Odlučila sam stati na kraj suhoj kovrčavoj kosi. Četiri zagrebačka frizerska salona u tome su mi pomogla

Saloni Sophie, Glamour, Evelin i Aveda posljednjih nekoliko tjedana pobrinuli su se za moj problem suhe kose. Svatko je imao svoju filozofiju

Oni koji imaju ravnu, željeli bi kovrčavu, oni koji imaju kovrčavu željeli bi ravnu kosu. I to je oduvijek bilo tako i bit će i dalje. I ja sam svoju kosu svojevremeno ravnala raznoraznim metodama, no kroz godine sam je kao kovrčavu ipak prihvatila i odlučila iz nje izvući maksimum.

Iako je unazad nekoliko godina bila puno gušća, bujnija, kvalitetnija, pa čak i kovrčavija, život, čitaj stres, prehrana, cjelokupni tempo života i lifestyle uzeli su svoje, što se jednim dijelom manifestiralo i na mojoj kosi. Danas u svoju korist mogu reći da imam odličnog frizera te potrebnu skrb, neku svoju kućnu rutinu njege, ali i gomilu proizvoda koje redovito nanosim kako bi moja kovrčava kosa bila što zdravija, redovito hidratizirana, njegovana te na kraju krajeva – prirodna.

No, iako to sve skupa disciplinirano odrađujem i redovito se šišam, u posljednje vrijeme primijetila sam da je unatoč svemu moja kosa naprosto umorna. I iako je po definiciji često suha, postala je još suša, a kovrče su nekako izgubile elastičnost, gustoću i ne djeluju mi baš previše živahno, mekano i prirodno kako sam navikla.

Ako u obzir uzmemo još i da je zima, odnosno da smo svi izloženi grijanju što još dodatno pospješuje njezinu suhoću, pomoć sam odlučila potražiti u četiri zagrebačka salona. Objasnila sam im svoj problem, a svaki od njih mi ja na tu temu ponudio najbolji tretman iz svoje ponude.

Evo gdje sam bila, što su mi radili, koje smo proizvode i tehnike koristili, kakav je učinak, ali i financijska konstrukcija.

Salon Sophie, Teslina 3

U salonu me dočekala stručna i vrlo ljubazna Mirna koja mi je nakon pregleda kose i vlasišta preporučila tretman za hidrataciju Davida Malletta, inače slavnog frizera s pariškom adresom za kojeg nerijetko kažu da ima zlatne ruke. Tretman je to koji je namijenjen prije svega prirodnoj kosi, baš kakva je i moja, ali koja je ujedno suha i dehidrirana.

Upravo su proizvodi Davida Malletta idealni za takav tip kose, jer osim što joj osiguravaju dubinsku njegu i vlagu, ne otežaju je i pridonose održavanju tog prirodnog, u mom slučaju, željenog looka. Mirna mi je kosu za početak temeljito našamponirala dva puta, s tim da je nakon drugog šamponiranja uslijedila i masaža.

Potom je kosu lagano isprala i umasirala masku koja je pet minuta stajala pod toplim ručnikom jer je riječ o maski koja najbolje djeluje pod toplinom. Nakon ispiranja kose krenuli smo u jednostavno stiliziranje koje je bilo potpomognuto sprejom za oblikovanje kovrči, s efektom morske soli.

Kosu smo sušile s glavom okrenutom naopačke, difuzorom. Mirna ju je još malo pri kraju oblikovala rukama i, voilà, frizura je bila gotova za čas.

Tretman za hidrataciju Davida Malleta, s proizvodima vrlo neutralnog mirisa trajao je oko 15 minuta, a cijena mu iznosi 150,00 kuna i preporučuje se raditi ga jednom mjesečno kako bi kosa bila redovito hidratizirana i nahranjena.

Učinak nakon jednog tretmana bio je vidljiv. Kosa je pod rukama bila mekana, a kovrče su osjetno živnule i nisu više djelovale (na vrhovima) suho. Stiliziranje, odnosno sušenje je koštalo dodatnih 100 kuna. Mirna je za kraj dodala i kako u ponudi salona imaju i kućna pakiranja proizvoda s potpisom Davida Malletta.

