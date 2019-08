Radila sam sezonski posao i viđala ga svaki dan. To što sam mu prišla bila je najbolja ideja ovog ljeta

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 26-godišnje studentice

PONEDJELJAK

Stiglo je ljeto, a ja sam odlučila malo više zaraditi pa sam otišla odraditi sezonu. Ovdje sam već mjesec i pol dana i prošlo je sasvim okej. Radim u turističkoj agenciji, imam relativno normalno radno vrijeme i upoznala sam stvarno divnih ljudi do sada. Dogodilo se i par simpatičnih ljetnih avanturica s nekim turistima, ali ni s kim nisam otišla u krevet. Neću lagati, malo mi to nedostaje. Od kad sam stigla zagledala sam se u jednog tipa koji je par godina stariji od mene, a i čini se da ima djevojku. Domaći je i radi na iznajmljivanju jedrilica. Svakog dana ga srećem, čak sam mu par puta dovela i ljude, ali nikako da nam komunikacija bude nešto više od komentiranja vremena i toga kakvo je more. Nažalost. Ovdje sam još dva tjedna i gotovo svaki dan se tjeram da nešto napravim, ali nikako da to i ostvarim.

Završavam s poslom oko 16 danas pa se odlazim osvježiti na plažu i ostajem tamo do negdje 18. Vraćam se u apartman u kojem sam s cimericom, isto curkom iz Zagreba, pa jedemo. Odlučimo se malo prošetati navečer, možda bude nešto zabavno u gradu.

Izlazimo oko 21 sat kad više nije tako vruće. Izlazim bez šminke, zavezane kose i baš kao za inat, već nakon 10 minuta šetnje srećemo njega. Pozdravlja nas iz daleka svojim širokim osmijehom i hoda prema nama šećući psa. Preplanuo je, a čini mi se kao da je i inače malo tamnije puti. Nosi bijelu košulju, malo raskopčanu, podignutih rukava i neke šarene bermude. Mogla bi ga samo gledati kako dobro izgleda. Kada zamisliš neki blesavi ljetni film na plaži, tipa Baywatch, e, takvi tipovi kao on glume. Zatitram i smušeno ga pozdravim, a on me u prolazu dodirne po ruci kao dio pozdrava. I ode.

Cimerica me malo zafrkava, a ja molećivo gledam u njegovom smjeru i samo razmišljam o tome kako bi bilo super da sam se usudila do sada malo više razgovarati s njim. Stižemo doma oko ponoći i odlazimo spavati.

UTORAK

Budim se prije alarma i prvo mi je na pameti on. Iako ne želim da mi misli zaokuplja samo on, ne mogu si pomoći jer znam da mi je vrijeme kratko. Tražim njegov profil na Instagramu i odlučim ga zapratiti. Što bude, bude. Sedam sati je, a on mi uvraća praćenje. Wow, nisam to očekivala, barem ne ovako brzo. Odlazim na posao i ne vidim ga sve dok ne izlazim iz ureda. Sjedi na svojoj ležaljci i čita knjigu. Možda sam luda, ali brutalno mi je seksi kad vidim da tip čita. Ima kratku smeđu kosu, ali mu par pramenova svako malo zasmeta na očima. Presladak je. To je to, ohrabrujem se. Krećem u njegovom smjeru, to je smjer mog apartmana, primijeti me i mahne. Taman kad odlučim krenuti prema njemu, dolazi mu društvo turista za najam jedrilice. Neću tamo stajati dok on to radi pa samo nastavljam dalje prema doma.

Ulazim u apartman i ljuta na sebe bacam se na krevet. Skrolam po njegovom feedu i govorim si kako ću sutra to napraviti. Sto posto. Kasnije stiže i cimerica pa radimo večeru. Imamo dogovor za druženje večeras s nekom ekipom koju je ona upoznala. Idemo se družiti na plaži i možda plesati kasnije.

Izlazimo oko 22 sata, kupujemo pića pa sjedamo na plažu. Fora su ekipa, dio ih je iz Bugarske, a dio iz Danske. Dečki nisu bili napadni, a cure su bile drage. To se ne događa baš često. Povremeno pogledam u mobitel sa željom da me možda dočeka neki lajk ili poruka, no ništa takvo se ne događa. Ostajemo s njima do negdje tri pa odlazimo doma.

