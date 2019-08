Upoznala sam ga na djevojačkoj zabavi, a onda zbog njega potpuno preokrenula svoj život

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 28-godišnje financijske savjetnice

SRIJEDA

Uvijek sam bila drugačija od svoje sestre, poprilično drugačija. Dijele nas samo dvije godine, ali kao da smo oduvijek bile dio različitih obitelji. Ona je neprestano izlazila, dovodila dečke doma, odlazila je na duga putovanja i često mijenjala poslove. Pronašla se i u srednjoj školi i na faksu, a ja sam uvijek bila pomalo, ali skriveno, zavidna na to koliko sreće ima u životu. Sreća joj se ponovno osmjehnula i udaje se za divnog tipa koji ju voli više od sebe. Ja sam zaručena, pa nije tako loše, ali sam zaručena već skoro tri godine jer se ne uspijevamo dogovoriti za datum. Barem tako govorimo ljudima.

Pripreme za vjenčanje su krenule, a mene je uz njih krenula prati anksioznost. Počela sam si postavljati pitanja o tome što radim u životu, zašto je moja mlađa sestra ponovno ispred mene i hoću li se uopće ikada udati? Haljinu sam kupila prije tjedan dana, cipele su spremne i zapravo je baš sve na mjestu, a ja se osjećam kao zadnja budala.

Sjedim u svojoj staroj sobi u kući od staraca i promatram stare slike na zidu koje su ostale stajati ovdje već skoro 12 godina. Rano sam otišla od doma, ali se ništa nije promijenilo. Ulazi moj zaručnik pa, s obzirom na tužnu reakciju na mom licu, počnemo pričati o tome što me muči. Pričam mu sve, a on me mazi po ramenima i jednostavno govori da ‘to pustim’ i da ‘će sve biti dobro’. Htjela sam to čuti, ali me nije previše ohrabrilo. Ustajem i odlazim kuhati kavu.

U kuhinji ulazim u raspravu s mamom i Ninom, sestrom, o broju dečkiju koje smo dovele doma. Mama nas malo zeza pa se ponovno napominje kako ih je Nina dovela mnogo više, ali ‘ipak je Nina izlazila puno duže, a i ranije je krenula s time’. Uvijek je ista priča. Ponovno se malo spustim pa odlazim nazad u sobu i bacam se na krevet. Jednako kao što sam to radila i dok sam ovdje živjela.

Uspjela sam zaspati pa se budim oko 19 sati. Nalazim dragog pa odlazimo doma, a ja mu još malo kukam oko sestre i svog nimalo interesantnog života. On, uobičajeno, samo kaže ‘bit će sve dobro’, pa odlazimo spavati.

ČETVRTAK

Odlazim na posao uz tri sestrine poruke u vezi haljine, hrane i pospremanja. Ona je srećom na godišnjem trenutno pa se stigne baviti svime prije subote. Na sve joj skupno odgovaram ‘ok’ i malo odspavam u tramvaju. Na poslu imam tek par sastanaka pa izlazim u 17. Udara me toplina i odmah mi se počne spavati. Dočekala me sestra jer idem s njom i njenom kumom na probno šminkanje za svadbu.

Dolazimo kod vizažistice pa me cure počnu nagovarati da i mene našminka, iako mi to nije bilo u planu. Sestra odigra kartu kako to trebam napraviti za nju i njeno vjenčanje pa prihvatim. Nakon 45 minuta se gledam u ogledalo i potpuno šokiram. Nikad se ne šminkam i to nije moj stil, ali eto, izgleda kako mi dobro stoji. Šaljem sliku zaručniku, a on ne odgovara. U salonu razgovaramo o muškarcima, seksu, odjeći, a onda shvatim da uopće nemam puno toga za reći. Slušam sestru i sve njene dogodovštine pa se ponovno malo posramim svog dosadnog života. Nagovaraju me da pričam kako mi je u krevetu s Markom, a meni treba gotovo minuta da se sjetim kad smo zadnji put spavali zajedno. Kad sam se napokon i sjetila, ono što sam imala za ispričati doslovno nije bilo vrijedno spomena. Bilo je, pa, okej.

