Mislila sam da nam je zahladio odnos, a zapravo me varao. Brzo sam pronašla utjehu u drugome

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju imamo priču 30-godišnje voditeljice društvenih mreža

SRIJEDA

Probudila sam se nekako ljuta i nervozna. Dečko i ja nismo već danima spavali zajedno. Govorim si da je problem u tome što smo jednostavno umorni, imamo previše posla i ne razmišljamo o tome. Naravno, u glavi mi prolaze i misli da se on ohladio od mene, da me više ne voli i da to možda nije to. Te misli guram negdje u pozadinu i danas odlučujem promijeniti situaciju. Nakon što mi završava smjena idem do njegove firme pa se vozimo doma.

On ide u teretanu, ja radim jelo i čitam knjigu. Pobjegnem u kupaonu i riješim se svih neželjenih dlačica na tijelu pa navlačim neki seksi kompletić ispod trenirke. On dolazi, tušira se, jedemo, a onda krenemo pričati o tome što ćemo večeras gledati. Pratimo par serija, ali u pravilu svatko gleda svoje. Večeras predloži neki film, ja pristanem, a on se malo iznenadi. Nakon par minuta filma krenem ga ljubiti i davati mu do znanja da me film baš i ne zanima, a on odmah prihvaća. Krenemo se maziti i ljubiti, pauziramo to što se vrti na ekranu pa me krene skidati. Primijeti moj grudnjak koji inače ne nosim i razveseli ga to pa me krene ljubiti po grudima dok ga skida. Zapinje mu kopča, nikada nije znao otkopčavati grudnjak, nije mi bilo jasno kako to nije naučio. To nas malo ohladi, ali nastavimo se maziti tako da oboje i dalje ležimo.

Namjerno ne želim ići gore, uvijek je to moja uloga, ovaj puta želim da se on više potrudi. To, nažalost, ne dobivam. Ostajemo oboje u bočnom položaju, podiže mi noge pa vodimo ljubav pritisnuti jedno na drugog gledajući se. On zatvara oči dok se koncentrira. Potpuno izgubim volju, fejkam da sam došla do kraja pa on završava. Ostajemo ležati, tako pokriveni pa on brzo zaspi.

Tuširam se pa čitam knjigu prije spavanja, samo da ne razmišljam o ovom teroru koji se upravo dogodio.

ČETVRTAK

Potrudit ću se i danas. Kažem to sama sebi pri buđenju. On je već otišao odraditi trening pa ležim sama u krevetu. Ustajem i spremam se za posao, on dolazi, tušira se i govori mi kako večeras ide na piće s kolegicom pa se tek kasnije vidimo. Pa dobro, okej, ništa od mog truda danas.

Imam puno posla i dan mi brzo prolazi. Sjedam sa svojim curama na kavu nakon posla i dogovaramo se za sutra i moju proslavu rođendana. Ne mogu vjerovati da već imam 30. Radim dosta veliki cjelodnevni parti, mislim da će to svima biti dosta zabavno, nadam se i meni.

Dolazim doma oko 20 sati, otvaram bocu vina i čitam knjigu. On se vraća oko 21, vidno pijan. Očekujem da će biti napaljen i da će htjeti da se odmah prebacimo u krevet, ali ne, on odlazi u krevet sam i zaspi u roku par minuta.

Završavam knjigu i odlazim spavati.

PETAK

Budim se oko 9 bez alarma i razmišljam o tome kako mi je buđenje bez alarma postalo luksuz. On još spava dok ja ustajem, radim doručak i kuham kavu. Probudila ga je moja glazba pa dolazi u kuhinju i odmah sjeda za stol jesti. Govori mi kako je gladan i da je jučer bilo baš zabavno.

Super. Bi li bilo glupo da mu kažem da mi je rođendan i da ga je zaboravio? Ignoriram to, vidno razočarana dok on ništa ne razumije niti ne vidi svoju krivicu.

Nakon kojih deset minuta mi zvoni telefon, zove me majka da mi čestita. Čuo je to pa dolazi do mene i grli me svom snagom i čestita mi rođendan. Stvarno? Za par sati trebamo krenuti u kuću u kojoj slavimo, a on je zaboravio. Krasno. Donosi mi poklon iz sobe – parfem, rokovnik i naušnice.

Ignoriram koliko sam nervozna jer sam se nadala da će danas biti moj dan. Da će me htjeti zadovoljiti i čestitati mi u krevetu. On baš ništa ne inicira, a sigurno ne budem ni ja. Sprema se za posao pa se tušira i zvoni mu mobitel. Zove ga kolegica od sinoć. Vrag mi ne da mira pa otvaram njegov WhatsApp i vidim da nema razgovor s njom. Otvaram i Telegram pa vidim da ih nema ni tamo. Obrisao ih je. Zašto?

Ne želim ga ništa pitati jer se ne želim time baviti danas. On odlazi na posao, pa kasnije oko 16 sati odlazimo do restorana pa se svi polako skupljaju.

Proslava je super, stiglo mi je dosta prijatelja koji žive izvan Zagreba, veselim se, plešem i baš nam je super. A onda do mene dolazi prijateljica i govori mi da je vidjela i čula nešto što ju je zbunilo. Naime, čula je kako moj dečko razgovara s nekim preko telefona i govori kako ne može sada pričati, da bi ga netko mogao čuti i da će doći oko 4 ujutro kada svi odu. U meni tinja nada da se radi o mom posebnom poklonu za rođendan, ali u tom trenutku krenem plakati. Što od alkohola i emocija koje proživljavam cijeli dan, što od iskrene tuge jer sam uvjerena da se radi o njegovoj kolegici i da me vara.

