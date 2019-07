Rastavljena sam i sama već duže vrijeme, a nabacuje mi se muškarac koji je mnogo mlađi od mene

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 40-godišnje profesorice

PETAK

Prošlo je točno dva mjeseca. Već sam dva mjeseca sama. Već sam dva mjeseca rastavljena žena. On je otišao kod druge. Točnije, odlazio je on kod nje već poduže vrijeme, samo ja to nisam znala. No, naš posljednji rastanak bio je prije točno dva mjeseca. Sada mi se čini kao da je prošlo tek tjedan dana, ne znam niti sama što da mislim o njemu i svemu što se tada zbivalo. On je sretan, doduše, on je već dugo bio sretan jer je bio s njom, a ja sam ostala sama. Srećom pa su nam djeca već odrasli ljudi kojima ovo nije došao kao prevelik šok. Suprug i ja, isprike, bivši suprug i ja u braku smo bili 16 godina.

Kćer smo dobili prije nego smo ušli u brak bez obzira na sva pitanja koja smo dobivali do njene četvrte godine. I bili smo sretni, zaista jesmo, barem sam ja to tako percipirala. Zadnjih godinu dana on je neprestano bio na poslovnim putevima, a onda je i otišao živjeti u Zagreb na pola godine. Najveća ironija svega je što smo zajedno preselili iz Zagreba u Split, a onda se on vratio, sam. Na kraju svega sam ostala sama, kćer ne živi s nama, a sin je otišao živjeti s njim u Zagreb jer je shvatio kako je bolje da u srednju školu ide tamo gdje ima veći izbor. Mogla sam se i ja vratiti, ali sam ipak odlučila ovo napraviti za sebe i ostati ovdje.

Večeras idem na večeru kod kolegice s posla, organizirala je malo druženje za svoje prijatelje pa me pozvala. Premda se osjećam čudno ići sama, ovo je novi početak za mene. Navlačim crveni kombinezon, što je također novitet za mene i čak se šminkam. Zovem taksi, planiram se zaista opustiti danas i ne želim misliti o autu, parkingu i ostalim glupostima. Stižem do nje, na terasi je već desetak ljudi pa i ja tražim svoje mjesto među njima. Osjećam se malo čudno kada ostali ulaze u neke razgovore, a ja nemam baš što komentirati, no dobro, to valjda sada tako izgleda.

Nakon sat vremena vidim tu kolegicu kako pokušava namjestiti rasvjetu i baš joj i ne ide pa joj otiđem pomoći. Dok joj pomažem i stojim na ljestvama, skoro mi jedna lampa padne, ali ju netko uhvati. Pogledam ispod sebe, a dočeka me širok osmijeh muškarca koji je vidno mlađi od mene. Zahvalim mu nekim piskutavim glasom i razmišljam kako se uspjelo dogoditi da me mrvicu očarao u samo par sekundi. Spuštam se sa ljestvi, a on mi pomaže tako da me prima za ruku. Predloži mi da popijemo piće, a ja sam potpuno smetena. Gledam u kolegicu koja mi s odobravanjem lagano kima pa krenem s njim.

Sjedamo na klupicu, a on mi toči vino. Ispituje me tko sam, odakle sam i zašto me nije upoznao prije. Razmišljam o tome da mu kažem da sam rastavljena i da imam djecu i da je jedno dijete vjerojatno skoro njegovo godište, ali odustajem od toga pa u razgovoru izbjegavam takve teme. Pričamo o poslu, i on je u branši, pa komentiramo učenike, druge profesore, a i sve ostale gluposti s kojima se susrećemo kroz dane. Saznajem da ima 28 godina, što znači da smo ‘samo’ 12 godina razlike. Prepadne me malo ta informacija pa dosta brzo nakon toga završavam razgovor i kažem mu kako moram ići. Osjetila sam i kako me malo uhvatio alkohol koji sam popila i shvaćam da je bolje da uhvatim taksi i otiđem spavati. Kući stižem oko ponoći i odmah odlazim u krevet, pomalo ljuta što sam si ovakvo nešto uopće dopustila.