SRIJEDA

Danas mi je smjena kasnije jer moram dočekati jednu ekipu tek u deset sati. Danas je dan kad ću mu priči, briga me. Oblačim ljetnu haljinu s točkicama i nosim veliku torbu u kojoj imam i badić tako da uopće ne moram ići doma da se presvučem. Dočekujem ih, ručam, pijem kavu i brzo dolazi 17 sati. Izlazim, ponosna i entuzijastična jer sam si prije izlaska pustila par stvari Major Lazera da me razbude.

Hodam, vidi me i krenem prema njemu. Spušta knjigu (i to čini mi se novu), i uputu mi širok smiješak. Odlučim ovo odraditi taktički pa ga pitam mogu li se poslužiti njegovim ručnikom kad izađem s mora jer mi se ne da vraćati doma po svoj. Kaže mi da naravno, a onda prokomentiramo kakvo je more. Go figure. Odlazim u vodu i razmišljam gleda li mi u stražnjicu. Nadam se da je odgovor na ovo potvrdan. Malo se rashladim pa se vratim do ručnika. Pitam ga što čita pa krene dosta uzbuđeno pričati o tome. Strašno mi je seksi i dok ga gledam kako priča više od toga samo primjećujem kako mu se pomiču usne gore dolje i kako bi ih rado zaustavila.

Krene me ispitivati malo o meni i kaže mi kako je, nakon gledanja mog profila na Instagramu (tooo!), skužio da volim životinje i da imam psa. To nam je bila još jedna zajednička tema. Na kraju se ispostavilo da imamo hrpetinu zajedničkih tema. Sjedili smo tako da sam ja bila na podu na ručniku, a on pored mene na niskoj ležaljci. Okrenuti jedan prema drugome i poprilično blizu. Kad god bi ustao da turistima pomogne s jedrilicom promatrala bi ga, njega i njegove snažne ruke i stražnjicu i leđa.. Pravila sam se da me ne zanima previše, ali što više pričamo, to mi je draži, a i zgodniji. Njemu je smjena gotova oko 20 sati. Ostala sam s njim do tada i iskreno se nadala da će me možda pitati da me ili otprati do apartmana ili da se možda vidimo kasnije. Ništa od toga se nije dogodilo i samo me pozdravio tako da me dodirnuo po ruci. Skinula sam pijesak s nogu i krenula u apartman, dosta razočarana.

Odlučim večeras ostati doma i ponovno promatram njegov profil. Pokušavam doći do informacije ima li djevojku, ali neuspješno, baš ništa se ne nudi što bi davalo barem nekakve naznake da je zauzet. Ali niti da je solo, ako ćemo tako. Odlučim mu lajkati neku sliku, neka shvati. Ako ništa, barem će mi trebati dati do znanja da nije zainteresiran, i barem ću znati na čemu sam. Ni ne shvaćajući koliko sam umorna, zaspim oko 23 sata.

ČETVRTAK

Radni dan prolazi strašno brzo. Na Instagramu nema baš nikakve novosti, nikakve poruke. Izlazim u 16, njega nema nego je neki drugi tip kojeg sam isto povremeno znala viđati. Pa dobro. Odlazim na plažu i vračam se oko 20 sati, on i dalje nije na svom mjestu. Oko 21 s cimericom odlazim u šetnju pa sjedamo u kafić. Dok sjedamo, ona me krene udarati laktom i pokazuje mi da pogledam iza sebe. On sjedi par stolova iza nas s dečkima. Primijeti ju, ona mu mahne pa se i ja, kao suptilno, okrenem i isto mahnem. Ponovno me dočeka onaj čudesni osmijeh.

Užasno sam nervozna što smo ovako sjele jer ga ja ne vidim. Nije prošlo niti deset minuta, a oni ustaju i sjedaju za stol iza nje, visoki koji ima više mjesta jer im je stiglo još par frendova. Gleda točno prema meni, a sad sam samo još više nervozna. Pogledamo se svako malo, a ja se osjećam kao tinejdžerica jer se lagano naježim svaki put kad mu uhvatim pogled. Kako je zgodan, ne mogu.

Nakon sat vremena jedan od njih dolazi do moje cimerice i pita ju bismo li im se možda htjele pridružiti. Da. Ostavlja mi mjesto pored sebe pa mi šapće kako se moja cimerica sviđa njegovom prijatelju i da ih prijatelj nagovarao da nas pozove. Aha, tako dakle. Ona se njemu sviđa, a ja se nikome ne sviđam. Krasno. Malo se spustim, ali prihvatim to, ako ništa imam zgodnog novog prijatelja.