Na ovakvu moju reakciju žene me, onako ženski, napadnu i krenu objašnjavati kako si takve stvari ne smijem dopuštati, da sam bolja od toga i sve ostale priče. Nešto u tom razgovoru me natjeralo da sama sebi kažem dosta i pokušam malo više biti kao svoja sestra, ako ništa, barem malo više otvorena i divlja.

Stižem doma i shvaćam kako još uvijek imam šminku na licu s kojom izgledam gotovo neprepoznatljivo. On je doma, ali nije mi odgovorio na poruku koju je vidio. Pogleda me podižući pogled s ekrana na par sekundi i kaže mi bok te da će mi se brzo pridružiti u kuhinji. Pozdravim, ali odem u sobu i skidam se.

Legla sam na krevet samo u donjem rublju i pokušala se postaviti u neku, barem mi se činilo, seksi pozu. Ostala sam tako desetak minuta, pa ga pozvala da dođe. Stigao je u sobu i ostao zaprepašten, ovakvo nešto ga ne dočeka baš često, praktički nikada. Umjesto reakcije kojoj sam se nadala, kaže mi kako nema sada baš vremena jer baš mora riješiti mail. Poludim na to, ustanem i povučem ga na sebe i krenem ljubiti. Leži iznad mene, ljubimo se, a ja mu krenem skidati majicu. Nećka se, ali ju skine pa me krene ljubiti po vratu i grudima. Pitam ga da skinem grudnjak, a on kaže kako ne treba pa krene otkopčavati svoje hlače. Kaže mi da skinem gaćice dok ja pokušavam stvoriti neku vatrenu atmosferu, ali mi baš ne uspijeva. Skidamo se do kraja pa počnemo voditi ljubav.

Nakon desetak minuta on završava i odmah ustaje tražeći odjeću. Navlači to na sebe dok se ja okrećem i pokrivam plahtom. Izlazi iz sobe i kaže da će on riješiti večeru danas. Ostajem sama u sobi i pa, završavam sama sebe jer njemu to očito nije bilo u fokusu.

Tuširam se, večeramo i progovorimo tek par rečenica o tome kako je kome bilo na poslu. Odlazim u krevet gotovo u suzama, ne želim ovakvo tretiranje više.

PETAK

Budim se potpuno slomljena, boli me glava od previše razmišljanja. Danas sam slobodna jer me čekaju pripreme za vjenčanje, a navečer djevojačka zabava. Nemam pojma što ću odjenuti, ali se odlučim ne zamarati time prije nego doručkujem i popijem kavu.

Oko 13 sati odlazim kod staraca doma, tamo imamo prvi dio prijema pa pomažem u pripremama. U međuvremenu popijem relativno mirnu kavu sa sestrom i govorim joj kako nisam sigurna gdje sam u vezi i što zapravo radim, a ona me krene ispitivati da kakva nam je to fora da smo zaručeni već skoro tri godine i zašto zapravo čekamo. Kao i uvijek, nemam konkretan odgovor na to. Kava se pretvorila u ginove, a onda i nakon par sati u par rakijica zbog kojih sam joj dopustila da me ona danas odjene za djevojačku, a njena prijateljica će me našminkati.

Trebalo mi je malo hrabrosti za ovo, ali na kraju zaista izlazim u kratkoj crnoj haljini, visokim petama i sa sređenom kosom. Prvi dio djevojačke je u restoranu pa se prebacujemo u klub. Na večeri popijem još par čaša pa me ideja plesanja u klubu strašno razveseli. Čim smo stigle prebacujem se na plesni podij i u samo par minuta do mene stiže neki muškarac.

Visok je, preplanulog tena i tako dobro miriše. Približi se mom uhu, toliko blizu da osjetim dodirivanje njegove kože na svojoj. Pita me poznajemo li se možda od nekuda i može li me častiti pićem. U tom trenutku pogledam prema curama koje mi pokazuju palac gore. Ma, what the hell, hajde, počasti me pićem.

