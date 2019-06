Pitali smo naše blogerice koji će beauty proizvodi biti njihovi favoriti u lipnju i zašto

View this post on Instagram

Evo da vidite kakva magija se dogada u @elf_hair salonu. 🤗 Swajpajte za prije/poslije fotke da vidite koliko sam kosu skratila. 🙈 Pramenove smo umjesto s blajhom radili s bojom i lijepo je posvijetlilo sve. 😁 Preko toga je isao preljev da sve ujednaci, a stavljali smo i @lorealakademijahr Smart Bond tretman da kosa bude sto manje ostecena. 😄 Ja sam prezadovoljna i osjecam se poletno bez sve one kose! Kako se vama svida? 😊