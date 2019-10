Bile smo kod Nike Turković u stanu. Uredila ga je potpuno sama, a smaragdno zelena sofa nas je oduševila

Dan smo proveli s Nikom Turković u njezinom zagrebačkom domu. Uredila ga je minimalistički, ali s dozom glamura. Vodimo vas u obilazak

Niku Turković ugostili smo već nekoliko puta na Super1 portalu. Osim što jako volimo njezin istančan senzibilitet prema modi, za ovu 24-godišnjakinju opravdano možemo reći kako je svestrana, pozitivna, gotovo uvijek nasmijana, ali i talentirana, što je nedavno potvrdila i svojim singlom U mraku. Kako Niku pratimo redovito i na Instagramu, a možemo reći i kako je postala prijateljica Super1 redakcije, nismo mogle ne primijetiti i njezin lijepo uređeni dom. Poželjele smo ga vidjeti te predložile Niki našu ideju, a ona je na naš upit odmah pristala te nam rado ispričala baš sve o stanu pod Sljemenom koji dijeli s dečkom Matijom.

“Rekla bih da je naš stan zapravo kombinacija industrijskog minimalizma. Ima tu dosta drva, crnih metalnih detalja, mramora i zlata, a boja koju sam odabrala da se prožima kroz interijer je zelena. I to ona tamna, rekla bih šumska nijansa” opisuje mi Nika dok me provodi kroz stan za koji kaže kako je baš nekako ‘clean’, ali opet s nekom domaćom, toplom atmosferom. “To i je poanta doma. Pazila sam i da sve bude jako uredno i jednostavno za održavanje, ali da zadrži dozu nekog minimalističkog glamura. Nadam se da mi je to uspjelo!?” priča mi Nika koja je inače sve osmislila i uredila sama, dok joj ja na sve što je prokomentirala potvrdno klimam glavom jer bih, da mi to ona nije sama rekla, potpuno jednako opisala ovaj lijepi interijer.

Oda minimalističkom glamuru

U 74 četvorna metra smjestile su se spavaća soba, kupaonica, walk-in ormar, mali toalet za goste, dnevna soba koja je spojena s blagovaonicom i kuhinjom te smočnica i balkon. Ističe kako joj se najviše sviđa to što su većinu stana ostavili u formi open spacea dok je samo njihov privatni segment odvojen. “Taj koncept nam baš nekako odgovara jer je sve jako prozračno i puno je prirodnog svjetla, pa se vrlo lako rashladi, ali i zagrije, što je uvijek plus.”

Iako je interijer uređivan otprilike tri mjeseca, sve skupa je zapravo trajalo puno dulje. Pod to misli na cjelokupne pripreme kao što su rušenje i gradnja, crtanje svakog elementa i traženje materijala, što je onda u konačnici bilo pet mjeseci. No, kaže kako ima još nekih detalja koje bi voljela završiti, ali da je to ionako sve uvijek proces.

Prirodno svjetlo i fotogeničnost omiljenog kutka

Zavirujući detaljno u svaki kutak stana pitam Niku koji joj je nekako najdraži. Iako sam to mogla pretpostaviti jer sam ga često viđala na Instagramu, što me inicijalno i privuklo ovoj priči, to je svakako onaj dio pokraj kreveta gdje se nalazi mramorni noćni stolić sa zlatnim nogicama, starinski drveni stolac od ratana te ogromna zelena raskošna biljka zamija.

“Taj dio se nalazi tik do prozora. Svjetlo je prekrasno i uvijek je sve vrlo fotogenično. Obožavam taj kutak jer mi tamo ispadaju najbolje fotke, a kada stalno nešto trebaš fotkati, onda ti je taj jedan kutak koji te neće iznevjeriti prijeko potreban. Također, volim tamo slagati i birati outfite, ali i u krevetu gledati filmove, čitati.”

Odabir akcentne sofe bio je nemoguća misija

Uz to, u stanu postoji i jedan komad koji naprosto obožava, a oko čijeg je biranja, kako kaže, pravila najviše problema jer joj je potraga za njim bila nemoguća misija. Riječ je o smaragdno-zelenoj sofi u dnevnom boravku za koju možemo reći da je akcent stana, a na nju je naletjela posve slučajno. “Ubrala sam je na nekoj dvostrukoj rasprodaji tako da sam bila oduševljena. Obožavam je jer na nju stane doslovno sedam osoba. Dolazi u tamnozelenom baršunastom izdanju, inače materijal koji je toliko jednostavan za održavanje. Super je što oko njega stvarno nije potreban nikakav dodatni namještaj. Minimalizam na razini.”

