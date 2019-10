Postali smo si dosadni nakon par godina veze. Tjedan dana smo radili na tome da vratimo strast

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 34-godišnje osobne trenerice

SUBOTA

“Naša priča zvuči kao da je ispričana već stotinu puta, ali i dalje je naša. Gle, volim ga, ali ne mogu tako više, ovo nema smisla.”, riječi su koje frendica priča dok sjedimo na kavi u kvartovskom bircu. Subota je, imam slobodno jutro jer će Jo (zvat ćemo ga tako za potrebe teksta), pripremiti sve za ručak. Danas ima ideju napraviti vegetarijanske lazanje. A frendica priča o svom mužu koji je više ne doživljava kao prije, koji kao da se ohladio i kao da više nije nimalo zainteresiran za nju. ” Jedino što mu vrijedim je da mu kuham i perem. Pa halo, neću biti samo domaćica kojoj će on doći doma.”, nastavlja ona već skoro u suzama. Pokušavam ju malo utješiti tako da joj kažem kako situacija nije tako loša jer nije ni nama tako bajno. Kada sam krenula to pričati, shvatim kako nam zaista nije baš dobro i da niti ne znam kad smo zadnji put spavali zajedno, a da nije bilo na brzinu jer smo shvatili kako dugo nismo spavali skupa. Zasuze mi se oči jer osjetim nervozu zbog toga i shvatim da moram pričati s Jo.

Stigla sam oko 11 sati doma i Jo je odmah osjetio kako mi se spustilo raspoloženje. Pita me što je, a ja shvatim kako je baš lijepo pripremio sve za ručak pa mu ne želim uništiti vikend. Kažem kako je Lena pričala samo o lošim stvarima pa me to odmah baci u bed. Dolazi do mene, zagrli me i poljubi u čelo. Volim kad je tu.

Nakon ručka odlazimo kod mojih staraca pa provodimo ostatak dana kod njih na dvorištu. Jo se uglavnom više igrao s klincima moje sestre. Mama me opet pilala oko toga hoćemo li se ikada ženiti, na što joj već tisućiti put govorim kako smo odabrali biti samo zajednica, ne i brak. Negoduje, ali se smješka. I ona ga voli.

Dolazimo doma, presvlačimo se pa idemo kod Lene i njenog supruga, a ja pokušavam vidjeti neke znakove na njemu. No, suprotno onome što mi je pričala, on je cijelo vrijeme grli, mazi, dodiruje i baš je zaljubljeno gleda. Možda smo mi žene samo malo lude ponekad.

Doma smo oko dva ujutro i čini nam se strašno kasno. Ljubimo se malo u krevetu, a onda on zaspi na mojim prsima. Jedva dišem, ali volim kada je tako sav moj.

NEDJELJA

I dalje me kopka sve od jučer pa za vrijeme doručka pokrenem temu našeg seksualnog života. Govorim mu kako brinem da sam mu prestala biti privlačna i da će se ohladiti od mene. Njegova reakcija je bila gora od očekivanog. Jako se naljutio na mene što takvo nešto uopće mogu pomisliti. Objašnjavam da dugo nismo spavali zajedno, a kamoli da smo imali neku avanturu. Na to mi kaže “Ne postoji dan kad nisam mislio da si zgodna i seksi.” To me raznježi, jako pa idućih pola sata pričamo o planu. Ja jako volim planove i liste.

Ideja je da se stvarno potrudimo vratiti vatru u naše živote kao što je tu bila prije. Sjećam se trenutaka u kojima ne bi stigla ući u stan, a već bi skočila na njega, a u idućem trenu već bi bila bez odjeće. Sjećam se i trenutaka kad smo se izgubili u društvu pa završili na zadnjem sjedištu njegovog automobila. Prvi dio plana je danas imati romantičnu večeru i sve što već ide uz to.

Nedjeljom i on i ja radimo na svojim kreativnim personama pa se svatko zatvara u svoju sobu. Krenem raditi jelo oko 18, a on mi se pridružuje u kuhinji tako da mi dolazi s leđa i ljubi me u vrat. Osjećam kako je sretan što me vidi pa me to već tada malo napali. Nagnem se na njega, okrenem pa se malo ljubimo dok me dira i skoro skida. Prekidam ga i govorim da će sve to moći obaviti kasnije. Stvarno mi je hrana već u pećnici, ne mogu se tako zezati. Završim s time, on mi pomogne, pa jedemo. Nakon toga se prebacujemo na balkon, zapalimo cigare i pijemo vino. Kad smo se prebacili u sobu već smo bili lagano tipsy i jedva čekali nastavak radnje.

Presvukla sam se u crveni kompletić koji nisam navukla već par godina, a kad sam se pojavila pred njim stvarno se razveselio. Tad sam ga odlučila malo promotriti. Iako se više ne bavi sportom, barem ne da trči, i dalje održava formu, a tijelo mu izgleda kao da ima 25 godina. Snažan je i lijepo formiran, kao da je upravo izašao iz teretane. Izgleda isto kao onaj dečko u kojeg sam se zaljubila prije više od deset godina, samo sada ima gustu crnu bradu i nešto manje kose.

