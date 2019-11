Poslovno putovanje s njim pretvorilo se u ljubavnu avanturu u Parizu

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 38-godišnje direktorice marketinga

UTORAK

Sutra putujem u Pariz na četiri dana i već sam bezvoljna zbog toga. Nema mi goreg nego kada me zbog dva sastanka šalju negdje na više dana. Kao da to nisu mogli bolje organizirati. Razmišljam ljutito o tome dok vozim na posao i slušam Antenu Zagreb. Moram se pakirati, moram uopće saznati kakvo me vrijeme tamo čeka, a mogla bi i kupiti neku novu knjigu, navodno ću imati dosta slobodnog vremena tamo.

U uredu me dočekuje nekoliko fascikala i previše mailova. Rješavam dobar dio do 13 sati, odlazim jesti, a onda saznajem da još jedan kolega ide sa mnom na put, doduše, on ne mora sudjelovati na drugom sastanku. Radi se o novom kolegi koji je, čini se, mlađi od mene, a koji bi od mene trebao učiti. Putuje sa mnom sutra, možda ne bi bilo loše da ga upoznam.

Nakon ručka dolazim do njegovog ureda, a on je zadubljen u računalo. Odmah sam zamijetila njegovu tamnu i gustu kosu. Upoznajemo se pa mi čvrsto stisne ruku i pogleda me u oči. Malo ostanem smetena, ali se saberem pa porazgovaramo o putu i nekim osnovnim informacijama o tome.

Dolazim doma oko 17 sati jer sam uhvatila gradsku gužvu. U autu sam stigla skinuti šminku i srediti nokte pa mi jedino ostaje tuširanje i pakiranje. Samo.

Sa svime završavam oko 22 sata pa bježim spavati da barem nešto sna ulovim prije leta u osam ujutro.

SRIJEDA

U sedam ujutro dobivam poziv od kolege koji mi kaže kako je on već stigao. Uskoro dolazim i ja, stižemo popiti kavu. Priča mi o tome kako je došao do ovog posla i čime se prije bavio, a onda mi plati precijenjenu kavu.

U avionu ne sjedimo zajedno pa stignem pročitati prezentaciju za sastanak par puta. Stižemo do hotela, svatko se smješta u svoju sobu pa se dogovaramo naći u hotelskom kafiću da prođemo prezentaciju prije sastanka u 15.

On stiže u odijelu, već je spreman dok sam ja u trapericama i običnoj majici, pa imamo vremena. Smije mi se kako bi onda on od mene morao učiti kada nisam spremna na sve. Prolazimo kroz prezentaciju, a on ima par dobrih savjeta koje odlučim uvažiti. Sviđa mi se način na koji razmišlja.

Sastanak prođe super, izgleda kako će uvažiti naš prijedlog. Odlazimo prema hotelu pa se dogovaramo za kasni ručak.

Sjedamo u restoranu blizu hotela i brzo se i on i ja opuštamo. Tek sada, kada više nije u odijelu nego u običnoj majici, počinjem uviđati koliko dobro izgleda. Jak je i ima divan osmijeh, a tko god me poznaje zna kako me to lako osvoji. Ne znam je li stvar u tome da stvarno dugo nisam imala nekoga jer dugo nisam izašla iz ureda, ili je stvar umora, al dosta mi se sviđa ovaj tip.

Od kad sam to shvatila više ga ne gledam istim očima i počinjem se glupo ponašati. Kao i uvijek. Odjednom postajem sramežljiva, pričam nebuloze i apsolutno previše otkrivam o sebi. Odbijam piti vino, mislim da bi moglo biti samo još gore. Nakon skoro pola sata stiže mu poruka i vidim da su na ekranu nekakva srčeka. Pa normalno da je zauzet, što sam uopće mislila?

Nakon ručka predloži šetnju pa prolazimo pariškim ulicama skoro tri sata. Potpuno smo se zbližili, ali nijednom nije spomenuo da ima nekoga. A onda sam ga pitala. Nema, ali ima kćer. Uz to, uopće nije mlađi od mene, čak je dvije godine stariji. Ispričao mi je svoju cijelu životnu priču dok smo šetali prema hotelu.

Pozvao me da popijem piće kod njega u sobi na što sam pristala, ali sam stigla nakon tuša. Dočekao me s laptopom na krilu pa pitao ako želimo proći moju drugu prezentaciju. Dobro me nasmijao, a onda maknuo laptop i otvorio bocu vina koju smo ranije kupili.