Salon Glamour, Medvedgradska ulica 39

Moja druga avantura nastavila se u salonu Glamour gdje se za mene i moje kovrče pobrinuo frizer Pave. Kratke konzultacije dovele su nas do zaključka da bi za moju kosu bio izvrstan Rejuvenating oil tretman popraćen Philip B. linijom proizvoda, za koje mi je odmah skrenuo pažnju kako ih koriste i hvale holivudske zvijezde poput Lady Gage i Nicole Kidman. Naravno, odmah sam pomislila kako će onda vjerojatno odgovarati i meni (smijeh).

Tretman smo započeli dobrim iščešljavanjem kose koje djeluje na izvlačenje sebuma. Potom mi je Pave detaljno na kosu četkicom nanio spomenuto ulje koje je moralo 20-ak minuta odstajati, a onda se blago zagrijati fenom za njegov bolji učinak. Ulje je to koje se upija u vlakno kose i popunjava ga iznutra te kosi vraća sjaj i elastičnost.

Potom je uslijedilo pranje šamponom na bazi avokada i peperminta s efektom hlađenja tjemena koje je bilo zapravo jako neobično i fora. Šampon između ostalog potiče cirkulaciju krvi i osvježava vlasišta.

Red je stigao i na regenerator za obnovu i zaštitu kose, moram priznati, jako ugodnog i senzualnog mirisa, a koji smo pustili da djeluje nekoliko minuta pod toplim ručnikom.

Nakon ispiranja, Pave mi je kosu još nagradio i maglicom u spreju na bazi jabučnog octa koja se ne ispire, a obnavlja pH vrijednost, nakon čega mi je kosa osjetno bila sjajna i zaglađena. Uslijedio je potom moj najdraži korak, sušenje, stiliziranje i frizura.

Kao finiš za oblikovanje Pave je nanio kremu koja se ne ispire, a koja uljepšava, definira, omekšava i njeguje kovrče. Kosu smo osušili prirodno s difuzorom uz lagano oblikovanje vještim Pavinim rukama.

Tretman je trajao oko sat vremena, a kosa mi je danima nakon naočigled i pod rukama doista izgledala svježe, nahranjeno i blistavo, a uz sve to bila je i jako mirisna. Čini se da joj je ovaj dubinski tretman uljem doista godio. Cijena tretmana iznosi 220,00 kuna, dok je pranje i feniranje za moju dužinu kose dodatnih 60,00 kuna. Svi Philip B. (korišteni) proizvodi u Glamouru se mogu kupiti i u obliku kućnih pakiranja.

Frizerski salon Evelin, Nova ves 72

Treća postaja za moje kovrče bio je salon Evelin, a njima se ovdje bavila iskusna Josipa. Od proizvoda koje koriste u salonu odluka je pala na one francuske Kérastase i to liniju Discipline, a radile smo Relax tretman.

Tretman je krenuo pranjem kose u dva navrata i to hranjivim šamponom koji kosu neće otežati, što je kod kovrčavih itekako bitno. Za bolji učinak Josipa mi je kod drugog šamponiranja osigurala i neizmjerno ugodnu masažu tjemena za koju sam poželjela da nikad ne prestane.

Nakon ispiranja šampona na red je došla i maska za disciplinu kovrči koja kosi daje volumen, štiti je od topline fena, a zahvaljujući dubokoj formuli za obnavljanje na bazi ulja čini je sjajnom, mekom na dodir i osigurava zaštitu vlasi.

Maska je na kosi pod toplim ručnikom stajala oko pet minuta nakon čega smo je isprale. Naravno da sam odmah morala kosu opipati da vidim je li doista bila glatka i na moje oduševljenje, pogađate, je.

Potom je uslijedilo stiliziranje kose koje je Josipa započela blagim nanošenjem ulja za zaštitu vrhova, dok je ostatak oblikovanja odradila spretno pod rukama jer su se kovrče same od sebe počele slagati. Kosu smo sušile klasično s difuzorom uz lagane pritiske rukom kako bi ostale pune, definirane i na kraju postojane.