Plazim po krevetu prema njemu, a on me hvata na sebe i krene ljubiti. Okreće me na leđa, a onda me prstima nježno i lagano krene dodirivati po vratu, prsima, trbuhu. Nisam nimalo škakljiva, ali od ovoga uvijek osjećam trnce. Polako mi prođe po gaćicama, a ja se naježim od ugode. Dok me mazi po rukama i struku, krene me ljubiti po vratu pa sve niže. Zubima mi spušta gaćice i lagano me lizne, samo da bude siguran da sam spremna. Skida se i dolazi mi, a u mojoj glavi ponovno imamo 20-ak godina i puni smo snage. Uživamo zajedno, nakon toga se još mazimo i ljubimo, a onda se tuširamo pa se ja presvlačim u običnu flanelastu pidžamu. Tko je vidio spavati u tangama.

PONEDJELJAK

Osjećam se ispunjeno i nekako sretnije, baš mi je trebalo dati do znanja da me on i dalje smatra zgodnom. Ponekad stvarno razmišljam o tome kako sam blesava jer mi neprestano treba neka potvrda. Odrađujem sve rane treninge, tuširam se, a on dolazi oko 14 sati da zajedno ručamo. Naručio nam je vegetarijanske lazanje, da probam kakvog okusa su one njegove trebale biti. Pa, bio je blizu. Kako imam svoj ured, jedemo tamo, a nakon toga on ustaje i zaključava vrata. Gledam ga što izvodi pa skida majicu i kreće skidati moju. Jel’ , tako dakle. Ljubimo se dok sam ja naslonjena na uredski stol, a onda se on spusti na koljena. Spušta mi sportske tajice i krene me prvo maziti prstima, a onda i jezikom. Osjećam ugodu u cijelom tijelu.

Mičem stvari sa stola, baš onako filmski dok istovremeno razmišljam kako ću to morati pospremati. Povlačim ga prema sebi pa mi dolazi već stvarno spreman. Ovo kratko traje, ali je bilo jako, jako slatko. Trudimo se biti tiho, a ja se iskreno nadam da nam je i uspjelo. Nakon još 15-ak minuta odmora on odlazi, a ja se hladim pa pripremam dvoranu za iduću grupu.

Doma sam oko 18 sati, on stiže malo kasnije, zajedno jedemo i odlazimo spavati uz Netflix. Ne, nije nam krivo.

UTORAK

I on i ja danas imamo samo jutarnje termine treninga pa je plan navečer otići u wellness. Jedan hotel nam je dosta blizu pa se check-inamo oko 15 sati. Prvo odlazimo u bazen pa se tamo zezamo, natječemo i ljubimo, a onda slijede masaža i sauna. Ulazimo u saunu pa shvatimo da smo sami. Iskoristimo to da se diramo, tako možemo i prestati ako netko dođe. Znojni smo i uzbuđeni, pa srećom nitko ne uleti u saunu dok smo tamo. Završavam pa mi govori da jedva čeka da dođemo doma.

Kod kuće smo oko 21 sat, pa se ponavlja scena u kojoj jedva stižemo zaključati vrata, a već smo bez odjeće. Obavljamo to što od popodne čekamo u brzom roku pa onda zaspimo k’o klade.

SRIJEDA

Moj prvi treninga danas je tek u 12 pa ostajem duže spavati. Danas se doslovno mimoilazimo. Nakon posla imam druženje s curama, a on danas ima privatne treninge s nogometašima. Nakon posla još odlučim obaviti još par obaveza pa stižem doma oko 20, on dolazi oko 23. Radim laganu večeru za njega, malo pojedem pa odlazim spavati. Da, opet uz Netflix.

ČETVRTAK

Danas je jedan od onih dana kad imam previše posla. Od osam sam na nogama, a u stan se vraćam tek oko 19 sati. Otključavam vrata i skoro se rasplačem. Čitav stan je pun svijeća, miriši po jabukama i cimetu, a na stolu me čeka moj najdraži rose i tortilje. Ostvarenje snova!

Vidim ga u kuhinji kako me gleda, praktički dotrčim do njega i izljubim ga. Zahvaljujem mu, a on mi govori da se nada da više nikada neću pomisliti da mu nisam dovoljna jer nemamo toliko svijeća u stanu da bi to mogao raditi svaki dan. Obožavam ga. Nakon što smo se najeli vratila sam mu u krevetu. Izmazila sam ga i dirala cijelog, poljubila sam svaki dio njegovog tijela i gledala kako uživa. Ne znam kome je bolje, ali znam da kada mi Lena idući put bude pričala o tome kako je suprug više ne voli dovoljno, neću osjećati nervozu jer znam da je ovo baš ona, prava ljubav.