SUBOTA

Danas imam slobodan dan, ali imam dosta učeničkih radova koje trebam ispravljati. Radim doručak i kuham kavu, ali radim najveću moku koju imam. Osjećam blagi mamurluk što me dosta živcira i teško se koncentiram. Ne mogu si pomoći, vrti mi se sinoćnji film u glavi i razgovor s njim. Dakako, i njegovo tijelo, tetovaže i snažne ruke.. Trgnem se iz sanjarenja ponovno malo ljuta na sebe jer si uopće dopuštam sanjati. Oko podne se bacam na posao.

Dobivam poruku od kolegice za kavu popodne pa joj odgovaram da može, a onda vidim da imam još jednu poruku od nepoznatog broja; “Nisam siguran je li ovo dobra ideja, dosta si brzo pobjegla jučer, ali želio sam napraviti barem nekakav kontakt. Ako ćeš ikada biti zainteresirana za kavu, rado bih da se javiš.” Okej, očito je dobio moj broj, ali ja zaista ne znam što da mu odgovorim. Koliko god da mi je bio simpatičan mislim da nisam spremna provoditi vrijeme s nekim tko je toliko mlađi od mene. Ne odgovaram odmah nego se i dalje bacam na posao, možda mi dođe odgovor kasnije.

Nakon sat vremena i dalje nisam ništa produktivno napravila, ali sam odlučila da se želim vidjeti s njim. Šaljem mu poruku da sam slobodna sutra u popodnevnim satima. Reći ću mu pa što bude, bude. Ali prvo ću to danas prokomentirati s prijateljicom.

Na kavi s njom dobivam savjet da budem iskrena, otvorena i svoja, baš onaj klasični savjet koji dobivam već godinama. Da, okej, budem. Drago mi je da se slaže s mojom odlukom. Usput mi govori još par stvari o njemu, da je profesor od kad je došao sa faksa, da ga klinci obožavaju, kao i ostale kolege. Također mi govori da je prije godinu dana izašao iz jako ozbiljne veze, bio je zaručen. To mi malo olakša moju namjeru da budem iskrena, vjerujem da će me razumjeti.

Družim se s njom do 22 sata pa odlazim doma i zurim u mobitel. Kao da sam čekala da mi pošalje još neku poruku. U iščekivanju te poruke koja neće stići, odlučim ga malo pregledati na društvenim mrežama. Sladak je, jako. Saznajem još više stvari o njemu pa shvatim kako je to loša ideja pa se fokusiram samo na slike. Zaspim s mobitelom u rukama.

NEDJELJA

Nervozna sam kao malo dijete od kad sam se probudila. Nisam izlazila na dejtove od svoje 18 godine i uopće ne znam kako to treba izgledati, pogotovo u današnje vrijeme. Tek danas to shvatim i uhvati me potpuna panika. Okej je, dobro je, mogu ja to, govorim si to cijelo vrijeme. Šaljem mu možemo li možda tu kavu prebaciti na neki raniji termin, želim se toga čim prije riješiti. Odgovara kako može i da je slobodan oko 11 sati. Može.

Spremam se i to potraje neobično dugo jer ništa od stvari koje imam u ormaru mi odjednom ne pristaje. Ništa mi ne odgovara, ali se odlučujem za obične traperice i bijelu majicu s printom. Bit ću obična, barem pokušati. Navlačim tenisice pa shvatim da izgledam kao da se trudim izgledati mlado, cipele mi stoje kao da idem u izlazak pa navlačim mokasine, to mi je zlatna sredina.

Dolazim do kafića, a on već sjedi. Sjednem preko puta njega, a on ustane da me pozdravi. Nespretno mi se približi dok ja pružam ruku pa razmišljam kako je prvi pokret bio već potpuni propast. U prvih par rečenica mu kažem sve kako bi mu objasnila zašto sam tako pobjegla u petak. Sluša me bez komentara i čeka da završim. Na sve to, da imam djecu, da sam rastavljena i da sam dosta starija od njega, samo je rekao da je to okej i da je sve to znao i prije jer se malo raspitao o meni. On se raspitivao o meni?! U šoku sam i pomalo posramljena jer sam mislila da će ovo činiti velik problem. Nastavljamo razgovor, pijemo kavu i baš se lijepo družimo. Prođe već dva sata, a ja sam već promotrila svaki detalj na njegovom licu, tijelu, rukama, vidjela sam kako mu stoji majica, kako mu viri tetovaža na desnoj ruci.. Sve sam pregledala, a onda se zabrinem da je vidio kako ga gledam. Velike tamne oči, širok osmijeh i lagane rupice u obrazima dok se smije očarali su me, a i izgleda toliko starije s bradom. Razmišljam kako bi ga rado dodirnula, ali znam da sam godinama daleko od toga.

