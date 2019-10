Najbolji smo prijatelji godinama, a sada mi je priznao da je umjesto nje trebao odabrati mene

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 32-godišnje direktorice marketinga

Šećem do stana nakon posla i čitavim putem razmišljam o tome što ću raditi u ostatku dana. Nisam navikla biti sama, niti da ne moram nekome pripremati večeru ili za nekim čistiti. Do sada sam uvijek bila nečija djevojka, što je dosta često izgledalo tako da sam više nečija majka nego partnerica. Sama sam nešto manje od dva tjedna i još uvijek se osjećam čudno, jako. Iako znam da je moja odluka bila pravilna i da se trebala dogoditi, nisam se još uvijek pomirila s time da sam zaista solo. Još uvijek se navikavam.

Kuham si ručak za sutra pa gledam seriju i malo se čujem s Filipom. Filip je jedan od najstaloženijih ljudi koje poznajem. U vezi je već osam godina i to još od srednje škole, uspješan je na poslu i u životu mu baš sve ide kako treba. Nedavno je zaprosio svoju djevojku i baš su sretni. Najbolji mi je prijatelj već dug niz godina pa je i ovdje kada mi treba malo utjehe i kada se osjećam čudno biti sama u svom stanu. Dopisujemo se oko gluposti i komentiramo nove slike Lady Gage. Nagovara me da izađemo sutra, ali još uvijek se nećkam oko toga. Ne znam kad sam zadnji put izašla. Pojedem par čokoladica, pozdravim ga i odlazim spavati.

PETAK

Stižem oko devet sati na posao, a prvi sastanak me čeka već za pola sata. Odrađujem to dok slušam nove ideje za naš marketinški plan. Imali smo dobar setback prije dva mjeseca kada se kod nas zaposlio student koji je sve naše ideje prenosio konkurentskoj tvrtki. Nismo se baš dobro proveli. Pojačali smo sigurnost i počeli raditi na novom planu. Odlazim na kavu koja se na kraju pretvori u još jedan sastanak, a onda zovem Filipa na ručak. Radi u poslovnoj zgradi pored moje pa se uspijemo ponekad i uhvatiti.

Govori mi kako je taman slobodan pa se nalazimo u restoranu podno ureda. Stiže raščupan, neobrijan i zgužvane košulje. Kaže kako se posvađao sa suprugom prije par dana, ali i kako ne želi sada o tome pričati. Ispitam ga još par pitanja, ali kaže da je sve okej, da će se sigurno pomiriti. Dok ručamo ipak u jednom trenutku ispali da misli da ga ona vara. Ručak se na kraju produži na sat i pol raspravljanja o tome je li on pretjerao sa svojim razmišljanjima i koliko je realno da ona njega zaista vara. Pokazao mi je poruke, njene, slike koje je ufotkao s njenog mobitela i ispričao o par sumnjivih situacija. Koliko god da mi je ona draga, sve ovo zvuči jako čudno. Složi se sa mnom, ali kaže kako se ona naljutila na njega što uopće sumnja u nju. Govorim mu kako je to također znak da nešto ne štima. Slaže se. Odlazimo dalje raditi.

Šalje mi poruku oko 15 sati i moli me da izađemo, barem na pivu, samo da ne misli o svemu što se događa doma. Govorim mu da može, to je najmanje što sada mogu učiniti za njega.

Izlazim iz stana oko 20 sati, on stiže po mene u Uberu. Idemo do centra na pivu dvije pa doma. Naravno, ja naručujem gin, a on pivu pa krene pričati kako joj je danas ponovno rekao da trebaju pričati o tome. Potpuno staloženo razgovaramo, a onda mi, kao grom iz vedra neba, kaže kako je ona priznala prevaru, a da je on sasvim spreman na rastavu. Molim?! Izbezumljena sam pa provedemo ostalih par sati raspravljajući sve što se dogodilo, kao i o budućnosti koja ga čeka. Naš razgovor protekne, doslovno, uz nekoliko čaša i boca, a oko 23 sata shvatimo kako smo se počeli malo neprimjereno ponašati. Traži me da idemo u klub jer kaže kako se želi napiti kao kada je bio u srednjoj školi. Nije baš da mu mogu reći ne pa pristajem. Dolazimo u neki cajkeraški klub koji nam je bio najbliže hodom, iako ni on ni ja ne slušamo folk glazbu. Odmah odlazi do šanka, naručuje previše toga i nastavlja piti.

