Nitko ne zna da spavam s kolegom već godinama. To što smo u tajnosti čini stvar još zanimljivijom

36-godišnje poduzetnice

SRIJEDA

Već je treći sastanak danas i nemam više volje ni za što. Pijem četvrtu kavu, boli me glava od klime i sanjam o godišnjem. Ne sjećam se kad sam se zadnji put zaista odmorila i to mi sad već dosta ide na živce. Čekam da stigne voditelj marketinga iz tvrtke s kojom imamo sastanak i valjda prvi put ikada sam sretna što netko kasni. Naslanjam glavu na stol pa me nakon par puta budi kolega koji mi pokazuje kako je vrijeme za započeti sastanak. Pregledam ga pa se pokušavam prisjetiti kad smo zadnji put bili zajedno na samo.

Sastanak završava za 40-ak minuta, dosta brzo pa s kolegom odlazim na ručak. Čitava priča s nama podosta je zamršena. Poznajemo se već godinama, čak i prije nego smo postali poslovni partneri. Zajedno smo studirali, on se nakon faksa oženio. Spavali smo zajedno nekoliko puta, tada, za vrijeme faksa i ja sam na tren mislila da sam pronašla osobu s kojom ću provesti život. No, on je to mislio za nekog drugog. To naše druženje potpuno je nestalo dok se nije zaposlio u mojoj tvrtki, a kasnije i postao partner. Tada smo ponovno počeli spavati zajedno, iako je bio u braku. Sada je rastavljen, a i dalje sam povremen gost u njegovom krevetu. Doduše, baš kako sam shvatila danas, to se već neko vrijeme nije dogodilo. Jako smo casual oko te naše povezanosti koja se malo događa, malo ne.

Sjedamo na ručak, pa ga krenem malo ispitivati u vezi nas, točnije, oko toga što se to događa. Pokušavam biti suptilna, ali naravno da mi ne ide. Smije se dok mi govori da neka ne razbijam svoju glavu glupostima. Malo me ljuti njegov stav, ali istovremeno mi ga je uvijek tako lijepo gledati. Teško bivam stroga prema njemu jer u trenutku kad me pogleda svojim velikim plavim očima, a to se događalo od kad smo bili tinejdžeri, kao da svaki put na par sekundi ostanem bez daha. Radimo zajedno već godinama, ali da, svakog dana se malo veselim što ću ga vidjeti. Kaže mi kako je možda vrijeme da odemo na neki zajednički vikend i da bi bilo dobro da se malo opustimo. Pristajem pa kažemo da bi to moglo biti ovog petka. Preuzima svu odgovornost i kaže da će se on pobrinuti za sve. Može, ja se neću žaliti.

Odlazim nazad u ured i ostajem do 18 sati. Kod kuće jedem pa se bacam u kadu, trebam malo mira, a i uvijek me malo više provedenog vremena s njim posebno razveseli. Provedem neko vrijeme u kadi, sredim kosu pa odlazim spavati prije 22 sata.

ČETVRTAK

Stižem na posao i nekako mi je žao što ne mogu samo otići u njegov ured i poljubiti ga. Danas ga želim ljubiti, ne znam što mi je. Dolazi do mene oko 11 sati s kavom pa ostanemo malo pričati. Odlazimo na krov da on zapali cigaretu pa čim stignemo provjeri ima li koga, a kada shvati da smo sami, privuče me prema sebi i krene ljubiti. Stojimo tako zagrljeni, osjećam njegov vruć dah i usne koje me ljube dok mi hladan vjetar hladi leđa. Privlači me toliko blizu sebi, a ja ga grizem jer imam osjećaj kao da ga ne mogu približiti dovoljno. Ruke mu lete po mojim leđima pa me uhvati za stražnjicu i čvrsto primi. Spušta glavu i ljubi me po vratu dok ja lagano uzdišem. Želim ga odmah sada, ovdje, ali to je nažalost ne moguće. Lagano se odmaknem od njega, ali ostajemo se dodirivati nosevima. Osjećam kako je spreman i kako me želi, a i ja bih odmah sada mogla uživati s njim. Prije par godina smo to jednom napravili u wcu, ali smo napravili grešku jer smo odlučili otići u ženski. Na kraju smo tamo ostali zatočeni više od pola sata dok se nije potpuno ispraznio. I dalje nitko ne zna za nas pa nam ne preostaje ništa drugo.