Odlazimo kući, a on me pita jesam li slobodna i kasnije da se vidimo, kaže kako bi rado proveo ovaj slobodan dan sa mnom. Prihvaćam, apsolutno.

Nalazimo se oko 18 u gradu i odlazimo jesti. Stiže u sivoj košulji podignutih rukava i dugim kariranim hlačama. Malo je podigao tamnu kosu i spremio se, a osjećam i njegov jak parfem koji me omamio. Želim ga blizu sebe i želim da me želi. Na večeri sjeda preko puta mene, potpuni je kavalir. Jedva se kontroliram i počinjem mu pričati neke glupe fore, osjećam kako sam nervozna i zbunjena, sama sebi sam smiješna. Dodirne me nogom ispod stola, a onda stavi dlan na moj. Osjećam ga blizu i želim da bude još više tu.

Nakon večere me pita jesam li za šetnju pa pristajem, a osjećam i kako me malo uhvatio gin koji sam popila. Veselim se biti pored njega. Šetamo pa me zagrli, a onda u jednom trenutku samo stane. Okrenem se prema njemu da ga pitam što se događa, a on me prima za ruke i povlači k sebi. Dodiruje mi usne, lagano i nježno, a onda me baš snažno poljubi. Privlači me k sebi, a ja sam potpuno izbezumljena. Ostajem stajati na mjestu, bez pomicanja i samo osjećam njegove usne na svojima. Osjećam kako postaju sve više vruće, i moje usne i cijelo tijelo. Kao da se topim pod njim i njegovim dodirom. Usne su mu meke, pune i tako divno odgovaraju na moje, kao da su tamo i trebale biti. Smješkam se dok ga ljubim i osjećam kako mi i on uzvraća smješak. Ljubimo se kroz smijanje, a onda se tek opustim i napokon ga zagrlim. Osjetim njegovo tijelo pod svojim rukama i mišiće na leđima koji se gotovo ocrtavaju. Želim ga pozvati kod sebe doma, svaki dio mene žudi za njim, ali ne želim napraviti takav korak jer brinem koji bi bio odgovor. Odmičem se od njega, smješkam pa nastavljamo hodati.

Pozdravljamo se nakon još puno, puno ljubljenja pa odlazim doma. Dočekuje me njegova poruka pa se malo dopisujemo, spremam stvari za sutra i odlazim spavati.

PONEDJELJAK

Ne mogu prestati misliti o njemu. Želim ga pored sebe više nego kad sam ga tek vidjela i želim mu dodirivati usne i tijelo. Htjela bih da je moj, da mi je blizu. Razmišljam o tome da mu pošaljem seksi selfie ujutro pa to i činim, a odgovor me oduševi jer je odlučio poslati mi fotografiju bez majice. Jedva se suzdržavam od toga da ga pitam da se vidimo danas, želim da on to inicira.

Čitav dan sam okružena učenicima i ne razmišljam previše o njemu, dok na pauzi ne vidim njegovu poruku. Pita me jesam li za večeru. Prihvaćam pa se dogovaramo. Nalazimo se u 19 sati. Poljubi me čim se nađemo, a onda se to malo nastavlja pa me pita bi li se ljutila ako mi kaže da je u planu imao večeru kod njega u stanu jer je već gotovo sve pripremio, samo mu je bilo glupo pitati me. Oklijevam jer mi se sve to čini jako naglo, uopće ga ne poznajem, ali prihvaćam. Šećemo do njegovog stana. Otvara vrata, a unutra se osjeti miris fine hrane koju je napola pripremio. Odlazi u kuhinju pripremati dalje dok mi toči čašu vina. Razgovaramo pa jedemo.