Unatoč sofi i njezinom moćnom koloritu, Nika mi govori kako zapravo u suštini više voli jednostavne boje kao i jednostavne, čiste dizajne te da je veliki fan zemljanih tonova. “Bež i smeđe nijanse me smiruju i uživam biti u prostorima takvih toplih, pješčanih nijansi. Toga sam se nekako držala i u uređenju stana, s tim da sam dodala crne elemente, većinski kroz rasvjetu, kako bih zadržala industrijski stil te tu tamnozelenu, koju sam unijela prvobitno sa sofom, a zatim dodala još detalja kroz biljke, ručnike te tekstil.”

Veliko ne za boho i šarenilo

Na moje pitanje drži li više do estetike ili funkcionalnosti, Nika uz smiješak govori kako je ona ipak tim esteta. “Zato sam i kupila zlatni tuš koji uopće ne znam koliko će potrajati. Za početak mi je bitno da mi se sviđa ono što stavljam u interijer. Nakon toga gledam koliko je funkcionalno, i zatim napravim neku vrstu jednadžbe i nađem idealno rješenje. Nikada ne bih kupila nešto posve nefunkcionalno, samo zato što je estetski super. Osim, nekih ludih skulptura, njih obožavam. Ali, ponavljam, prije ću uzeti nešto manje funkcionalno, ako je istodobno jako estetski privlačno. Dogovorim se sama sa sobom na kraju. Pokušam biti racionalna što više mogu.”

Ako je pitate o stilu, Nika će za sebe reći kako je u duši definitivno minimalistica, a stil koji pak nikako ne vidi na i oko sebe je boho i šarenilo. Dodaje kako zapravo jako voli dizajn te u njemu istinski uživa, a u razgovoru mi otkriva da inspiraciju crpi od svuda. To su uglavnom Instagram, Pinterest, časopisi, tuđi domovi, interijeri dućana, modne kolekcije, sve.

Ono što mi još naglašava jest da nije poklonica trendova, te da u tom slučaju uglavnom prati sebe i ono što se njoj sviđa. Govori kako su trendovi ionako prolazni, a stan ili dom trebaju trajati puno duže od trenda, pa se iz tog razloga uvijek trudi razmišljati dugoročno. Naravno da je neki trendovi pri uređenju stana nisu zaobišli, ali objašnjava kako su to oni koji joj se već neko dulje vrijeme sviđaju i kojima ne vidi rok trajanja.

Je li pjevanje pod tušem mit ili?

S obzirom na to da je Nika pjevačica koja se školovala u Londonu na glazbenoj akademiji i nedavno vratila u Hrvatsku, morala sam je pitati o klišeju pjevanja u kupaonici pod tušom. Zanimalo me je li to neki mit ili možda i ona stvarno najčešće pjeva upravo u toj prostoriji svog stana. “Pa, mislim da je to u tušu neki moment u kojem imaš svoj polu spot setup, pa bih se i ja pridružila tom vlaku, jer ima nešto u pjevanju pod tušem, što je daleko bolje od običnog pjevanja po kući.”

I dok u kupaonici voli pjevati, kad dođe doma s posla i napornog radnog dana, svoje vrijeme ipak najviše provodi na omiljenom zelenom kauču kada nastupa i Netflix. Tu joj se često pridruže i dečko Matija, ali i preslatki psić Blu. Kako veliku pažnju pridaje odmaranju na kauču i želi da to mjesto bude ugodno i moderno, nedavno ga je oplemenila i novom vunenom dekicom boje pijeska. “Jako volim male dodatke za stan poput obične dekice, mislim da oni mogu doprinijeti uređenju interijera za male novce, a vrlo brzo i efikasno. Ova koju sam kupila dolazi s bijelim resama i uzorkom riblje kosti.”

U ovoj kući nered je nepoznanica

Na pitanje o neredu u stanu i podjeli kućanskih poslova, Nika me odmah prekida i decidirano na duhovit način govori kako u njihovom stanu nikad ne nastane nered. Malo ga se čak i boji, a sramežljivo kaže i da misli da pati od blagog OKP-a jer da posprema apsolutno sve što joj se nađe na putu i vraća u prvobitno staje. “Mojim ukućanima možda to nije uvijek bajno, ali bar je sve uvijek uredno i nikad ništa ne tražimo.”

S obzirom na to da živi u omanjoj zgradi, zanimalo me i je li dobra susjeda, odnosno što ona na tom polju misli za sebe. “Joj, nadam se da jesam. Nekada zaboravim najaviti druženja, ali imam jako dobre susjede, pa se nikada ne žale. Što se ostalih stvari tiče, mislim da sam stvarno dobra – tu se držim one ‘ne čini drugima što ne želiš da tebi čine’, pa se trudim biti maksimalno obzirna. Još nismo imali nikakvih problema, tako da mislim da ćemo takvim tempom nastaviti i dalje.”