Kérastase Relax tretman čija je cijena 120,00 kuna trajao je oko pola sata, a rezultat je bio za svaku pohvalu. Nahranjenu, njegovanu, podatnu i sjajnu kovrčavu kosu uvijek je lijepo vidjeti, ali i osjetiti pod rukama, a moja je nakon ovog tretmana bila upravo takva. Za sušenje i stiliziranje potrebno je izdvojiti još 100,00 kuna, a sve ove i ostale Kérastase proizvode možete kupiti u Evelin salonu.

Ruža Pure Aveda Lifestyle salon, Dežmanova ulica 5

Posljednji u nizu koji sam posjetila bio je Ruža Pure Aveda Lifestyle salon u kojem je naglasak na organskom, prirodom konceptu. Ondje se Filomena pobrinula za mene, a nakon kratkog pojašnjenja tretmana za koji se odlučila gledajući moju kosu, odvela me u relax dio u kojem me prvo izmasirala. Kaže kako im je cilj da im klijenti budu maksimalno opušteni u salonu pa da zato imaju i jedan malo drugačiji pristup od samog početka.

Potom mi je objasnila kako isključivo koriste Aveda proizvode koje možete u salonu kupiti, a za moju kosu Filomena je odabrala prigodnu liniju Be Curly na bazi aloe vere i proteina pšenice. Šamponiranje i masaža tjemena za poticanje cirkulacije bili su odličan nastavak na opuštajuću uvertiru. Potom je po dužini kose kistom nanijela masku koja je oko pet minuta stajala pod toplom kapicom kako bi efekt bio maksimalno učinkovit. Cilj je bio da kosu ne oteža, da je dubinski nahrani, a i primijetila sam i da je vrlo ugodnog mirisa.

Nakon blagog ispiranja, a prije sušenja Filomena je kosu zaštitila i sprejem za kosu izloženu toplini fena, a onda je rukama nanijela i kremu za definiciju kovrči koja kosi daje istovremeno sjaj, i hidratizira je.

Kosu smo sušile difuzorom uz popratno oblikovanje kovrča rukama, ali i uz koji okret glave naopačke. Nakon feniranja i definiranja frizure, Filomena je još za kraj kosu pošpricala sprejem za blago učvršćivanje. Rezultat je bio, malo je reći, odličan. Osim što je kosa izgledala naprosto genijalno, kovrče su bile sjajne, oblikovane, bujne i mekane. Cijena tretmana Aveda Be Curly iznosila je 120,00 kuna, dok je za sušenje, stiliziranje i frizuru potrebno izdvojiti još 130,00 kuna. Sve skupa je trajalo oko sat vremena, a kako svoj Aveda salon nazivaju i svojevrsnim spa centrom za kosu, mogu sam tome u prilog reći kako sam se upravo tako tamo i osjećala.

Zaključak

S obzirom na činjenicu da je kovrčava kosa po prirodi suha i da joj je potrebna kontinuirana njega, svi tretmani u mom slučaju pokazali su se vrlo učinkoviti i s instantnim, vidljivim rezultatom. Uloženo i dobiveno doista je bilo opravdano ako u obzir uzmemo kvalitetu proizvoda, posvećenost frizera, rezultat i sveukupni doživljaj same usluge i ambijenta.

E sad, koji bi tretman od navedenih dugoročno za moju kosu bio idealan, još je prerano reći, jer bih sada trebala jedan po jedan na dulje staze zasebno implementirati u svoju beauty hair rutinu kako bih doznala koji od njih mojem tipu kose i kovrčama doista najviše odgovara da bih postigla i održala blistav, mekan, sjajan, nahranjen, volumeniziran i zdrav izgled kose.

No, ono što je odlično u cijeloj priči jest da sve ove proizvode, kao i cjelovite ili pak proširene linije možete u spomenutim salonima nabaviti u kućnim pakiranjima, a onda je dalje sve na vama koliko ćete biti disciplinirani i ustrajni. Rezultata u svakom slučaju mora biti, a kad si ipak poželite ugoditi, te neke proizvode i tretmane možda samo testirati, a da to sve skupa netko pritom napravi za vas, sada znate gdje, kako, s kojim očekivanjima i po kojoj cijeni. Sure my life isn’t perfect but my curls are.