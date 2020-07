Mama dvoje djece o porodu u Zagrebu: ‘Doktorica je bila gruba, odrješita i bezobrazna’

View this post on Instagram

Jedan od najdivnijih trenutaka u mom životu ali isto tako jedan od težih. Ovu sliku nisam taknula filterom jer sam htjela da vidite moju sreću onako sirovu, ali isto sam htjela da vidite koliko sam se namučila. Žuta. Izmorena. Izdana od sustava i ljudi u sustavu koji su morali bolje odraditi svoj posao. Pogledala sam video @una.bridged neki dan i jeza me prošla. Kako izbjeći epiziotomiju? Pa zar uopće imamo izbora to izbjeći ? Zar smijemo odbiti drip ili prokidanje vodenjaka? Zar smijemo uopće doktoru predložiti kako bi htjeli da nam porod proteče a da nam se ne podsmijehuju ? . Kod nas prolaze (loše) stvari već godinama jer " rodila si zdravu bebu , šuti, sve će to proći ostalo". Jako sam na tome zahvalna, što je moje dijete unatoč izuzetno teškom porodu, rođeno zdravo i bez posljedica. . Došla sam u bolnicu u razmaku od 5 sati, ista doktorica me zaprimila oba puta i nije me prepoznala. Nije mi uputila jednu toplu riječ, pogled niti dodir. Dapače je bila gruba, odrješita i bezobrazna. Hladna. Takva je i primalja bila. Uvijek sam govorila ne treba mi tretman princeze nego samo malo ljudskosti i nažalost to nisam dobila. U par navrata je došla u sobu pokazati svoje nezadovoljstvo što još nisam rodila, govoreći da bebu svoju stavljam u opasnost jer je plodna voda već zelena. Kada je došlo do izgona nije me ni pogledala nego je konstatirala da se treba rezati. Dok me šivala bila je ljuta jer je po tom rezu dodatno tkivo puklo. . Pišem ovo, ne da bi se žalila na medicinsko osoblje jer je kod nas opće poznato da to ide kao na traci. To su riječi koje sam bezbroj puta čula. Žalosne riječi. Ta traka bi trebala biti najčarobniji trenutak nekome u životu. I znam da je naporno, da doktori rade strašne smjene i da pacijenti nekada ne surađuju kada bi trebali. Ali generalno gledajući stanje ginekologije u javnom zdravstvu je jedno ruglo u Hrvatskoj. Ako smo "siromašni" za mijenjanje opreme , pa ajmo promijeniti svijest jer je ona važnija od modernog kreveta. Educirati to isto medicinsko osoblje kako se više na svijetu ne rađa ležeći. Kako se epiziotomija izbjegava a ne odrađuje rutinski. Kako je prokidanje vodenjaka nekada nepotrebno, kao i klistir. NASTAVAK 👇