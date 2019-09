Luka Pešun sinoć je otvorio sjajnu izložbu intimnih fotografija LGBTIQ+ osoba. Razgovarale smo s njim

Diplomska izložba Luke Pešuna ostavila nas je bez teksta

U galeriji f8 Akademije dramske umjetnosti na Trgu Republike 8, sinoć je vrata svoje diplomske izložbe otvorio mladi fotograf Luka Pešun. Izložbu je nazvao ‘Radite to u svoja četiri zida’, a ona uključuje seriju fotografija LGBTIQ+ osoba u uobičajenim dnevnim situacijama u njihovim domovima.

S Lukom smo razgovarali o izložbi, ali i o njegovom osobnom putu od modnog dizajna do studija fotografije na Akademiji dramskih umjetnosti i planovima koji ga čekaju nakon diplome.

OD TTF-a DO ADU

Prije studija fotografije koji je sada završio na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, Luka Pešun studirao je modni dizajn i kako kaže sam za sebe, nije donosio najbolje odluke za sebe. “Put od TTF-a do ADU nije bio moja odluka, no ionako se ispostavilo da moje odluke nisu uvijek najbolje za mene, iliti – jako mi je drago da je ovako ispalo”, kaže.

“Prepuštanje stvarima da se dogode je dosta dobar način za ići kroz život. Inače, nakon srednje sam inicijalno upisao EFZG, što se vrlo rano ispostavilo kao apsolutno pogrešan put za mene pa sam odlučio ići kreativnijim putevima. Na BA ADU nisam upao pa me put odveo na drugo područje mog kreativnog interesa, modni dizajn. Tamo sam tri godine tesao svoje znanje, promišljanje i stvaranje te stekao dovoljno elana da se prijavim na MA fotografije, srećom – uspješno. Također, tako sam izbjegao studiranje snimanja koje me ne zanima, a koje je integralni dio studija na BA-u. Ovo se ispostavilo kao apsolutno pozitivno jer sam na TTF-u upoznao fenomenalne žene na svim razinama, od studentica, profesorica, spremačica/čistačica, teta u referadi do najdraže Miki u menzi. Danas sam bogatiji za bar 10 prijateljica.”

ZAŠTO BAŠ SVAKODNEVICA LGBTIQ+ OSOBA

MA fotografije sada je i završio i to dosta važnom izložbom. “Radi se o seriji fotografija, mom diplomskom radu, koji je nastao pod mentorstvom profesora Darija Petkovića na Katedri fotografije Akademije Dramske Umjetnosti. Ova serija fotografija tematizira svakodnevicu LGBTIQ+ osoba u prostoru njihova doma. Intencija mi je bila dati vizualni odgovor na, na ovim prostorima često korištenu krilaticu ‘radite to u svoja četiri zida’ koja ima intenciju, kako Leopold Rupnik predivno piše u predgovoru, ‘kontejnirati neželjena društvena ponašanja’.” opisuje Luka ideju iza teme svoje izložbe.

“Fotografije su inscenirane no namjera mi je bila stvoriti dojam dokumentarnosti. To je postignuto tako da sam u potpunosti poštivao odnos ljudi i prostora i težio tome da fotografiram upravo one radnje koje bi u tom trenutku izvodili da nema mene koji ih bilježim. Radovi su izloženi u našoj ADU Galeriji f8 koja se nalazi na predivnom kazališnom trgu kako ga se već kolokvijalno zove s obzirom na to da mijenja imena.”

Shvatio sam da dio svakodnevice ne postoji u vizualnom diskursu, onaj LGBTIQ+ osoba, i odlučio to ispraviti

No, kaže da mu ova tema nije bila prvi izbor. “Ova tema mi nije bila prvi izbor, vraćam se na ono da moje odluke nisu uvijek najbolje za mene. Do nje sam došao promišljanjem o tome što me uopće zanima, a da nisam vidio da je već adekvatno prikazano. Na studiju fotografije stekao sam pregršt znanja, no moj interes je bio koncentriran na teme svakodnevice u suvremenoj fotografiji kojom sam postao opsjednut krajem studija. Shvatio sam da dio svakodnevice ne postoji u vizualnom diskursu, onaj LGBTIQ+ osoba, i odlučio to ispraviti.”

