Jedna od najpoznatijih hrvatskih senior blogerica udala se u odvažnoj Xenia Design kreaciji. Imamo fotke

Željka Košpić udala se u 58. godini života i pritom je izgledala zbilja sjajno

Željka Košpić ili po novom Martinčević, poznatija kao Tiny Little Blonde jedna je od rijetkih senior blogerica u Hrvatskoj, ali je u kratkom roku postala vrlo prepoznatljiva po svom specifičnom stilu. Njezini su fanovi na Instagramu zato bili posebno oduševljeni kad su vidjeli kakvu je kreaciju nosila na vlastitom vjenčanju tijekom proteklog vikenda.

Željka je vjenčanje već najavila na svom blogu u travnju pri čemu je istaknula da je presretna te da možemo očekivati nekonvencionalnu vjenčanicu u avangardnom stilu. Obećanje je i ispunila jer se udala u hlačama, a cijelu kreaciju za nju je osmislila dizajnerica Ksenija Vrbanić koja stoji iza brenda Xenia Design.

“S današnjim suprugom sam u vezi 16 godina i zajedno smo bili i na utrci Dakar, ja prvi put (kao prva Hrvatica koja je bila na utrci Pariz-Dakar), a Zvonimir je bio četvrti put, tako da naša ljubav traje već dugi niz godina i onda me je 7. veljače zaprosio, ničim izazvan (smijeh) i bila sam presretna”, priča Željka.

AVANGARDNA ‘VJENČANICA’ S XD POTPISOM

“Kada smo našim kćerima rekli, starija koja živi u Americi je odlučila dovesti našu američku obitelj na taj svečani događaj. U početku smo to mislili obaviti samo s kumovima, no onda se to pretvorilo u našu malo proširenu obitelj, ljudi koji nas vole i koje mi volimo i rezultiralo s 50 uzvanika. Pet uzvanika je bio naš preslatki bend pod dirigentskom palicom Marka Mihaljevića, iz muzičke obitelji Mihaljević, sina našeg poznatog pjevača i skladatelja Branimira Mihaljevića te unuk Marija Mihaljevića. S obzirom na to da smo željeli našim Amerikancima pružiti ugođaj domaće atmosfere i hrane, odlučili smo se za Seljačko domaćinstvo Čulig u Vrhovcu, nadomak Ozlja”, prepričava Željka.

“Za moj styling je zaslužna gospođa Ksenija Vrbanić, poznata hrvatska dizajnerica. S obzirom na to da ne volim da me nitko i ništa u životu ne sputava, moja oduka je pala na avangardnu odjeću u kojoj se osjećam posebno, vrećaste hlače koje inače nosim zadnjih godina, a sve ostalo je ideja moje drage prijateljice, dizajnerice Ksenije Vrbanić, čiji sam brand ambassador i marketing.”

Nije imala ideju kako će točno izgledati cijela kombinacije, samo želju da bude posebno, avangardno, ugodno i, naravno crno-bijelo. “Ksenija je prepoznala moj modni izričaj te vrlo brzo kreirala ovu jedinstvenu kreaciju, koja se nakon ponoći pretvorila u unique pleasure wear“, kaže i nastavlja. “Što se tiče frizure za to je zaslužan STUDIO MILA, Ana Ćala-Višnjić te njena majka Mila čiji sam klijent od drugog razreda srednje škole, i još nikada nisam rekla kako bih se željela ošišati uvijek im se prepustim u ruke s punim povjerenjem, obožavam njihov avangardni način rada i njihove maštovite kreacije na svojoj kosi.”

PAŽNJA POSVEĆENA SVAKOM DETALJU

“Za nakit se pobrinuo Mladen Grubić”, kaže Željka. “Mladenu sam pokazala vjenčanu odjeću, a on je sam odlučio što će mi napraviti i naravno bila sam oduševljena njegovim izborom unikatnog nakita koji je izrađen samo za mene i za naš najsretniji dan. Uz cijeli styling je bilo meni logično na noge obuti dr. Martens čizme, crne, koje su mi kći i zet donijeli iz Seattlea, a nakon ponoći sam imala bijele Martensice.

Naočale su dio stylinga koji je za mene izabrala Optika Vitrum i moja prijateljica Jasna Beljan s kojom sam pohađala osnovnu školu. Vjenčano prstenje, moj i prsten s briljantom (kockastog oblika) je napravio Zvonko Marić iz Zlatarne Marić, koji je odlučio da i prsten mora pratiti moj cjelokupni avantgardni stil.

Moja kuma Deana Xenia Stalman koja je rođena u Sidneyu, a sada živi u Sloveniji, sa svojim se suprugom pobrinula za sve detalje na svadbi (cvijeće, uređenje prostora, čak je i sašila zastavu s logom Dakar jer na Dakru se rodila naša ljubav) i sve je bilo kao iz crno-bijele bajke.

Jedino što nije avangardno, a to je da sam sa puno ljubavi prihvatila suprugovo prezime Martinčević. Što se tiče make upa, ništa nisam koristila nego moj najači make up, a to je osmijeh i srce puno ljubavi.”