Odlazi do šanka i daje mi priliku da ga dobro promotrim. Tamne traperice i siva košulja pristaju mu kao da su za njega šivane, a hod mu je strašno ponosan, kao da dobro zna kako izgleda. Vraća se do mene i krenemo se glasno derati jedan prema drugome zbog glazbe, a onda prebacujemo za jedan visoki stol na malo tišem mjestu. Govorim mu kako sam na djevojačkoj, ali ne spominjem svog zaručnika. Nemam niti prsten, pa nije ni mogao ništa pomisliti. Da, nemam prsten jer niti to ‘još nismo dogovorili’. Privlačan mi je, strašno i dok razgovaramo imam želju da mi bude bliže. Kao da to pročita iz mene pa stojimo i pričamo tako da nam se dodiruju laktovi, a svako njegovo pričanje na moje uho slučajno završi dodirom njegove usne po mojoj ušnoj resici.

Plešemo, svi zajedno, prolaze sati, a ja u sebe unosim još podosta čaša. Oko šest ujutro krećemo prema doma, a on se požuri da me pozdravi. Dolazi mi jako blizu, lijevom rukom hvata za struk i privlači k sebi, dok mi desnom rukom miče pramen s lica. Naginje se nad mene i poljubi me. Osjetim vatru iste sekunde, u trbuhu se nešto pomakne i nastavljam ga ljubiti, baš onako snažno. Čvrsto me drži za struk, a mene pali njegova snažna ruka na mojim leđima. Primam ga za ramena dok mu lagano grizem donju usnu, a onda me uhvati panika pa ga odgurujem od sebe. Napravila sam sranje, idem u krevet. Spavam kod sestre, a zaspim maštajući o njemu. Sranje.

SUBOTA

Mamurno buđenje je nešto što mi nimalo nedostaje. Dogodilo mi se tek par puta u životu, ali čini se kao da je ovo najgore do sada. Čim otvaram oči vrti mi se, i prostorija, ali i film od sinoć. Vidim ga ispred sebe i proganja me krivnja. Razgovaram o tome sa sestrom koja mi objašnjava kako mi nema što biti krivo i da sam samo napokon dobila ono što mi je trebalo. No, kakva jesam, krivnja je jača od mene pa zovem Marka. Dogovorimo se da me pokupi. Stiže po mene, ne daje mi ni poljubac, a ja čitavim putem razmišljam da li da mu kažem ili ne.

S obzirom na to da je čitavih trideset minuta pričao samo o sebi i svom poslu, odustajem od toga, uz razmišljanje kako mi je žao što sinoć nisam bolje iskoristila situaciju. Kroz život sam uvijek bila mirna, draga i pravedna. Uvijek sam radila sve što od mene očekuju i nikada nisam postupala protiv nekih klasičnih vrijednosti. Smije se dogoditi i meni, ionako je bilo samo sinoć i samo kratko.

Prije nego se i stignem pomiriti s time, stiže mi poruka na Instagramu. Od tipa od sinoć. Uspio me pronaći i pita me jesam li možda za da popijemo piće. Prije nego otvorim poruku pregledam mu sve slike (ima otvoren profil, jes!) pa se zateknem kako gledam slike drugog tipa. Marko ulazi u prostoriju, a ja odmah ulazim u poruku i odgovaram mu da može. Kasnije, pokušam pričati s Markom u vezi vjenčanja, našeg, ne sestrinog, a on ponovno ignorira konkretan razgovor o tome. Poludim i to preraste u veliku svađu. Toliko veliku da sam na kraju skoro počela bacati stvari na njega. Od svih stvari koje je izgovorio i koje nismo riješili, usudio se reći kako on u ovoj vezi nije sto posto. Nakon pet godina veze i tri godine zaruka govori mi kako nije u ovome sto posto! Pokupim stvari i kažem mu da ću sada ostati kod sestre. Odlazim kod nje, cmizdrim i zaspim nakon par čaša boce koje je zbog mene otvorila.