Dobar dio večeri mi je ostao u magli, sve do trenutka u kojem se on počeo nabacivati zauzetoj djevojci, a njen dečko je reagirao. Odmah sam uskočila i odvukla ga van, bolje da to radim ja nego zaštitari. Grli me i zahvaljuje mi što sam tu za njega, govori mi da me voli i da me oduvijek volio, a onda mi i kaže kako je znao da je trebao odabrati mene. U tom trenutku se u mojoj glavi pojavi flashback jedne situacije dok smo još bili u 20-ima. Ispred faksovskog kafića smo, a on mi govori o svojoj, sada uskoro bivšoj ženi, tada djevojci. Priča mi koliko mu je divna, ali da nije siguran što da radi i da li da počne s njom ozbiljno. Ispričao mi je i kako misli da je zaljubljen u neku drugu curu, ali mi nije htio priznati o kome se radi. Vjerojatno zato što sam mu ja prije toga rekla da mora biti s ovom curom i da ta druga sigurno nije toliko dobra za njega. Ajme, možda je mislio na mene. Pitam ga to, a on me pijano primi za lice i kaže mi da naravno da je mislio na mene, ali ‘sam ja bila previše blesava da vidim koliko je lud bio za mnom’.

Grli me, i dalje prilično nesvjestan toga što se upravo dogodilo dok ga ja jedva pridržavam i guram u taksi. Dovodim ga kod sebe u stan, a dok ulazimo u lift on se već pomalo budi i dolazi k sebi. Promatra me od glave do pete i govori mi kako je znao da je s**bao prije deset godina, da je znao da mu ja nikada ne bi takvo nešto napravila. Ponovno ga pitam o čemu priča, a on mi govori da neka se prestanem praviti da nisam znala. Iskreno mu kažem kako nisam imala pojma pa nastavimo razgovor o tome i na mom kauču.

Oko četiri ujutro dolazim do svih informacija. Kako me volio od kad smo bili prijatelji u srednjoj školi, kako je bio potpuno spreman odabrati mene umjesto nje, kako je razmišljao o tome i za vrijeme braka, ali da je znao da ja njega ne želim, kako je uvijek sanjao o tome da ću se predomisliti ako mi sve kaže, ali nije želio uništiti naše prijateljstvo te kako bi sve danas bilo toliko ljepše i bolje samo da je tada bio iskren. Dok to priča zaspi mi na koljenima, a ja razmišljam o tome hoću li mu ikada priznati da sam i ja bila luđački zaljubljena u njega.

SUBOTA

Ostavila sam ga da spava na kauču i pokrila dekom, a ja sam u svojoj sobi i gotovo uopće nisam spavala. Ustajem se da napravim kavu, a nalazim njega koji sjedi na balkonu i pije kavu, a na šanku i mene čeka šalica. Uzimam je i dolazim do njega, a onda slijedi dosta ispričavanja i još razgovora o svemu iz prošlosti. Nakon što je odradio svoj monolog, priznajem mu da sam bila luda za njim cijeli faks. Na tu moju izjavu dramatično spušta šalicu na metalni stol i ustaje. Primiče mi se jako blizu dok stojim naslonjena na betonsku ogradu balkona. Pomakne mi rukom kosu iza uha i gleda mi usne. Treperim, samo malo i pitam ga što radi. Prođe mi rukom po mojoj, a onda pomazi i po vratu. Približi mi se još par centimetara i kaže kako je ovo želio napraviti već godinama pa me poljubi.

Spoji usne s mojima, a moje cijelo tijelo u tom trenutku kao da se isključi. Obujmi ruke oko mene dok me ljubi i nježno mazi moje usne svojima. Primam ga za ramena dok udišem njegov miris. Lagano se odmiče od mene i mojih usana pa me nastavlja ljubiti po obrazu i vratu, a onda čvrsto zagrli. Uhvatim i ja njega pa ostajemo u tom položaju nekoliko sekundi. Ne želi me pustiti. Odmiče se od mene, a onda me ponovno ljubi. Ovaj put mu ruke prolaze po mom tijelu, od vrha leđa do stražnjice, a onda mi prođe rukama po kralježnici, a ja se naježim od ugode. Oh ne, sada je pokrenuo nešto što neću moći zaustaviti. Krenem ga ljubiti snažno pa osjećam kako se smješka i koliko uživa. Prima me za stražnjicu, a ja ga zezam i pitam ga koliko dugo je ovo htio napraviti. Smije se pa me još jače poljubi. Odlazimo s balkona i prebacujemo se na kauč pa se tamo ljubimo. Skida svoju košulju, počne podizati moju majicu, a onda nas prekine zvono s njegovog mobitela. Ona je.