Ostajemo tako blizu i on me drži u zagrljaju jer mi je hladno pa malo razgovaramo o tome gdje ćemo sutra nakon posla dok on puši. Promatram ga kako puši i kako mu se prsti lagano tresu. Njegove čvrste crte lica i već pomalo sijeda kosa koja mu pada preko čela neodoljivo mu dobro stoje. Osjeti kako ga gledam, pogleda me, pa se još malo ljubimo. Popravljam ruž i vraćamo se dolje pa svatko odlazi u svoj ured.

Svi su već otišli iz ureda, 18 sati je, a ja i dalje rješavam zaostatke. Pretpostavim da sam sama pa upalim glazbu malo glasnije u svom uredu, a nakon par minuta on dolazi do mene. Smije mi se i povlači me pa pokušava malo plesati sa mnom. Smijem se jer mi se ne da, a onda me krene ljubiti. Prepadnem se da možda nismo sami i ponovno mu predložim wc. Ne shvaća me ozbiljno dok ne vidi kako sam zaista krenula. Ulazim u kabinu pa ispod suknje spuštam gaćice i naslanjam se na njega leđima. Osjećam kako se pokreće i kako je spreman za mene pa se malo trljam o njega. Podiže mi suknju i naslanja me prema naprijed. Čujem kako otkopčava hlače i kako ih spušta, jedva čekam osjetiti tu toplinu. Ne prođe niti par sekundi i osjećam ga na svojoj koži, a onda i kako mi dođe. Savršeno mi dođe, a mene odmah uhvati val topline koji struja cijelim tijelom. Tek smo krenuli, a ja se ne mogu suzdržati pa se krenem pomicati u ritmu dok me on čvrsto drži za stražnjicu. Sve je jači i jači, a meni to odgovara. Krećemo se kao da smo klinci i kao da ovo radimo prvi put. Osjećam kako mi postaje vruće i kako mi je teško zadržavati glas, želim vrištati i svima dati do znanja koliko je prokleto dobar. Igra se sa mnom prstima dok je iza mene, a ja samo želim doći do kraja. Ubrza ritam i dovodi me do vrhunca pa mi se cijelo tijelo krene tresti od užitka, a brzo stiže i on. Ustanem i naslonim se na njega, ljubi me po vratu pa se spremamo i izlazimo.

Ostajemo još kojih sat vremena u uredu pa svatko odlazi svom domu, danas je vrijeme za pakiranje. To i radim kod kuće, jedem i odlazim spavati nešto kasnije nego inače. Prije spavanja izmijenimo par poruka, a čak mi i pošalje emotikon srca, a to nisam vidjela od faksa. Jedva čekam naš vikend zajedno

PETAK

Radni dan prolazi ekspresno brzo. I on i ja smo dogovorili da su nam zadnje obveze gotove već u 15 sati, pa oko 16 oboje izlazimo. On vozi. Odlučio nam je pripremiti izlet u obližnje toplice. Imat ćemo potpuni spa tretman, bazen, jacuzzi u sobi i veliki, mekani krevet. Doslovno mi ne treba ništa više od toga, nevjerojatno mi je kako zaboravljam koliko dobro me poznaje. Nakon što smo pokupili moje i njegove kofere stižemo oko 18 sati. Odmah pri ulasku u sobu krene grijati jacuzzi i krene se skidati. Smijem mu se, ali ga i dobro pogledam. Svi njegovi treninzi zaista se isplate i baš dobro vide na njegovom tijelu. Odmičem se da ga promotrim pa se bacim na krevet, a onda i on za mnom. Ljubi me dok smo naslonjeni jedno prema drugom. Dodirujem ga po golim prsima i pratim crte njegovih mišića. Stižem do ruba hlača pa ih lagano spustim, a onda se pojavi ona seksi crta koja mi samo daje nagađati što se nalazi ispod. Shvati to kao poziv pa me krene malo grublje i brže ljubiti. Naslanja se iznad mene pa me brzinski skine.