Prođe još neko vrijeme i popijemo još nekoliko čaša, a on, sve što priča počne gestikulirati. Totalno je simpatičan, a i ja sam se opustila jer sam shvatila da mu se ne sviđam. Odmah sam manje napeta i više svoja. Kako gestikulira tako me svako malo primi za ruku, nasloni se na mene, a u jednom trenu čak i primi za mene da ne padne. Odlučimo svi zajedno otići do kluba.

Čim smo ušle cimerica i ja počnemo plesati, a dečki nam donose pića. Plešu s nama, a on se ne odvaja od mene. Cimerica u roku par minuta nestane s njegovim prijateljem, očekivano, a ja ostajem plesati s njim. Krene neka mirnija stvar, zapravo smo početak stvari, a on, potpuno hrabro, dolazi blizu mene i prima me oko struka. Privlači me k sebi i polaže svoju ruku na moja leđa. Osjećam kako mu je koža topla i odmah se vratim u onaj napeti osjećaj jer shvatim koliko ga želim i koliko je divno imati ga ovako blizu. Nikad mi nije bio toliko blizu i već sam nakon par sekundi požalila jer znam da će se odmaknuti. Krene veseliji dio pjesme, ali on se od mene ne miče. Drži me čvrsto i namjesti tako da je moja noga između njegovih. Krene se pomicati kukovima dok stavlja ruke na moje i pomiče ih u istom ritmu. Pa daj hajde, kako da me onda ne privlači? Dvoje može igrati ovu igru. Privučem mu se potpuno blizu i noktima prođem po leđima. Drugom rukom ga primim za vrat i lagano povučem za kosu, a on se na to nasmije i lagano me nagne prema iza. Naginje se za mnom, dok su nam noge isprepletene, i bude mi tako blizu. Nasmijem se i odmaknem glavu pa nastavljamo plesati.

Ubrzo ovu igru završava njegov prijatelj koji me moli da cimericu vodimo doma, oboje jer je jadna malo previše popila. Ovo se uvijek dogodi. On mi kaže da će ići s nama, da bude siguran da smo sretno stigle. Nas četvero krene prema našem apartmanu. Njegov prijatelj pod rukom drži nju, a on i ja hodamo iza njih. Stižemo do našeg apartmana, ja ju odvodim u krevet, a on mi govori kako će me pričekati, da me pozdravi kako treba. Spuštam se nakon što sam ju spremila, a on sjedi na klupici i tipka po mobitelu. Sjedam pored njega, a on me samo pogleda. Kaže mi da sam lijepa, a ja imam osjećaj da sam se zacrvenila. Gleda me još malo, nasmije, pa mi se približi i prstima mi lagano makne pramen kose s lica. Naslanja svoje usne na moje dok me prolaze trnci. Lagano me poljubi svojim punim usnama, a ja ga nježno liznem po donjoj usni. Smije se dok me ljubi, a onda me privuče me bliže k sebi i uhvati oko struka. Primam ga za ramena i ljubim, a prije nego sam stigla udahnuti, uživi se i osjećam kako me želi uhvatiti cijelu. Nagnem se prema njemu i ljubimo se nekoliko minuta, ali to mi nije dosta. Dodirnuo me cijelu, izljubio usne, obraz, vrat, sve dok su mene prolazili trnci i leptirići u trbuhu. Pokrenuo me i da mogu, sada bi ga skinula, a vidim da je tako i njemu jer mi je već počeo spuštati naramenice majice. Odmaknem se na taj moment i kažem mu da neće ići. Nasmije se, prekrasno, ponovno, pa me još malo ljubi i kaže mi kako ne može i ne želi prestati. Prekida nas moj mobitel i cimerica koja mi plače gdje sam i da joj treba vode. Smijemo se pa se jedna odvojimo. Ljubimo se i nakon što smo ustali, a onda me i zagrli tako čvrsto da osjetim koliko je iskren i koliko ne želi da odem. Dogovorimo se da ćemo se čuti sutra i da ćemo se vidjeti.

PETAK

Jedva se budim ujutro, osim što nisam baš puno spavala, ni ne želim se probuditi jer mi se u glavni neprestano vrte slike od sinoć. Budim cimericu koja, srećom, danas ne radi, pa joj pričam što se sve dogodilo. Odlazim na posao i ne izlazim cijeli dan. Dobivam njegovu poruku oko 15 sati (potrudila sam se ne javiti prva). Pita me hoćemo li zajedno na plažu. Pristajem pa kaže da će doći po mene oko 17 sati.