Odlučim ne šutjeti više i odmah dolazim do njega. Povlačim ga u stranu i odmah ga pitam. On spušta glavu, kaže mi kako nije želio da danas saznam, ali da, zaljubio se u drugu. Razgovor kroz suze potraje još 10 minuta pa mu kažem da neka pokupi svoje stvari i da ga više ne želim vidjeti. Vraćam se na zabavu i uzimam bocu. Sretan mi rođendan.

Pored restorana nalazi se jezero pa odlazim sama prema tamo. Želim sjediti u tišini i plakati. Hodam i spotičem se pa čujem muški glas iza sebe koji me pita jesam li dobro.

Iza mene hoda moj bivši dečko. Bivši iz srednje škole kojeg nisam vidjela godinama. Pozvala ga je jedna moja prijateljica jer se još uvijek druže i jer je mislila da će mi ga biti drago vidjeti. Krene za mnom i prima mi štikle koje sam skinula. Sjedamo na klupicu pa razgovaramo o svemu što se događalo u ovih nekoliko godina, a i večeras.

Provedemo zajedno već skoro sat vremena pa se odlučimo vratiti. On je također solo, nedavno je prekinuo dužu vezu jer nije želio brak s njom. Oboje smo slomljeni u emotivnom smislu pa smo se na kraju tome smijali. Ostajemo se družiti do jutra uz ostatak ekipe pa večer završim tako da zaspim u njegovom zagrljaju na kauču.

SUBOTA

Budim se pokrivena dekicom i tužna i sretna istovremeno. Pomalo imam dojam kao da sam oslobođena i nije mi nimalo krivo zbog toga. Nas par je ostalo spavati u kući pa se zajedno pije kava. Među njima je i taj moj ‘stari’ bivši dečko. Tako je lijepo i prirodno s njim, a danas kao da malo više doživljavam koliko je zgodan. Mozak mi ne funkcionira još najbolje pa se samo zavalim pored njega, naslonim na njegova velika ramena i tako ostanem dok pijem kavu pokrivena dekicom.

Družimo se svi skupa cijeli dan, a ja i on se ne mičemo jedno od drugog. U samo par sati sinoć smo ponovno postali najbolji prijatelji, kao da se nikada ništa među nama nije ni dogodilo. Grlimo se, sjedimo jako blizu i ništa od toga nije čudno. Sve dok u kasno podne ne sjednemo na terasu, a ja mu, potpuno suptilno sjednem u krilo. Obujmi ruke oko mene i to je sasvim normalna stvar.

Nakon nekog vremena ostanemo sami na terasi i tek tada taj naš položaj uđe u prvi plan. Naslanjam se potpuno na njega pa osjetim njegov dah na svom vratu. Naježim se kad mi prođe prstima po ruci i malo jače pritisne za struk. Pogleda me u oči, a onda mi se približi i poljubi me. Snažno i vruće, to su mi prve asocijacije. Osjećam njegove jake ruke na sebi, kao i jačinu želje da me samo primi i odnese. Okrećem se potpuno prema njemu dok se ljubimo, a onda nas prekida moja prijateljica. Smijemo se, ustajemo i vraćamo k ostalima. Kad se ona okrenula još me jednom brzinski poljubio uz osmijeh.

Vozimo se prema doma nakon pospremanja pa shvatim da ne znam je li moj bivši izašao iz stana. Mobitel nisam pogledala od jučer navečer, ni ne želim. Kažem mu to, a on predloži da odemo kod njega.

Dolazimo do stana, daje mi odjeću da se presvučem pa se otuširam i sjedam na kauč dok on radi jelo. Ajme, zgodan je. Jako. Želim ga poljubiti, ali ne želim biti napadna i dosadna jer ne znam je li me pozvao samo iz pristojnosti.

Ustajem da si natočim vode, a on me samo uhvati s leđa i okrene prema sebi pa poljubi. To se nastavlja dok ga dodirujem po leđima, a on me prima za stražnjicu i podiže na kuhinjski ormarić. Grize me, ljubi i liže dok držim noge oko njega i osjećam u sebi vatru koja gori. Naježim se koliko ga želim i zbog toga što osjećam koliko jako on želi mene. Skida mi majicu pa predloži da se prebacimo u sobu. Krenem sama, ali me on odnese i baci na krevet. Takvom silinom da osjećam kako mi tijelo žudi za njim.

Skida me cijelu pa mi poljubi svaki dio mog tijela dok ja iščekujem da mi dođe, da ga osjetim. Vodimo ljubav tako strastveno i nježno istovremeno. Gleda me i ljubi dok mi pruža užitak i dok se tresem od ugode. Uzdišem i jedva dolazim do zraka dok se pomičemo u ritmu. Završavamo, a ja želim i trebam još. Odmorimo na par minuta, a u tom vremenu me ljubi i grli dok smo znojni i uspuhani. A onda nastavljamo, opet i opet, kao da ovo radimo prvi puta, ikada.

Nakon par sati izmoreni i goli ležimo na krevetu, a njegova glava je na mom trbuhu. Mazim ga po kosi dok gledam kako mu se prsa podižu i spuštaju dok diše. Okrene se prema meni i gleda me, a ja osjećam osmijeh u njegovim očima. A onda, kao da je točno znao što trebam čuti, kaže mi ‘Sretan rođendan’.