SVAKO SNIMANJE BILO JE IZNIMNO UGODNO

Zanimalo nas je i koliko je teško pronaći parove koji se žele fotografirati i javno izložiti fotografije iz svog intimnog okruženja? “Imao sam sreće da prijatelj Espi zna mnoštvo ljudi i vjeruje da je ovo iznimno bitan rad koji treba prikazati, on je bio jedan od prvih koje sam fotografirao i odlučio me spojiti sa svojim krugom ljudi i tu je sve nekako krenulo. Naknadno sam saznao da u istraživačkim metodama ovaj oblik širenja uzorka ljudi ima naziv tehnika snježne grude. Bilo je pokušaja i da drugim kanalima nađem osobe koje bih fotografirao u ovom kontekstu, ali to se nije ostvarilo, što mi je opet otišlo u prilog. Ovako je ovaj rad dobio na intimnosti jer sam sa svima imao barem neku osnovnu razinu posrednog ili neposrednog poznanstva koje je olakšalo komunikaciju.”

Uz sve postojeće i prenaglašene razlike među nama, ljudsko iskustvo i dalje dijeli daleko više, često zanemarenih, sličnosti

Dodaje da je iznimno zahvalan što su fotografirane osobe prihvatile biti prikazane u ovom kontekstu kao i na onome što je spoznao na snimanjima. “Svako snimanje bilo je iznimno ugodno i obogatilo me nekom anegdotom, a i proširilo mi krug prijatelja i poznanika. Pio sam najbolje kave u životu, vodio iznimno zanimljive razgovore sa svima, jednom pomogao pojesti preostale škampe na buzaru (uvijek stojim na raspolaganju za to), upoznao mnoštvo ljubimaca, zaljubio se u udomljenu pesicu Ninu…”

Izložba nosi snažnu poruku, no Luka kaže da je njezinu veličinu shvatio tek u procesu rada. “Upravo ona poruka koju sam i sam shvatio u procesu rada – uz sve postojeće i prenaglašene razlike među nama, ljudsko iskustvo i dalje dijeli daleko više, često zanemarenih, sličnosti.”

FOTOGRAFSKA KARIJERA U HRVATSKOJ

Sve fotografije s izložbe mogu se i kupiti pa nas je zanimalo i je li realno očekivati da mladi fotograf u Hrvatskoj može graditi karijeru samo na umjetničkom radu ili bez komercijalnog on ne postoji?

“Ma ne, nije moguće”, kaže Luka. “Osim ako ne raspolažete s dovoljno financija da si možete priuštiti tako nešto. Životni troškovi ne zaobilaze nikoga od nas, a tome treba dodati troškove koji nastaju u procesu nastajanja rada, a onda i same produkcije finalnog rada. Uspijeva li netko prodajom umjetničkog rada zaraditi dovoljno da preživi cijeli ovaj ciklus bez rada sa strane, čestitam, no to mi se ne čini realno. Srećom pa nemam interes raditi samo jednu stvar te mi se komercijalni poslovi ne čine lošima, naprotiv, radujem im se.”

Uspijeva li netko prodajom umjetničkog rada zaraditi dovoljno da preživi cijeli ovaj ciklus bez rada sa strane, čestitam, no to mi se ne čini realno

A što je sljedeći korak u njegovoj karijeri? “Ne znam je li zbog ovog rada ili je neovisno o njemu, no trenutno sam sposoban povezati naizgled nepovezane teme i drago mi je da je tomu tako. Shvatio sam da se sav moj dosadašnji rad, kao i ovaj sada, bave pitanjem identiteta. Zanima me kako se on povijesno i društveno konstruira i mijenja, što ga određuje i formira te zašto je, iako konstruiran, i dalje tako bitan svima nama. Svakako znam koje teme su u području mog interesa i ne zazirem od toga da se nastavim baviti ijednom od onih koje sam već ‘pokrio’.”

Izložba je dio programa kojim ADU Galerija f8 predstavlja Ciklus diplomskih izložbi studenata Katedre za fotografiju na Odsjeku snimanja Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, a slijede diplomske izložbe Dee Botice u listopadu i Denisa Butorca u studenom. Izložba Luke Pešuna ostaje otvorena do 12. listopada i može se pogledati radnim danom od 12 do 19 sati, a subotom od 10 do 15 sati. Razgovor s autorom i vodstvo po izložbi održat će se u subotu 28. rujna u 11 sati, a za više informacija posjetite stranicu službenog Facebook događaja.