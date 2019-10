Očarao me kad sam ga vidjela na pozornici. Od tada sam ga željela samo za sebe

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 26-godišnje novinarke

SRIJEDA

Nakon druženja kod prijateljice zovem taksi. Na aplikaciji vidim kako se ne pomiče pa mu šaljem poruku s adresom na kojoj me treba pokupiti jer me zadnjih dana zeza aplikacija. Nazove me i uspijemo se dogovoriti. Sjedam u auto, na zadnje sjedalo kao i inače, a na njegovom radiju svira glazba za koju sam bila uvjerena da samo ja znam. Pitam ga odakle mu ta glazba, pa krenemo pričati. Na idućem semaforu je bilo crveno pa izađem i sjednem na suvozačevo mjesto iako to inače nikada ne radim.

Zgodan je, kaže da je tri godine stariji od mene, ima čvrstu tamnu bradu i malo dužu tamnu kosu. Tek tada primijetim da ima havajsku košulju s palmicama, a rujan je. Razgovaramo o glazbi i nekim autorima za koje sam oduševljena da je uopće čuo. Stižemo do moje adrese, a ja shvatim kako bi rado još pričala s njim pa predložim da zapalimo cigaretu ispred mog ulaza. S obzirom na to da mu aplikacija ne zvoni i nema novih vožnji, ostanemo razgovarati više od pola sata. Tad mu zazvoni vožnja, a on je odbije i kaže da bi ipak radije još malo ostao sa mnom. Razgovaramo već skoro sat vremena. Vrlo je simpatičan i nasmijava me, ali ipak moram ići. Krenem izlaziti iz auta, a on mi kaže kako bismo ovo mogli ponoviti. Odgovaram da bi, a onda me traži broj. Odlučim mu dati samo Instagram ime, sigurnije je.

ČETVRTAK

Radim do 14 sati danas jer se moram prijaviti kasnije da uskočim u popodnevnu smjenu. Ne javlja se cijeli dan, ali mi je lajkao dvije slike na Instagramu. Inovativno. Pokušavam doći do nekakvih informacija o njemu, ali kako nema pravo ime na Instagramu, a prezime mu ne znam, ne uspijevam doći do nikakvih informacija. Stižem doma i kuham si ručak pa pokušavam pronaći njegovo ime na još nekim društvenim mrežama. Bezuspješno.

Skajpam s prijateljicom i dogovaramo se za neku predstavu sutra za koju je dobila karte. Uključujem se na portal pa završavam oko 23 sata.

PETAK

Danas mogu doći malo kasnije na posao zbog jučerašnje duple smjene, pa se budim oko osam, a na posao dolazim oko pola 10. I dalje čekam poruku koja ne stiže, ali pokušavam ne misliti na to. Blesavo je da mi uopće on zaokuplja misli. Stižem s posla nakon čega se nalazim s prijateljicom. Idemo na piće prije kazališta. Kad smo stigle tamo saznajemo da nam sjedala nisu zajedno, malo se ljutimo, ali nema veze. Ja sjedam u drugi red, a ona skroz iza. Ispred mene je par praznih mjesta i taman kad razmišljam o tome da je pozovem da sjedne, ugase se svjetla.

Izlazi prvi glumac, drugi i treći, a u četvrtom prepoznam poznato lice. Pa to je tip iz taksija! Znam da me ne vidi, što je odlično jer bi ovo bez problema moglo ispasti kao neko stalkanje. Genijalno izgleda. Ekspresivan je, zgodan je, snažan. Skida majicu u jednom činu, a meni kao da srce malo poskoči. Nakon kratke pauze u predstavi i potpunog mraka u kazalištu, svjetlo se pali na mjestu ispred mene. Aha, s razlogom je bilo prazno tamo. Ispred mene sjedi on, kao dio uloge uz još jednog glumca. Udaljen je od mene samo par centimetara, a znam da me ne vidi niti ima pojma da sam tamo. Lagano treperim od uzbuđenja. Bio mi je zgodan prije par dana, ali sada mi je postao toliko privlačan nakon što sam vidjela njegovu energiju i snagu.

Predstava završava pa povlačim prijateljicu na stranu i govorim joj da je to on. Jedva mi vjeruje, pa, ni ja ne bi vjerovala u tu priču. Izlazimo i razmišljamo kako ćemo sada ovo izvesti. Želim li da zna da sam bila tamo ili ne. Ona je uhvatila par fotki za vrijeme predstave pa mi ih šalje, a ja jednu stavljam na stori, da ju vidi. Pa eto, možda mu to bude poticaj da se javi. Sjedamo na piće, a meni stiže poruka. Javio se!

Pita me kako mi se svidjela predstava pa mu kažem kako pojma nisam imala da on glumi, a onda i jesam li možda za piće kasnije. Odgovaram da jesam. Nalazimo se oko 22 sata, nakon što se on podružio sa svojim kolegama. Razgovaramo o predstavi, a onda mi prizna da me primijetio i shvatio da sjedi ispred mene. Nisam mu vjerovala, a onda mi kaže da je dobro promotrio sve moje fotke na društvenim mrežama i da mu je moje lice već dobro zapelo u glavi. Nasmijava me, simpatičan je i drag. Kaže kako se nije htio do sada javiti da ne bude dosadan. Ima smisla.

