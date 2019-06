Donut House novo je slatko mjesto u Splitu. Imaju genijalnu i raskošnu ponudu krafnica

Ako se želite propisno zasladiti i pritom obožavate američke i klasične krafnice, Donut House u Splitu je mjesto koje će vas osvojiti

Svježe, ukusne i napravljene s ljubavlju, kratka je i jasna premisa novijeg mjesta u Splitu koji se prigodno zove Donut House, a nalazi se na adresi Kralja Zvonimira 7. Da, znamo da je ljeto i da svi pazite na kalorije i liniju, i zbog toga odmah na početku velike isprike, ali Donut House je jedno od onih mjesta koje naprosto nismo mogli ignorirati, a u koje kada uđete poželite više nikad ne napustiti. Sada ću vam objasniti i zašto.

Naime, u svojoj raskošnoj ponudi imaju genijalne vrste famoznih američkih krafnica s rupom u sredini, ali i onih klasičnih čije se cijene kreću od 5 do 10 kuna, a o famoznim okusima i kombinacijama da i ne govorimo. No, ipak hoćemo.

Ovdje tako možete primjerice probati donut s mekanom glazurom od bijele čokolade, a koja je punjena Nutellom. Tu je i ona krafnica naglašena borovnicama ili pak nekim drugim sezonskim bobičastim voćem. Isto tako možete se počastiti donutom koji se može pohvaliti glazurom od čokolade s mrvicama kokosa, badema, čokolade i šarenih mrvica, Oreo keksa te kikirikija.

Ako ste skloniji nekim malo egzotičnijim varijantama, onda definitivno ne biste trebali zaobići ananas krafnicu s bijelom glazurom, cimet šećerom, a koja je još ekstra punjena čokoladom. Uf!

Spomenut ćemo još i verziju donuta s glazurom od jagode, čokoladnih mrvica, a koja je punjena kremom od jagoda i Lino lade u kombinaciji sa svježim voćem i čokoladnim keksom. Vjerujemo kako vam već od prve rečenice rastu zazubice kao i nama, pa onda tu stavljamo točku na i.

Jedino što vam još možemo sugerirati jest da ako ste u blizini ili se pak nađete uskoro u Splitu, a volite krafnice i želite se propisno zasladiti, onda je Donut House mjesto koje biste trebali posjetiti jer you can’t buy happiness but you can buy donuts.