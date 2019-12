Provela sam cijelo prijepodne u kaosu trgovačkog centra i za vas isprobala 16 kombinacija na sniženju

Fotkala sam se u kabinama za presvlačenje kako bih vam pokazala što sve vrijedi uloviti na sniženju

Zimska sniženja su službeno počela i ja sam odmah odlučila istražiti ponudu. Moj izbor je pao na Arena Centar jer se u njemu nalaze trgovine u kojima standardno kupujem. Mislila sam kako su ljudi još u blagdanskom raspoloženju te da neće baš od jutra obilaziti trgovine, no grdno sam se prevarila.

U centar sam stigla nešto iza 9 sati ujutro, a prva trgovina u koju sam ušla bila je Zara. Već pri samom ulasku, u trgovini ne zatekao veći broj ljudi od očekivanog, a kada sam izabrala nekoliko artikala i krenula u kabinu jedva sam našla onu praznu. To mi je već bio i više nego jasan znak da će danas biti potpuni kaos. Nakon izlaska iz kabine u Zari, red pri ulazu u kabine je već bio prevelik, a gužva u trgovini nesnosna. U drugim trgovinama situacija je bila nešto blaža, ali svugdje me zatekao red ispred kabina. Osim u Peek & Cloppenburgu, ali to ne znači da u trgovini nije bila gužva. Uz ove dvije trgovine obišla sam H&M i Reserved, no htjela sam pročešljati ponudu još nekih dućana, ali je gužva bila prevelika, a moje strpljenje sve manje.

Na kraju sam isprobala ukupno 16 kombinacija u kojima sam se koncentrirala na neke konkretnije komade poput jakni i kaputa koji su uistinu na značajnom sniženju i mogu se nositi više sezona. Odjeća je uglavnom svugdje snižena od 20 do 40 posto. Za ovaj pothvat unatoč nategnutoj situaciji trebalo mi je oko 3 sata. Pa krenimo redom.

Prva postaja: Zara

Druga postaja: H&M

Treća postaja: Peek & Cloppenburg

Četvrta postaja: Reserved