Razgovaraju skoro pola sata dok ja radim doručak. Završava i pita me može li ostati malo kod mene dok se ne smiri. Naravno, pristajem. Među nama je jako neugodna situacija i nemam pojma kako reagirati na sve što se dogodilo. Oko 14 sati izlazi iz mog stana, a ja nakon toga krenem nervozno čistiti i kuhati, a onda palim film.

Zaspala sam na kauču, a budi me zvono na portafonu. On je, kaže kako mi treba nešto reći. Pretpostavljam da će mi reći da su se pomirili, da je ovo bila užasna ideja i sve ostalo što ide s time. Brzinski se češljam i perem zube, a onda zvoni na vratima. Nervozno sjeda i govori mi kako je ovo danas možda bila glupa ideja, da je bilo previše naglo, ali i da zna da nije bio u krivu. Molim? Govori mi i kako su za stvarno prekinuli, da joj više ne vjeruje i da mu je drago da je sve saznao na vrijeme, prije braka. Dio sam priče u kojoj se uopće nisam mislila naći pa sam potpuno zbunjena oko toga koja je moja uloga sada, a to mu i kažem. Na to mi govori da je moja uloga samo da budem ja, kao što sam bila i do sada, jer mu baš to treba. Krenem sjesti pored njega, a on me povuče k sebi i poljubi.

Ovaj put još je strastvenije i snažnije nego jutros, kao da je napokon dopustivo, kao da napokon smijemo i on i ja iskazati svoje želje. Nastavljamo gdje smo stali jutros, a on me odvlači u moju spavaću sobu i baca na krevet. Ljubi me po usnama, vratu, spušta mi naramenice, a onda i ljubi po grudima. Uzdišem od ugode, a ujedno imam osjećaj kao da sanjam, kao da ništa od ovoga nije realno. Skida nas oboje, a onda se pojavljuje ispred mene, potpuno gol, osoba koju sam gledala svakog dana zadnjih nekoliko godina, a prvi put ga vidim kao nekoga novog. Kao prokleto seksi frajera kojeg želim blizu sebe. Vidi moj pogled pa se smješka dok me ljubi, a onda kreće prava zabava.

Tresem se od ugode dok mi se ježi koža i svijaju nožni prsti. Pomiče se u ritmu, a ja kao da po prvi puta vodim ljubav. Glasna sam, uzdišem i hvatam ga kao kakva tinejdžerica. Tako je snažan i strastven, pazi na mene, a istovremeno mi daje svu seksualnu energiju koju ima. Stižem do vrhunca gledajući ga dok i on uživa, a nakon nekoliko trenutaka legnemo jedan pored drugoga. Naslanjam glavu na njegova prsa, on me ljubi u glavu i govori mi kako se nada da možemo nadoknaditi sve što smo do sada propustili. Naravno da možemo, govorim mu pa pričekam još par minuta da ponovimo sve što se upravo zbilo.

NEDJELJA

Sinoć smo brzo zaspali, a ujutro smo se oboje probudili s blagom krivnjom i srećom istovremeno. Dogovorili smo se da ćemo raspravljati o svemu kada će se o nečemu trebati raspravljati, ali da ćemo do tada samo uživati u stvarima kakve jesu pa neka idu kako idu, gdje god to išlo. Ljubimo se od jutra i grlimo, a njegov dodir po prvi put vidim na sasvim drugačiji način.

Uhvatila me nostalgija pa se kroz dan prisjećamo svega što se događalo s nama još na faksu, raznih dogodovština, ali si i priznajemo sve one trenutke kad smo se gledali kao nešto više od prijatelja. Saznajem da je toga kod njega bilo baš jako puno, više nego kod mene. Sladak je, jako, ali na meni je da ga pustim da sam odabire kako će njegov i naš život izgledati dalje. Želim ga u svom životu, kako god, ali i njemu i meni se čini kako bi ovo moglo biti ono nešto za čime smo godinama tragali.