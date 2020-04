Zdravstveni radnici su mi rekli da sam hipohondar, a štitnjača mi je na UZV-u postala nevidljiva. Ovo je moja priča o borbi s autoimunom bolešću

Tada sam već nekoliko mjeseci eksperimentirala s bezglutenskom prehranom i htjela sam raditi testiranje na celijakiju, međutim to se nije dogodilo uz obrazloženje da samo tražim pažnju. Celijakija je najčešća autoimuna bolest koja prati Hashimoto, a isto tako je jedna od bolesti koju je teško dijagnosticirati pa znatan broj ljudi s celijakijom nikada ni ne dobije dijagnozu. Danas je poznato da celijakija može biti tipična, atipična i tiha, međutim tada se to nije znalo i pretrage su se radile isključivo kod onih ljudi koji su imali tipične simptome.

Par mjeseci ja sam imala totalne rupe u pamćenju do razine da bih zaboravila da sam nešto napravila, dogovorila, poslala, napisala

Meni nije problem samo gluten već pšenica općenito, jer reagiram čak i na proizvode bez glutena u kojima je ekstrahiran gluten poput piva bez glutena. Recimo, prošle godine sam uvela tofu kao eksperiment. Nisam pažljivo pročitala deklaraciju i nastavila sam konzumirati taj proizvod mjesecima. Kada sam napokon shvatila da navedeni tofu ima shoyu sos (soja sos s pšenicom) i podijelila to s bliskom prijateljicom ona se rasplakala i rekla da sada napokon sve ima smisla. Naime, tih par mjeseci ja sam imala totalne rupe u pamćenju do razine da bih zaboravila da sam nešto napravila, dogovorila, poslala, napisala. To me je dovelo do niza neugodnih situacija, ali srećom, sada sam naišla na puno više razumijevanja okoline.

NIJE DOVOLJNO SAMO PROMIJENITI PREHRANU i OČEKIVATI ČUDO

U trenutku kada sam odlučila krenuti na autoimuni protokol skoro 15 godina sam bila vegetarijanka. Nikada ranije nisam bila ni na kakvoj dijeti niti posebnom režimu prehrane. Mislila sam da se hranim najzdravije na svijetu tim više što sam zadnjih godinu dana vegetarijanstva svakodnevno kuhala i blendala zelene smoothije, a nisam konzumirala ni gluten, mliječno, šećer niti procesuirano. Nakon što sam pročitala sve tada dostupne informacije o autoimunom protokolu, odlučila sam krenuti od ponedjeljka i naivno mislila da će mi mjesec dana protokola biti dovoljno. AIP je tip eliminacijske prehrane na kojem se privremeno (minimalno mjesec dana, maksimalno dvije godine) izbacuju sve potencijalno alergene namirnice. Pritom se stavlja naglasak na raznolikost i konzumaciju nutritivno bogatih namirnica poput povrća, iznutrica i morskih plodova.

Potrebno se uistinu posvetiti sebi i otkrivanju uzroka bolesti, malim koracima mijenjati loše navike i pritom voditi dnevnik

Međutim, nije dovoljno samo promijeniti prehranu i očekivati čudo. Potrebno se uistinu posvetiti sebi i otkrivanju uzroka bolesti, malim koracima mijenjati loše navike i pritom voditi dnevnik. Iako se čini smiješno, vođenje dnevnika je jako bitno, jer je lakše povezati koji okidači se ponavljaju. Protokol nije težak zbog privremene restrikcije. Energija i volja za životom koja se javi kao posljedica izbacivanja onog što ti smeta i uvođenja onog što ti treba su dovoljna motivacija. Izazovno je jer se upuštaš u avanturu otkrivanja i suočavanja sa samim sobom. Počneš preuzimati odgovornost za sebe i svoje izbore. Nije dovoljno samo promijeniti prehranu, potrebno je presložiti prioritete. Spavanje i boravak na svježem zraku su jednako važni za imunitet i zdravlje. Kao rezultat tog iskustva u suradnji s Ivanom Zovak nastao je ‘Autoimuni nutrivor’ – priručnik i kuharica bez alergena, praktični vodič kroz sve faze AIP avanture.

PRVO IZDANJE RASPRODALO SE U MANJE OD POLA GODINE