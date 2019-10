Kako sam spoznala da djeci ne trebaju silne radionice i aktivnosti i naučila im dati samo ono što trebaju

View this post on Instagram

Kod mene je sve hype. Kada sam sretna, kada sam tužna. Rijetko kada ima onog između. Rijetko kada osjećam potpuni mir. Često sama sebi pronalazim brige kako bi moj um mogao smisleno raditi. Uvijek hiper. Ne znam ljenčariti. Često mi moj muž prigovara da ne znam niti zastati da me zagrli. Ne znam. Uvijek u pokretu. Dok me ne umori. I tada, kada me umori, tada me dokrajči i tada idem u onu drugu krajnost. Za to je zaslužan moj divlji karakter, ali uvelike mu pridonosi i Hashimotov sindrom s kojim se borim već 15 godina. Sindrom koji naizgled nije vidljiv, ali te zbrčka hormonalno da ne znaš za sebe. Iako ga držim pod kontrolom terapijama koje će me čitav život pratit, moje dvije trudnoće su borbi puno doprinjele. Neprospavane noći također. Stres također. Pretjerano visoka očekivanja od sebe, kao mame i kao poslovne žene – također. Kada se sve to izmiješa, nastane kaos. I rezultira napadajima tjeskobe. Prije par mjeseci je to kulminiralo kada sam bila prisiljena suočiti se sa svojim strahovima. Osjećaj gubitka kontrole i potpuno prepuštanje bujici loših osjećaja. To su vidjela moja djeca. Uplakanu mamu koja nema objašnjenja zašto se tako osjeća. Luka bi me pitao "mama, zašto su ti opet mokre oči?" To pitanje zajedno s mojim pitanjem "zašto sam takva?" i zaključak kako sam nezahvalna, samo su me vratili u krug. Postaje lakše kada progovoriš o tome. Ja jesam. I shvatila sam da je to ok. Ok je da se tako osjećam. Radim na sebi. Hashimoto je vrlo čest kod žena, ima li vas tu i kako se vi borite s njim? . . . . #jasamsupermama #supermamehr #mamablogerica #mentalhealthday #beingamom #momstagraming #notonlymama