Sjedimo na njegovom balkonu i pričamo pa ustaje i dolazi do mene. Klekne ispred mene i gleda me u oči pa mi krene ljubiti dlan, a onda sve više i više. Ljubi mi ruke i dolazi do vrata pa me krene ljubiti po vratu, a ja već lagano uzdišem. Osjećam njegov dah i snažan parfem dok me miluje jezikom. Privlačim ga k sebi i ljubim ga, a on me lagano ugrize. Ne znam kako idu ove stvari, ne sjećam se kako je raditi ovo s nekim drugim tko nije moj suprug. Ljubimo se, a on me prima za ruke, podiže da ustanem i krene me polako privlačiti k sebi u stan. Ne prestaje me maziti dok moje ruke klize po njegovim leđima i dok osjećam kako mu se pomiču snažni mišići. Osjećam kako mi postaje tako vruće i tako ga želim. Požurimo prema njegovoj sobi, a ja odlučim da je to to, da želim ovakvo nešto i da je vrijeme da izađem iz svoje komfor zone. Krenem skidati majicu, a onda i otkopčavati hlače, a on mi kaže neka prestanem, da će to sve napraviti on i da se opustim.

Posjedne me na krevet pa me krene ljubiti po vratu i uz naramenice grudnjaka i polako ih spusti prema dolje. Taj lagani pokret me poškaklja i pokrene u meni lavinu osjećaja. Ovo se zaista događa. Povlači ruke iza mene i otkopčava me, a onda dodiruje grudi rukama i liže ih. Ne znam kad sam zadnji put ovakvo nešto osjećala. Legnem na krevet, a on mi krene skidati hlače. Podižem se kako bi mu skinula majicu, a onda vidim njegova snažna prsa, jake ruke i sve tetovaže koje savršeno pristaju na njegovo snažno tijelo. Gledam ga u čudu dok on mene promatra i osjećam kako ga želim i koliko sam spremna. Spušta mi hlače do kraja i baca ih s kreveta pa ostajem samo u crnim gaćicama. Ljubi me po trbuhu dok me rukama mazi po grudima, a onda spušta prste i lagano me mazi na području ispod trbuha. Dodiruje mi vrh gaćica i polako ih povuče prema dolje, a onda me krene ljubiti tamo gdje su stajale. Mazi me rukama nježno po bedrima i lagano lizne toliko da cijela protresem. Naježim se od ugode, a on to osjeti kao poziv da nastavi i dalje.

Skida svoje hlače i naginje se nad mene snažno i osjećam koliko me želi. Njegovo toplo tijelo i vruć dah me napaljuju i želim ga, iako sam nespretna i ne znam kako da reagiram na ovo sve. Dodiruje me cijelu, ljubi me, mazi me, a onda mi dolazi. Stenjem i uzdišem i želim ga još jače sa svakim njegovim dodirom. Pokreće se u ritmu tako snažno i jako, stvara mi takvu ugodu da jedva dišem. Gleda me dok uživam pod njim, smješka se i ljubi me. Govori mi kako sam predivna dok mi tijelo dovodi do vrhunca. Tresem se od ugode i osjećam kako mi vrućina navire na svaki djelić tijela. Kao da je svaki njegov pokret bio baš stvoren za mene i kao da sam znala koliko ću uživati u ovome i prije nego je krenulo.

Nastavljamo sa igrom i mazimo se, a onda se ponovno baca na posao. Dodiruje me dok stenjem i dok ne mogu vjerovati da se ovakvo nešto uopće događa. Završavam još jednom, a on se na to smije i govori kako mu je drago da mi to može pružati. Onako gola se bacam preko njega i ljubim ga dok se smijem i dok se osjećam kao djevojka od dvadeset godina. Mazimo se tako goli i ljubimo, a onda odlazimo zajedno pod tuš. Dodiruje me i ljubi, mazi moje mokro tijelo, a ja razmišljam o tome gdje je to bilo do sada u mom životu.

Odlazim kući sa smješkom na licu i uz dogovor da ćemo ovo obavezno ponoviti još koji put. Ne znam ni sama što da mislim, ali odlučujem da ne želim misliti. Želim ne misliti, da, to je nova odluka. Stiglo je moje vrijeme da i ja uživam i da napokon stvari ne budu komplicirane i da nakon dugo vremena ponovno zaista uživam u životu.