom čitavog ljeta

Temperature u gradu su sve više zbog čega nam je sve teže čekati odlazak na more. Svima nam treba osvježenje, a jedno od mjesta na kojima se ono može naći su i bazeni kojih u Zagrebu, ali i njegovoj okolici, ima čak devet. Neka mjesta su udaljena svega 40 minuta vožnje od Zagreba. Po cijeni od 15 kuna (Šalata i Mladost) pa do 95 kuna (Terme Tuhelj) možete se kupati cijeli dan. Uz kupanje naravno idu obavezno opuštanje na ležaljkama, ispijanje nekog hladnog napitka te još pokoja aktivnost koja se nudi na tim mjestima.

Izvukle smo sve najvažnije informacije o vanjskim bazenima i okolici, a na vama je samo da odaberete na koji ćete.

SRC Šalata

Gdje: Schlosserove stube 2

Radno vrijeme vikendom: 11 – 19 h

Cijena ulaznice: odrasli 15 kuna, djeca 10 kuna

Na vanjskim bazenima možete se rashladiti sve do početka rujna. Osim u olimpijskom bazenu sa skakaonicom, kupati se možete i u srednjem bazenu, dok će najmlađi uživati u malom. Osvježenje vas čeka i u jednom od kafića koji su otvoreni uz sam bazen.

SP Mladost

Gdje: Jarunska ul. 5

Radno vrijeme vikendom: 10 – 19 h

Cijena ulaznice: odrasli 15 kuna, a djeca 10 kuna

U kompleksu SP Mladost sve do rujna osvježenje vas čeka u olimpijskom i nekoliko manjih bazena. No, to nije jedina zabava koja vas tamo čeka. Zaigrati možete i košarku, rukomet, odbojku, nogomet i hokej na travi. Ili se možete jednostavno prepustiti zrakama sunca.

Terme Sveti Martin

Gdje: Izvorska 3, Sveti Martin

Radno vrijeme vikendom: 8 – 20 h

Cijena ulaznice: odrasli 77 kuna, djeca 6-15 god. 67 kuna

Ovog vikenda se u termama otvara MartiLandia koja omogućuje prvi skok u bazene s novih tobogana. Pored toga čekaju vas i dva whirpoola na umjetnim otocima, Aquabar, masaža pod baldahinom, a za još malo rekreacije tu je odbojka na pijesku.

Aquapark Adamovec

Gdje: Ulica Dragutina Domjanića 39, Adamovec

Radno vrijeme vikendom: 9 – 20 h

Cijena ulaznice: odrasli 85 kuna, djeca 55 kuna

U vodenom parku samo 25 kilometara udaljenom od centra Zagreba čekaju vas divlja rijeka, bazen plaža, tobogani, gejziri, saune i dječji bazeni. Da ne ostanete gladni pobrinuti će se restoran Aqua Park s različitom ponudom vrhunskih jela.

Terme Jezerčica

Gdje: Toplička cesta 80, Donja Stubica

Radno vrijeme vikendom: 8 – 20 h

Cijena ulaznice: odrasli 75 kuna, djeca iznad 5 god. 55 kuna

Tijekom ljetnih mjeseci gosti mogu uživati u velikom bazenu s tri tobogana, hidromasažom i masažnim topovima. Svi posjetitelji mogu se ispružiti na besplatnim ležaljkama u čijoj blizini su barovi Sunshine i Pool sa šarolikom ponudom jela i pića.

Centar Petek

Gdje: Etanska 10, Ivanić Grad

Radno vrijeme vikendom: 10 – 19 h

Cijena ulaznice: odrasli 25 kuna, djeca 20 kuna

Samo 20 minuta vožnje od Zagreba nalazi se izletište okruženo zelenilom u kojem se možete rashladiti u bazenu ili pak s ekipom zaigrati tenis ili nogomet. Gladni nećete ostati jer tu je restoran Garfield.

Stubičke Toplice

Gdje: Viktora Šipeka 31

Radno vrijeme vikendom: 8 – 24 h

Cijena ulaznice: odrasli 50 kuna, djeca do 7 god. 35 kuna

Nakon kupanja priuštite si spa tretman, masažu ili unajmite bicikli s kojim ćete krenuti u lagano istraživanje bliže ili malo dalje okolice. U restoranu se počastite nekim od lokalnih specijaliteta među kojima su sigurno najpopularniji zagorski štrukli.

Aqua Vivae

Gdje: Antuna Mihanovića 1a, Krapinske Toplice

Radno vrijeme vikendom: 9 – 21 h

Cijena ulaznice: odrasli 90 kuna, djeca od 6-15 god. 60 kuna

Vodeni park smješten u centru Krapinskih Toplica nudi 60 podvodnih atrakcija, masažnih ležaljki, gejzira, slapova, bočnih masaža na stjenkama. Potpunom užitku svoj će doprinos dati ispijanje omiljenog pića, kave ili pak degustacija finih kolača, a sve to dok ste udobno smješteni na ležaljke.

Terme Tuhelj

Gdje: Ljudevita Gaja 4, Tuheljske Toplice

Radno vrijeme vikendom: 10 – 18 h

Cijena ulaznice: odrasli 95 kuna, djeca od 6-15 god. 60 kuna

U Tuhelju vas čekaju bazeni s valovima, dječji bazeni s četiri tobogana, a prava relaksacija čeka vas u relaksacijskim bazenima s gejzirima i podvodnom masažom. Pored ovog osvježenja drugo vas čeka u koktel baru.