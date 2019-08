Ako vam je partner neuredan i ostavlja stvari gdje stigne, mogle biste mu pokazati ovaj Instagram profil

View this post on Instagram

_ 今 ヒゲ脱毛行きよるけん ← もう少しの辛抱。笑 . . ところで 誰からも聞かれてないけど 夫婦で大好きなTVが #ゴリパラ見聞録 ! 何回かじゃんけん行ったり PARCOの屋上のやつとか サンパレスのイベントも行ったり。 @goriken1024 が キッズの口コミでゴリパラを広めてって言いよらしたけん勝手に広める。笑 @nisijinboy1012 は めんたいワイドの中継で控えとらす時に声かけたら写真撮りましょうか?って言ってくれたり 最高に面白いし優しい。 #発見らくちゃく も かなり好き 笑 福岡ローカルな話ですいません。 全国放送で一番好きなTVは 水曜日のダウンタウン。