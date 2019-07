Plivati je novi australski brend kupaćih kostima inspiriran Hrvatskom. Čule smo se s vlasnicom

Plivati je novi brend kupaćih kostima koji će lansirati Australka Julianne Bobanović koja itekako ima veze s Hrvatskom. Evo o čemu se radi

Još uvijek nije kasno za lansiranje brenda kupaćih kostima, pogotovo ako ima ovako ženstvene modele. Osnivačica brenda Julianne Bobanović inspirirala se mediteranskim stilom u stvaranju linije za žene i muškarce. Bivša manekenka i majka dvoje djece brend je nazvala Plivati i otkrila kako je nasljeđe njezinog supruga hrvatsko. Ona je odrasla na Gold Coastu u Australiji i oduvijek je voljela plaže i kupaće kostime.

Želja joj je bila napraviti nešto za one koji traže sofisticirane i moderne modele koji su visokokvalitetni. Modeli su osmišljeni da u njima možete na plažu, a u kombinaciji s nekim odjevnim komadom možete otići i na ručak. “Nasljeđe mog muža je hrvatsko, a razigrani printevi me podsjećaju na naše avanture tijekom godišnjeg odmora u Europi. To je savršen kupaći kostim za muškarce i žene koji ćete nositi na putovanju na odmoru ili kod kuće, na plažu ili bazen, a ručno je izrađen kako bi izgledao dobro i trajno.” Dodaje kako su visokokvalitetne tkanine u potpunosti obložene, otporne na ultra-klor i UP50 + u ženskoj liniji kupaćih kostima.

Svi kupaći kostimi isporučuju se u torbici koju možete koristiti više puta, a dizajnirana je kako bi se smanjio bilo kakav utjecaj na okoliš. Raspon veličina kreće se od broja 8 do 16, a cijene se kreću od 59,90 australskih dolara za žene. Muške kupaće gaćice dostupne su u veličinama od S-XXL i izrađene su od visokokvalitetnog poliestera te pružaju osjećaj mekoće. Imaju dva bočna džepa s mrežastom podstavom i vrpcama za elastičnost struka. Muške gaćice za kupanje nazvane su po hrvatskim riječima – Maslina (masline), Sol (sol – za inćune) i Smokve i imaju zabavne grafike. Cijene im se kreću od 64,95 australskih dolara.

Ono što je super je to da 2 australska dolara od svake prodaje idu zakladi Miracle Babies, vodećoj australskoj organizaciji koja pomaže prerano rođenoj ili bolesnoj novorođenčadi. Brend će biti lansiran u kolovozu, a sve možete pratiti ovdje.