Šetamo do mog stana pa me poljubi u obraz. Približavao mi se i prvo sam mislila da će me samo zagrliti, a onda je nježno prislonio svoje usne na moj obraz, tako da me ne zasmeta njegova brada. Divno miriše. Nasmijem se, a onda se i ja približim njemu pa mu dam poljubac. No, ostanem par sekundi tako blizu, a on me uhvati rukom za struk. Naježi me njegova blizina i dodir snažne ruke. Zatvorim oči i opustim se, a onda osjetim njegove pune usne na mojima. Tako nježne i tako strastvene istovremeno. Osjećam blage trnce u trbuhu pa mu kažem kako bi mogli ovo ponoviti i sutra. Kaže da sam mu ukrala riječi iz usta. Ljubi me još jednom, ovaj put malo duže, dovoljno da razmišljam o tome da ga odmah pozovem gore. Odustanem pa se uz još malo ljubljenja pozdravljamo.

SUBOTA

Imam ispunjen čitav dan, a njegova poruka stiže već oko podne. Pita kad ćemo se i gdje vidjeti, pa predlaže svoj najdraži restoran. Dosta se spremam za njega. Imam dojam kao da se radi o nekoj zvijezdi jer sam ga vidjela kako nastupa i automatski imam neko drugačije poštovanje prema njemu. Baš je bio seksi. Čitav dan razmišljam o sinoćnjem poljupcu, dobro, ne razmišljam, već mi svako malo padne na pamet kako bi to rado ponovila.

Rješavam sve kozmetičke stvari pa se nalazim s njim ispred restorana. Dočekuje me u košulji, ponovno s uzorcima i širokim osmijehom. Baš je sladak i zgodan. Ulazimo, a on je pravi džentlmen pa mi primiče stolac i skida jaknu. Dok uzima moju jaknu dodirne me po ramenima, pa tako i ostane i nježno me poljubi. Kaže kako je to htio napraviti od kad me vidio. Kroz razgovor zaključimo kako smo zapravo oboje iznimno sramežljivi što se tiče ljudskih odnosa. Da, on nastupa na pozornici, ali kaže da je tada potpuno druga osoba. Smijemo se jedno drugome jer se potpuno razumijemo. Za vrijeme večere me par puta dodirne po ruci, ja njega nogama, a i nagnuo se da me poljubi.

Ovdje smo već neko vrijeme, a ja čekam da me pozove kod sebe doma. Neću sigurno biti ta koja će takvo nešto pitati. Pozove me u šetnju. Dobro. Šetamo, a onda stanemo i krene me ljubiti. Prolazi rukama po mojim leđima dok me ljubi, a mene prolaze trnci po cijelom tijelu. Pritišće me uz sebe dok hvatam dah, pa me krene ljubiti po vratu. Ne želim da me pusti, paše mi njegova toplina i dodir. Zagrlim ga oko vrata pa se još malo ljubimo, a onda napokon predloži da odemo do njega.

Ulazimo u stan ljubeći se i jedva se sjeti zatvoriti ulazna vrata. Stojimo dok mu otkopčavam košulju i skidam je, a onda me pozove da sjednem na kauč. Iznad mene je, jak i snažan, a miris njegovog tijela me pali. Spušta se usnama po mom vratu prema prsima pa mi skida bluzu. Jezikom me ljubi po grudima dok rukama otkopčava hlače. Skidam i njegove pa vidim kako je spreman za mene. Kaže mi da ustanem pa me uhvati ispod stražnjice i odnese u spavaću sobu dok se ljubimo. Spušta me na krevet, skida do gola pa me krene zadovoljavati. Uzdišem i uživam, a onda mi dolazi. Pomičemo se u ritmu i oboje uzdišemo. Eksplozija osjećaja i užitka nas preplavi kada dođemo do kraja. Zadihani ležimo i smješkamo se, ovo je bilo baš dobro.

Nakon što smo malo odmorili i ljubili se u krevetu, odlazimo zajedno pod tuš pa ponavljamo scene iz kreveta u stajaćem položaju. Njegove snažne i vruće ruke koje klize po mom golom tijelu dok mi voda grije leđa nešto je o čemu ću razmišljati prije spavanja. Mazi me i uživam s njim, a cijelo vrijeme me ljubi i govori mi kako sam mu lijepa. Dovodi me do vrhunca, opet, a onda mu kažem da ću ići. Jedva me pušta, ali se dogovorimo barem kratko vidjeti sutra.

NEDJELJA

Ne hvatam nimalo vremena za sebe danas, obiteljski je dan. Dopisujemo se cijelo vrijeme, neprestano zurim u mobitel. Navečer ću imati neko kratko vrijeme da se vidimo, ali mu predložim da dođe do mene jer tako mogu spremati stvari za sutra i vidjeti se s njim. Pristaje. Dolazi kod mene oko 20 sati, ali me prvo ljubi i provedemo skoro sat vremena u krevetu, ovaj put mom. Dok on sjedi na kauču i pušta glazbu, ja spremam jelo za sutra.

Još se družimo i ljubimo, a onda uspijemo i zaspati na kauču. Otvaram oči oko tri ujutro pa shvatim da smo zaspali. Budim ga i pitam ga želi li se prebaciti u krevet, ne budem ga sigurno sada tjerala doma. Kaže da će ipak ići jer sutra rano ima probu. Ljubimo se još malo, a onda odlazi. Čim izlazi iz stana šalje mi poruku da mu malo falim i pita kad ćemo se vidjeti. Ostavit ću taj odgovor za sutra.