NEDJELJA

Ujutro budim i dalje ljuta pa šaljem poruku tipu iz izlaska. Očito moj način života nije bio dovoljno interesantan da budem zadovoljna, želim to promijeniti, hitno. Pitam ga je li slobodan već danas, a od odgovara u roku par minuta pa se dogovaramo. Tek dva sata prije toga shvaćam koliko sam nervozna, kako sve ovo radim iz ljutnje i kako nemam pojma što radim. Nalazimo se u 18 sati, a ja sam uzbuđena kao kakva tinejdžerica.

Navlačim na sebe nešto što mi je sestra pripremila i stižem 10 minuta prerano. Stiže on, jednako zgodan kao i ranije, ali kao da je još tamnije kože. Tako dobro izgleda. Dolazi do mene, približi mi se, da mi pusu u obraz pa odlazimo sjesti. Iako to nikada prije ne bi radila, priznam mu sve u prvih 15 minuta. Baš sve. Začudo, on to smatra strašno simpatičnim pa me prima za ruku. Privlači me k sebi, naginje preko stolca i ponovno me poljubi, a osjećaj je isti. Žar, vatra, uzbuđenje, nešto novo. Nakon odlične večere i pola boce vina izlazimo iz restorana ljubeći se kao klinci, a onda me pita hoću li do njega. Napominje i da ne moramo ništa raditi, samo ne želi da noć već završi. Pristajem.

Čim smo došli do njega počeli smo se ljubiti kao da se prvi puta vidimo, što i nije daleko od istine. Dovodi me do kauča pa mu sjedam u krilo i ljubim ga po vratu. Čujem kako malo stenje od užitka, ali se suzdržava da me ne počne skidati. Tijelo mu je čvrsto i jako, a ja osjećam kako sam spremna i kako ga želim. Usnama se spuštam do ruba hlača, podižem majicu i počnem ga ljubiti po trbuhu dok osjećam kako je sve veseliji zbog toga što radim. Podižem mu majicu, on je skida, a onda se uspravlja i kreće ljubiti mene. Okreće me ispod sebe i počne svoj put kod uha. Lizne me lagano, a onda ostavi svoj trag i na vratu. Naježim se od ugode dok se on spušta prema grudima i rukama mi skida majicu. Nastavlja spuštajući mi naramenice grudnjaka i samo lagano gurne jezik i poliže bradavice. Tresem se od ugode i znam da želim ovo. Pita me još par puta jesam li sigurna, znam da jesam.

Skida me dok mu ja otkopčavam hlače pa me hvata cijelu i nosi u spavaću sobu na veliki krevet. Ležim na hladnoj svilenoj plahti i ne mogu odlučiti odgovara li mi više njegov vruć dodir prstiju koji plaze po unutarnjoj strani mojih bedara ili hladni dodir plahte na kojoj ležim. Skida me cijelu pa se igra sa mnom dok me gleda u oči i ljubi me. Osjećam vatru i takav žar dok zavlačim svoju ruku u njegove bokserice. Tako je velik. Spuštam ih, a on to shvati kao poziv.

Ljubi me, snažno i gleda, a onda mi dolazi. Preplavi me osjećaj topline iz najdubljeg dijela mog tijela i bića. Uživam kako nisam već godina, a što više ja uživam, on je snažniji i još više mi pruža zadovoljstvo. Ubrzava ritam, pa usporava i cijelo vrijeme pleše sa mnom, s mojim tijelom. Srce mi udara toliko snažno dok se bližim vrhuncu, a onda ispuštam glas oduševljenja, stenjanje toliko jako da jedva dolazim do daha. Ubrzo nakon završava i on, a onda me ljubi dok još uvijek osjećam kako nam tijela zajedno drhte od užitka. Kad smo se malo ohladili legne iza mene i približi moje tijelo svome, kaže kako me samo želi osjetiti cijelu, a onda i šapne kako se boji da bi se mogao zaljubiti.

Nikad nisam bila osoba koja će ovakvo nešto napraviti, preokrenula sam poznati život naopako. Nikada nisam mislila da će mi se netko tako brzo uvući pod kožu, a niti izazvati takvu strast u meni. Uvijek sam mislila da je dosadan stil života jednostavno predodređen za mene, a sada sam to počela mijenjati.