Sjedimo na kauču, koljena nam se dodiruju dok pričamo, smijemo i zabavljamo. Prvi njegov dodir, ruka na mom koljenu u meni je izazvala trnce, one jako ugodne koje ne želite da prestanu. Njegov drugi dodir, njegova ruka na mom dlanu, samo ih je pojačala. Njegov treći dodir, micanje kose s mog lica, izazvalo je moje naginjanje prema njemu. Poljubio me, baš onako strastveno i sočno, a prije nego sam se stigla snaći već sam bila polu gola u velikom hotelskom krevetu. Tijelo mu je tako vruće, snažno i nježno, a poljupci vatreni. Ljubio me po vratu, grudima, trbuhu, a onda me cijelu skinuo. Tek tada shvatim koliko je ovo glupa ideja pa ga prekinem i brzo se pokrijem plahtom.

Izbezumi se i ispituje me što je krivo napravio, a onda se ispričava. Nije zbilja ništa, samo sam shvatila da ipak radimo zajedno i da je ovo loša ideja. Vratimo se na kauč i nastavljamo pričati, pokušavajući ne pričati o ovome. Nakon kojih pola sata ponovno me dodirne, iako slučajno, a mene ponovno prođu trci. Ma, j**eš ga. Okrenem se prema njemu, poljubim ga i kažem mu da nema veze pa se vratimo u krevet. Ovaj drugi put kao da sam iščekivala godinama, bio je toliko intenzivan i jak, vatren i ugodan. Htjela sam ga još pa smo ostali u krevetu još neko vrijeme i zabavljali se vlastitim tijelima, ali sam spavati ipak otišla u svoj krevet.

ČETVRTAK

Iako sam zaspala kao malo dijete, budim se ljuta, nervozna i mamurna. Što mi je to trebalo? Ima dijete i kolega mi je, a ja k tome baš stvarno nisam sposobna za neku vezu. Dok si ponavljam u glavi pitanje zašto sam tako slaba, vidim kako imam njegovu poruku, zove me na doručak. Poruka je bila prije skoro sat vremena pa je odlučim ignorirati i dalje.

Oko 11 sati mu odgovaram i kažem kako tek sada vidim. Odmah me pita koji mi je plan za danas. Kaže kako bi rado iskoristio dan jer on sutra ujutro putuje nazad za Zagreb. Da, dobro, ali moramo pričati o ovome i ovo se ne smije ponoviti. Dolazi do hotelskog kafića i razgovaramo o nekim ljudima koje je on vidio na doručku, a onda mi priča za par znamenitosti koje bi želio vidjeti. Okej, idemo.

Na kraju cijeli dan bude divan, zbilja smo vidjeli sve i svašta, fino jeli, nasmijali se i družili. Povremeno, dok smo hodali dodirnule bi nam se ruke, a ja nisam imala ni snage ni volje pričati o ovome sinoć. Stižemo do hotela oko 16 sati i dogovorimo se gledati film kod njega. Kad sam stigla, odmah pokrenem razgovor o onome sinoć. Kažem sve što mislim, a on to prihvati. Govori mi kako njemu nije problem to što radimo zajedno jer zna da postoji neka luda energija između nas, ali da razumije. Ne mogu mu proturječiti jer je i ja osjećam. Pali film na TV-u pa sjedamo u krevet. Naslanjam se na njega, kao, prijateljski, pa se nakon 10 minuta krenemo maziti. Okrene se prema meni, pogleda u oči kao da me pita smije li me poljubiti, a ja na to reagiram tako da mu se približim. Da, ovo je odlično i tako glupo.

Ljubimo se, mazimo i opet završavamo zajedno u vrtlogu emocija i naših tijela. Stvarno je dobar, pazi na mene, želi da ja budem prva koja će završiti i da budem ta koja će više uživati. Ponovno, ne znam je li ovo tako jer dugo nisam bila s nekim, ali odličan je.

Naručujemo hranu u sobu i odlučimo u potpunosti uživati dok je još tu. Da, možda je glupa ideja i možda će imati puno negativnih posljedica, ali u Parizu smo, briga nas. Kroz večer smo još nekoliko puta bili zajedno, u raznim pozama uz neke nove ideje, a onda sam zaspala uz njega.

PETAK

On ustaje oko sedam, a ja ga pozdravljam i prebacujem se u svoju sobu. Spremam se i sređujem sve za sastanak. Malo mi nedostaje ponavljanje s njim. Smiješna sam sama sebi jer se radi o tipu kojeg gotovo uopće ne poznajem, a i koji je vjerojatno bio samo kratka pariška avantura. Tko zna kako će to sve izgledati kada se vratim.