Osjetim ga na cijeloj svojoj koži i tako uživam u svakom njegovom dodiru. Vrućina njegove kože dodiruje moju pa se kotrljamo po krevetu dok razmišljam o tome kako ga želim još bliže. Osjeća kako sam ga željna pa me uspije dovesti do vrhunca prije nego se voda u jacuzziju ugrijala. Brzinski se bacam pod tuš, a onda ulazimo u jacuzzi. Sjedam mu u krilo pa se ljubimo i mazimo. Ostatak večeri smo otišli na masažu pa se vratili u krevet i gledali Breakfast club na hotelskom TV-u. Zaspali smo zagrljeni iako smo imali želju još jednom spavati zajedno.

SUBOTA

Budimo se oko 10 sati i odmah me krene ljubiti. Naslanjam se na njega i malo se gledamo, a onda me krene značajno ljubiti dok me drugom rukom dira između nogu. Poigra se sa mnom i strašno me brzo dovede do kraja. Odlazimo pod tuš, a ja mu odlučim vratiti za ove divne stvari koje mi je pružao ovih dana. Spustim se i krenem ga zadovoljavati. Volim kada uživa i kad sam ja za to zaslužna. Ostatak dana provodimo u bazenu, pa se malo odvojimo i ja odlazim na zasebne tretmane. Ručamo zajedno i razgovaramo pa se trudimo ne spominjati posao. Ponovno odlazimo u sobu i ljubimo se na krevetu i ostajemo ležati tako da sam ja preko njega.

U jednom trenutku me pita da kako to da nismo zajedno, ali baš zajedno. Iznenadi me tim pitanjem, dosta pa krenemo raspravljati. To u samo par minuta eskalira u svađu u kojoj mi napominje kako sam ja ta koja sam nas uvijek sprječavala da budemo zajedno, a i daje on čak bio spreman suprugu ostaviti radi mene. Kaže mi i da mrzi to što ljudi ne znaju za nas, a sada se ponašamo kao da smo zajedno već godinama, jer on smatra da i jesmo. Izlazim ljuta iz sobe jer nisam spremna na ovakve napade, a on stiže na terasu nakon par minuta i nudi mi cigaretu. Šutimo i pušimo pa mu samo kažem, da, okej, zapravo jesmo zajedno i vrijeme je da to znaju i drugi. Raspravljamo o tome još neko vrijeme i pokušavamo dogovoriti koji je najbolji način za to pokazati na poslu. Ne želim izgubiti svoj autoritet, a ne želim ni da se to dogodi njemu pa uspijemo doći do nekog kompromisa.

Vraćamo se u sobu još uvijek dosta nervozni, a on me privuče k sebi i prije nego sam stigla doći do kreveta. Skida s mene ogrtač pa me ljubi i ponavljamo sve od jučer navečer.

NEDJELJA

Budimo se svatko na svojoj strani kreveta, malo se mazimo pa odlazimo na doručak. Družimo se uz kavu i napokon uživamo na malo sunca na terasi. Oko 15 sati smo spremili stvari i krenuli nazad doma. Pita me želim li možda večeras prespavati kod njega. Razmišljala sam o tome cijelim putem do doma, na kraju i pristala, ionako imam sve stvari sa sobom. Stižem kod njega i osjećam se malo čudno, ali i nekako spremna da je ovo novi dio mog života na koji sam možda napokon spremna. Bilo je vrijeme da i ja samoj sebi priznam osjećaje, a drago mi je da ih napokon znam priznati i njemu.