Navlačim najbolji badić koji imam i čekam ga. Stiže autom, glasna je glazba i čim ga vidim ga želim poljubiti. Ima maslinasto zelenu košulju, potpuno raskopčanu i crvene naočale koje mu nevjerojatno dobro stoje. Sjedam u auto, poljubi me pa onda to još potraje neko vrijeme, a onda mi kaže da me vodi na najljepšu plažu. Vozimo se dvadesetak minuta, a ja mu pričam o jednoj grupi gostiju i tome kako je cimerica danas totalno ubijena. Stižemo na osamljenu plažu u uvali. Dolje je mekani pijesak, nema nigdje nikoga, a odmah blizu je borik. Sjedamo na plažu i ostavljamo ručnike. Ljubi me cijelo vrijeme, a ni ja ne mogu maknuti ruke s njega. Osvježimo se i malo ljubimo u moru. Kad smo stigli u pliću vodu, grli me i prima za stražnjicu i podiže, a ja motam noge oko njegovog struka. Drži me čvrsto i lagano ugrize. Smješkam se jer me užasno napaljuje. Vraćamo se na ručnike i onako mokra legnem na njega. Nema nigdje nikoga, briga me. Ljubimo se, a on me dira po cijelom tijelu. Pitam ga hoće li nas netko vidjeti, a on shvati što znači moje pitanje. Govori mi da sigurno neće jer je ovo njihova privatna plaža. To. može. Mazi me, ljubi me i grize me, a ja rukom prolazim po njegovom mišićavom tijelu jer ga želim imati najbliže što mogu. Prokleto je seksi dok me ljubi i smije se. Dodiruje me po grudima pa mi skida gornji dio badića dok ja njemu svlačim bokserice. Vidjela sam što sam i očekivala. Okreće se iznad mene, skida me i onda vodimo ljubav. Nježan je dok me ljubi i dok se pomiče u ritmu. Pijesak je vruć, čujem udaranje valova i osjećam užitak koji sam toliko dugo željela. Vodimo ljubav nježno i strastveno i ne želim da prestane. Dolazim do kraja tako brzo jer je toliko prokleto dobar, a onda i on završava. Mazimo se još nakon toga, još malo osvježimo. Ostajemo na plaži i mazimo se cijelu večer pa tek oko 21 sat odlazimo doma.

Dogovaramo se da dođem kod njega nakon što se osvježim. Stižem oko 22 sata i čim sam ušla u stan krene me ljubiti i skidati. Odmah se prebacujemo u spavaću sobu i vodimo ljubav. I dalje je tako strastveno, divno i osjećam te blesave dječje leptiriće dok ga gledam golog pored sebe, ispod sebe i iznad sebe. Uživa u mom tijelu dok me dodiruje i ljubi, cijelo tijelo mi je prošao, a i ja sam njega cijelog izdodirivala. Ostajem kod njega večeras pa ponovimo ovu scenu još dva puta. Budni smo do skoro pet ujutro i ne možemo skinuti ruke jedno s drugog.

Ispričao mi je kako nema djevojku, već je bio uvjeren da se on meni ne sviđa. Priznao mi je i kako je zapravo jako sramežljiv i da samo nije htio ispasti neki jadnik. Svidjela sam mu se na prvu. Smijali smo se kako je to sve ispalo jer smo se zapravo ovako mogli zabavljati već mjesec dana. Shvatim kako ću ubrzo otići, ali uopće ne želim započeti tu temu. Odlazimo spavati zagrljeni, a ja ležim na njegovim prsima.

SUBOTA

Budimo se zajedno i tako je predivan ujutro. Velike oči i osmijeh s kojim me dočekao je nešto što želim vidjeti svakog jutra. Ljubim ga, u usne, obraz, vrat, pa se naslanjam na njega i grlim ga. Osjećam toliko toga prema njemu, jednostavno smo tako kliknuli. Okreće se iznad mene i mazi me prstima, a onda ponovno vodimo ljubav.

Uz upalu mišića, shvatim da moram pokrenuti pitanje našeg rastanka. Tada mi odluči reći kako je on zapravo isto čitave jeseni i zime u Zagrebu jer ima posao sa svojim bratom, a ljeti dolazi ovdje samo kako bi odmorio glavu i tijelo. On će biti u Zagrebu i ja ću biti u Zagrebu. Ovo ljeto bila je prilika za koju mi je sada tako drago što nisam propustila.